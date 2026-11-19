מנהלי הקרנות הגדולים בעולם מאבדים את הסבלנות כלפי מרוץ ההשקעות בבינה מלאכותית. החשיפה שלהם למניות הטכנולוגיה הצטמצמה בתוך חודש בקצב החד ביותר מאז יוני 2006, ויותר ממחציתם מעריכים שאחת מענקיות תשתיות ה-AI תכריז בקרוב על צמצום השקעות.

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ובכל זאת, הם רחוקים מלנטוש את שוק המניות. זהו הפרדוקס המרכזי בסקר מנהלי הקרנות שפרסם השבוע בנק אוף אמריקה.

הסקר נערך בין 6 ל־12 בנובמבר, בקרב 193 משתתפים המייצגים נכסים בהיקף של 526 מיליארד דולר; 169 מהם השיבו לשאלות הגלובליות.

הפער בין מנהלי הקרנות שמחזיקים מניות טכנולוגיה מעל משקלן במדד לאלה שמחזיקים פחות מכך הצטמצם מ־37% באוקטובר ל־12% בנובמבר - צניחה של 25 נקודות אחוז.

ואולם, גם כעת יותר מנהלים מחזיקים בהן במשקל יתר מאשר בחסר. הנתונים עשויים להעיד פחות על אובדן אמון בטכנולוגיה עצמה, ויותר על הסתייגות מהתמחור שלה ומהיקף ההשקעות בענף.

העיתוי טעון במיוחד. בשבוע שעבר התפטר ג'נסן הואנג מתפקיד מנכ"ל אנבידיה , ומאז המשיכה מניית יצרנית השבבים לספוג ירידות, אך לאחר פרסום הדוחות החזקים של החברה נרשמה התאוששות.

אבל גם התוצאות החזקות אינן פותרות את השאלה שמטרידה את מנהלי הקרנות: האם ההשקעות האדירות בבינה מלאכותית ישתלמו לכל מי שמממן אותן?

"האופוריה סביב הגאות וה־AI נגמרה"

"האופוריה סביב הגאות הכלכלית וה-AI נגמרה", קבע מייקל הארטנט, אסטרטג ההשקעות של בנק אוף אמריקה. שיא של 38% נטו ממנהלי הקרנות סבורים שחברות משקיעות יותר מדי בהוצאות הוניות, ורק 16% מעוניינים שהן יגדילו אותן - השיעור הנמוך מאז מאי 2020.

במקביל, 52% צופים שאחת מענקיות תשתיות הענן תודיע בתוך חצי שנה על קיצוץ בהשקעות, לעומת 30% באוקטובר.

החשש כבר אינו נוגע רק למחירי המניות. 34% מהמשיבים הגדירו בועת AI כסיכון הקיצון המרכזי בשווקים, ו־31% הצביעו על אירוע אשראי הקשור לענקיות התשתיות.

ההיגיון פשוט: אם ההכנסות מבינה מלאכותית לא יצדיקו את מאות מיליארדי הדולרים שהושקעו במרכזי נתונים, הלחץ עלול לעבור מהמניות אל הגופים שמימנו את ההשקעות, ומשם לשרשרת הספקים - מיצרניות השבבים ועד לחברות החשמל והתשתיות.

מייקל הארטנט, אסטרטג ההשקעות של בנק אוף אמריקה / צילום: יח''צ

למה הירידה בחשיפה נוגעת גם לת"א?

למרות הירידה החדה בחשיפה לטכנולוגיה, מניות השבבים עדיין נמצאות במוקד העניין של המשקיעים. 39% ממנהלי הקרנות מצביעים על ההשקעה במניות השבבים ככזו שבה ריכוז המשקיעים הוא הגבוה ביותר, לעומת שיא של 82% מהמנהלים ביולי.

הירידה החדה ממחישה את ההתקררות בהתלהבות מהענף, אך גם את העובדה שהמשקיעים עדיין לא ממהרים לוותר עליו.

הטלטלה במניות הטכנולוגיה והשבבים האמריקאיות מורגשת גם בבורסה בתל אביב. נובה וקמטק , המספקות פתרונות בדיקה ומדידה לתעשיית המוליכים למחצה, וטאואר , יצרנית שבבים, הן מהחברות הבולטות בענף הנסחרות בישראל.

גם לאנבידיה פעילות נרחבת בארץ, והיא אחת המעסיקות הבולטות בענף ההייטק המקומי.

הטלטלה בטכנולוגיה האמריקאית כבר הורגשה היטב בשוק המקומי: בתחילת השבוע צנחה טאואר ב־12.2%, קמטק איבדה 10.3% ונובה השילה 6.4%. אלא שבעקבות פרסום הדוחות החזקים של אנבידיה נרשמו עליות במניות השבבים הישראליות, לצד מגמה חיובית במדד ת"א־125.

גם ההתפתחויות האזוריות מעסיקות את המשקיעים. לפי סקר אירופי נפרד של בנק אוף אמריקה שהגיע לידי גלובס, 53% ממנהלי הקרנות באירופה מעריכים שחוסר היציבות במזרח התיכון יהיה הגורם הגיאופוליטי המשמעותי ביותר לשווקים בחודשים הקרובים.

למרות החשש מבועת AI, רק 3% מהמשיבים צופים מיתון בשנה הקרובה. מחציתם מעריכים שהכלכלה תעבור "נחיתה רכה", ו־42% סבורים שתימנע מהאטה משמעותית.

שיעור המזומן בתיקי המנהלים ירד ל־3.6% מהנכסים, לעומת 3.9% באוקטובר - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט.

לפי המודל של הבנק, החזקות מזומן מתחת ל־4% נחשבות דווקא לאיתות מכירה, משום שהן משקפות אופטימיות גבוהה וחשיפה נרחבת לנכסי סיכון.

מדד הסנטימנט של סקר מנהלי הקרנות ירד קלות מ־6.4 ל־6.3, בעוד שמדד השוורים והדובים הרחב של הבנק נותר על 7.4. האופטימיות לגבי הצמיחה נחלשת: שיעור הצופים פריחה כלכלית ירד מ־47% ל־41%, ו־14% נטו צופים האטה בצמיחה העולמית. במקביל, 32% נטו צופים ירידה באינפלציה העולמית בשנה הקרובה - רמת ציפיות האינפלציה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2024.

לא בורחים, אלא מחפשים חלופות

אך לא כל וול סטריט שותפה לזהירות. במורגן סטנלי מעריכים שבום ההשקעות ב-AI יהפוך את 2027 ל"שנה לאמץ סיכון", ובגולדמן זאקס צופים עלייה של 17% במדד S&P 500 ב־12 החודשים הקרובים, לרמה של 8,700 נקודות.

המשקיעים אינם ממהרים להתרחק ממניות, אלא מחפשים חלופות. 36% מהמשיבים בסקר הגלובלי צופים שמניות מחוץ לארה"ב יהיו אפיק ההשקעה המוביל ב־2027, לעומת 24% שבחרו במניות אמריקאיות ו־17% בזהב. במקביל, שיעור שיא של 23% נטו סבורים שהזהב מתומחר בחסר.

בסקר האירופי של הבנק, 67% נטו ממנהלי הקרנות צופים עליות במניות היבשת בשלושת החודשים הקרובים - רמת האופטימיות הגבוהה ביותר מאז פברואר.

גם ההעדפות בתוך אירופה משתנות: 53% נטו צופים שמניות של חברות בעלות מאפיינים פיננסיים איכותיים יגברו בביצועיהן על מניות באיכות נמוכה, ומגזר מוצרי התעשייה והשירותים הפך למגזר בעל חשיפת-היתר הבולטת ביותר.

אלא שגם אירופה אינה חסינה מהטלטלה בטכנולוגיה האמריקאית. 33% ממנהלי הקרנות האירופים רואים בתיקון בתמחור המניות בארה"ב הקשור ל-AI את הגורם הסביר ביותר לירידות בשווקים המקומיים.

לכך מצטרפים סיכונים מבית: 60% מציינים את חוסר היציבות התקציבית בצרפת ואת הבחירות המתקרבות שם כסיכון הפוליטי הגדול ביותר לשוקי אירופה.

מתי תחזור האטרקטיביות של הטכנולוגיה?

לפי הארטנט, ההיסטוריה של הסקר מלמדת שנקודות כניסה אטרקטיביות במיוחד לטכנולוגיה הופיעו לאחר שמנהלי ההשקעות עברו לחשיפת חסר בענף. עם 12% נטו שעדיין מחזיקים במשקל יתר, זה עדיין לא המצב.

בסקירתו השבועית הצביע על הקלה בתנאים הפיננסיים - בין היתר באמצעות ירידת מחיר הנפט אל מתחת ל־70 דולר לחבית, ירידת תשואת האג"ח האמריקאיות לעשר שנים מתחת ל־4.5% והיחלשות הדולר - כגורמים שעשויים לתמוך בחזרה לנכסי סיכון.

אחרי שנים שבהן עצם ההשקעה בבינה מלאכותית הספיקה כדי להצית התלהבות בוול סטריט, המשקיעים מתחילים לדרוש הוכחות שהכסף אכן יחזור אליהם.

לפחות לעת עתה, הם עדיין מאמינים שהבורסה תמשיך לעלות - רק לא בהכרח בזכות אותן מניות שהובילו אותה עד עכשיו.

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