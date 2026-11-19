יחידת ייצור בתחנת הכוח אשכול, הגדולה ביותר שהופרטה במסגרת הרפורמה בחשמל, מושבתת כבר מחודש אוקטובר, בשל "נזק בלתי צפוי שהתגלה במהלך התחזוקה ובגין היקף פעילות התחזוקה". ההשבתה של יחידת הייצור התארכה בחודש, והדבר עלול לדרוש מדליה להזרים כסף לתחנת הכוח כדי לוודא שהיא עומדת באמות־המידה הפיננסיות הנדרשות למימון שקיבלה. החברה, מצדה, מדגישה כי לא מדובר באירוע מהותי. מעבר לכך, הרווח של דליה נמצא בעלייה, בעיקר בשל גידול בזרוע אספקת החשמל שלה ללקוחות פרטיים.

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במסגרת הדוח לרבעון השלישי של 2026 של דליה, חברה־בת של משק אנרגיה ואחת מיצרניות החשמל המשמעותיות בישראל, הם מדווחים על השבתה ארוכה בחודש מהצפוי בשל נזק בלתי צפוי. דליה רכשה את תחנת אשכול מחברת החשמל בסכום חסר־תקדים של 9 מיליארד שקל, ונכנסה להלוואות משמעותיות כדי לממן זאת. כעת, אחת מיחידות הייצור הישנות שנרכשו מחברת החשמל (יחידה 34, בהיקף של 360 מגהוואט) נכנסה להשבתה מתוכננת לצורך תחזוקה. אך במהלך התחזוקה, התגלה שהאיטום במוטור (מנוע) של הגנרטור לא תקין. המשמעות היא שחזרה לפעילות של יחידת הייצור הייתה עלולה לגרור לתקלה משמעותית בהרבה. לכן, דליה נאלצים להשבית את התחנה בחודש נוסף מעבר למה שתוכנן. העלות של התקלה, יחד עם הפסד ההכנסה מההשבתה, מוערך בעשרות מיליוני שקלים.

חמור מכך, הפסד ההכנסות לחברת הייצור של אשכול עלות להוריד אותה מתחת ליחס הפיננסי הנדרש להחזר החוב התקין שלה. הלוואת הענק, בגובה מיליארדי שקלים, נחתמה מול בנק הפועלים ומזרחי טפחות, יחד עם גופים מממנים נוספים. כחלק מתנאי ההלוואה, התזרים השוטף של התחנה חייב להיות מעל סכום מסוים, כדי לתת בטחון ביכולת החזר החוב. כעת, כתלות במשך התיקון בפועל, דליה עלולה להידרש להזרים כסף לתחנת הכוח כדי לוודא שהיא ממשיכה לעמוד ביחס הפיננסי. אך חברת האם דליה, שהיא בעצמה חברת בת של משק אנרגיה, מחזיקה ביתרות המוזמנים הנדרשת כדי לעשות זאת. דליה גם פועלת מול הביטוח שלה כדי לקבל החזרים על ההפסדים שהיא סופגת מכך.

לאור הדברים, ומכיוון שחברת הייצור של תחנת אשכול ממילא מושקעת בעיקר בהחזר חובות, לא מדובר באירוע מהותי שהיה מחייב דיווח לפני פרסום הדוחות, כך שזו הפעם הראשונה שהדבר מתפרסם לציבור. כמו כן, לא קיים חשש למחסור בחשמל במשק, מכיוון שמדובר ביחידת ייצור אחת שמושבתת בחורף, כאשר שיא צריכת החשמל מתרחש בקיץ.

רבעון חיובי לדליה

אירוע משמעותי נוסף הוא הפיצוץ של עסקת גז עצומה (6.7 מיליארד דולר) שנחתמה מול שותפות לוויתן ניו-מד ורציו . לטענת ניו מד, האישורים הנדרשים מרשות התחרות לא התקבלו במלואם, דבר שמאפשר להם לסגת מהעסקה. דליה כופרים בכך, ואומרים כי "הודעת הביטול אינה בתוקף, בין היתר מאחר וניתנה שלא בהתאם להוראות ההסכם ו/או הדין. ביום 6 באוקטובר 2026, התקבל אישור רשות התחרות להסכם ובהתאם הודיעה החברה כי התקיימו התנאים המתלים שבהסכם וכי ההסכם נכנס לתוקף". תביעה הוגשה בבית הדין לבוררות בלונדון, שם יתברר הסכסוך בין החברות. הדבר הביא גם ל"בחינת דירוג על השלכות שליליות" מצד חברת מידרוג.

אך מלבד אלו, דליה מדווחת על רבעון חיובי מבחינת תוצאות פיננסיות: ההכנסות עלו ב-14% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, לרמה של 969 מיליון שקל בשנה. גם הרווח הנקי הגיע ל-132 מיליון שקל, עלייה של 22% ביחס לשנה שעברה. זאת, בעיקר, בשל התרחבות של פעילות אספקת החשמל הפרטית שלה בעקבות מכרזים שיזמה רשות החשמל כדי להקל על ספקיות החשמל הפרטיות להשיג חשמל מוזל. זה, לבדו, הביא לעלייה של 138 מיליון שקל בהכנסות דליה.

דליה מפתחת מספר פרויקטי אנרגיה משמעותיים למשק: שתי תחנות כוח, אחת במתחם אשכול (אבשל), ואחת נוספת במתחם צפית ליד כפר מנחם. דליה מתקדמת בפיתוח תחנות אלו, אך היא נדרשת לפתור את סוגיית אספקת הגז לפני כן. בנוסף, היא מפתחת חוות שרתים יחד עם קרן תש"י, שתצטרך להתחרות על מכסה מוגבלת שקבעה רשות החשמל, כמו כן סוללות אגירה וקו תקשורת לאירופה.