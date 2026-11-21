מניות השבבים הישראליות ספגו ירידות חדות ביום שישי בוול סטריט. קמטק צנחה ב־9.7%, טאואר איבדה 9.6% ונובה ירדה ב־7.5%. שלושתן רשמו ירידות חדות יותר מהנאסד״ק, שנפל ב־5.3% וסיים את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז 2020, עם ירידה של 10%.

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מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) צנח בכ־11%, בהובלת אנבידיה, שאיבדה 14%. בפתיחת המסחר איבדה המניה כ-7% אך המצב החריף לאחר שרויטרס דיווחה כי רשות ניירות הערך האמריקאית בוחנת את שיטות החשבונאות שלה. גם הנפקת הענק של אנתרופיק לא הצליחה לבלום את גל המכירות במניות הבינה המלאכותית. מניית החברה ירדה בכ־9% ביום המסחר השני שלה.

בטאואר, הירידות נרשמו כבר במסחר בתל אביב. המניה סיימה את יום שישי בבורסה המקומית בירידה של 7.3%, בשעה שמדד ת״א־35 איבד כ־1.5%. בהמשך היום ננעלה מניית טאואר בנאסד״ק בירידה של 9.6%.

בקרב חברות התוכנה הישראליות התמונה הייתה מעורבת. נייס ירדה ב־1.9%, וויקס איבדה 1.2% וצ'ק פוינט ירדה ב־0.3%. מאנדיי בלטה בכיוון ההפוך ועלתה ב־3.3%. גם טבע סיימה את המסחר בניו יורק בעלייה של כ־1.8%, ביום שבו מדד S&P 500 איבד 3.7%.

הסערה בוול סטריט תפגוש את תל אביב בנקודה רגישה גם כן לאחר שמדד ת״א־35 איבד 4.4% בשבוע שהסתיים ביום שישי. מדד ת״א־125 ירד ב־4.3% ות״א־90 איבד 4.6%. הירידות בלטו במניות הבנייה, שצנחו ב־9.7% בסיכום השבוע. טאואר איבדה כ־17%.

פערי המחירים של המניות הדואליות לאחר נעילת המסחר בניו יורק ביום שישי משקפים השפעה תיאורטית שלילית של כ-1.5% על מדד ת״א־35 לקראת פתיחת המסחר ביום שני.