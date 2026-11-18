הודו כבר מזמן מיתגה עצמה כלקוחה הגדולה ביותר של התעשיות הביטחוניות הישראליות, וניכר כי לא בכוונתה לעצור: משרד ההגנה בניו דלהי הודיע היום (ד') על הסכם ענק עם התעשייה האווירית לשדרוג הגרסה הימית של מערכת ההגנה האווירית ברק תמורת 235 מיליון דולר (1,976 קרור רופי).

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"שדרוג המערכת יבטיח תכונות משופרות ויכולת הגנה אווירית חזקה לטווח הרחוק לפלפורמות הצי ההודי", נמסר ממשרד ההגנה המקומי, שבו ציינו כי ההסכם מכסה שדרוג וטיפול בהתיישנות המערכות הישנות. במסגרת ההסכם, החומרה והתוכנה של המערכת יעברו שדרוג משמעותי, כשבהיבט ההתיישנות יעסקו בהחלפת רכיבים ומערכות אלקטרוניות שאינן מיוצרות או נתמכות.

באפריל 2017 רכשו ההודים את מערכות ברק 8 (MRSAM) להודו באפריל 2017, תמורת כ־1.6 מיליארד דולר - העסקה הגדולה ביותר בין ישראל והודו. כחודש לאחר מכן נמכרו להודו טילי ברק 8 בגרסה הימית, תמורת כ־630 מיליון דולר נוספים.

גרמניה רוכשת מל"טים ישראליים

לאורך השנים האחרונות, ניו דלהי התייצבה כלקוחה הבכירה של התעשיות הביטחוניות הישראליות. מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה כי כ־29% מהיצוא הביטחוני בין השנים 2021-2025 הגיע אל ההודים, שהותירו לעצמם את הבכורה על אף עסקת הענק למכירת מערכת חץ 3 לגרמניה תמורת כ־3.5 מיליארד דולר, שהביאה את גרמניה לנתח של כ־21% מעוגת היצוא.

בקצב האירועים בתעשיות הביטחוניות, גם גרמניה לא נותרת מאחור: חברת המל"טים אירונאוטיקס הודיעה אתמול על הסכם עם תאגיד איירבוס לייצור והרכבת המל"ט אורביטר 4 בגרמניה. במסגרת ההסכם, אירונאוטיקס תעביר ידע טכנולוגי וייצורי לגרמניה, תוך שהמערכות יעברו התאמה גם לתקנות הגרמניות.

אורביטר 4 מכונה בצה"ל "ניצוץ", ומשמש למשימות מודיעין, סיור, תצפית ולוחמה אלקטרונית. הייחודיות שלו היא שלא רק שהוא מסוגל להמריא ולנחות באמצעות משגר או מצנח, יש באפשרתו לבצע המראה ונחיתה אנכית. משך הפעילות שלו עומד על יותר מ־24 שעות, והוא מסוגל לשאת שני מטע"דים בו זמנית, כולל מכ"ם, מטע"ד אלקטרו־אופטי, ומערכות סיגינט.

בדירוג המל"טים העולמי של אתר דיפנס פוסט, שהתפרסם אשתקד, אירונאוטיקס התמקמה במקום ה־26, שנייה מבין החברות הישראליות. אירונאוטיקס מייצרת אמצעים מסוגים שונים ולייעודים שונים בהם, למשל, מל"ט MALE מדגם דומינייטור, עם משך פעילות של 20 שעות ומשקל המראה מרבי של 1,900 ק"ג; וגם הרחפן הכבד אוקטופר שנועד לפעילויות של עד 4 שעות ומשקל המראה של 24 ק"ג.