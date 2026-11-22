קניון TLV, שנפתח לפני כמעט עשור בלב תל אביב ונחשב לאחד הפרויקטים המסחריים השאפתניים בעיר, ממשיך להתקשות לממש את הפוטנציאל שלו. מדוחות רבוע כחול נדל"ן שבשליטת מוטי בן משה לרבעון השלישי של 2026 עולה כי למרות שיפור מסוים בשיעורי התפוסה, דמי השכירות הממוצעים בקניון ירדו, והרווח התפעולי נותר כמעט ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם. במקביל, הקניון ממשיך לרשום הפסדי שיערוך, אף ששוויו הרשום בספרי החברה נותר על כ-1.865 מיליארד שקל.

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על-פי הנתונים שפורסמו, דמי השכירות הממוצעים בקניון TLV עמדו ברבעון השלישי על 238 שקל למ"ר בחודש, לעומת 242 שקל ברבעון הקודם - ירידה של כ-1.7%. ההכנסה התפעולית הנקייה (NOI) הסתכמה בכ-21.4 מיליון שקל, לעומת כ-21.6 מיליון שקל ברבעון השני. מנגד, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שבו הסתכם ה-NOI בכ-19.2 מיליון שקל, מדובר בשיפור של כ-11%.

שיעור התפוסה הממוצע ברבעון השלישי עמד על כ-84%, לעומת 85% ברבעון הקודם, אך בסוף ספטמבר הוא הגיע לכ-86%. מדובר בשיפור לעומת רמות התפוסה שאפיינו את הקניון בשנים האחרונות, אך עדיין בשיעור נמוך יחסית לקניונים המובילים בישראל.

גם התשואה על הנכס, שעומדת על כ-4.6%, נמוכה מהתשואה הממוצעת של כ-6.3% שמציגה רבוע כחול נדל"ן על תיק הנדל"ן המניב שלה.

חוזים חדשים, דמי שכירות נמוכים

נתון מעניין נוסף עולה מהשוואת חוזי השכירות החדשים שנחתמו במהלך השנה. ברבעון הראשון של 2026 עמדו דמי השכירות הממוצעים בחוזים החדשים על 392 שקל למ"ר, ואילו ברבעון השני הם ירדו ל-203 שקל בלבד - פער של כ-48%.

עם זאת, מדובר בממוצע של עסקאות שונות, שעשויות להשתנות בהיקף השטחים, במיקומן ובתמהיל השוכרים, ולכן אין להסיק ממנו בהכרח על ירידה מקבילה במחירי השכירות לכלל החנויות.

גם בכל הנוגע לשווי הקניון, התמונה מורכבת. לאורך המחצית הראשונה של השנה נרשמו הפסדי שיערוך מצטברים של כ-1.4 מיליון שקל, לאחר הפסד שיערוך של סכום דומה בשנת 2025 כולה. למרות זאת, השווי הרשום של הנכס נותר יציב על כ-1.865 מיליארד שקל.

מסעדות חדשות בניסיון לשנות את התמהיל

בשנים האחרונות ניסתה הנהלת הקניון לשפר את תמהיל השוכרים ולחזק את מעמדו כמרכז קניות ובילוי עירוני, אולם התחרות באזור רק התעצמה. מלבד דיזנגוף סנטר וקניון רמת אביב, מתמודד TLV גם עם פתיחתו של ביג פאשן גלילות, שהגדיל את התחרות על המותגים ועל הצרכנים בגוש דן. בדוחותיה הקודמים הודתה רבוע כחול נדל"ן כי הקניון פועל בסביבה שבה היצע שטחי המסחר גבוה, והתחרות על השוכרים משמעותית.

לאחרונה החלה הנהלת הקניון לשים דגש גם על תחום ההסעדה, במטרה למשוך מבקרים שאינם מגיעים בהכרח כדי לערוך קניות. כפי שפורסם בתחילת החודש, קבוצת רפאלו צפויה לפתוח בפברואר 2027 מסעדה איטלקית כשרה בהשקעה של כ-5.5 מיליון שקל, ואילו רשת בייגל קפה תפתח בינואר סניף חדש בהשקעה של כ-2.8 מיליון שקל. שתי המסעדות ימוקמו בכניסות לקניון, בניסיון לחזק את החיבור שלו לרחובות הסובבים.

מבחינת רבוע כחול נדל"ן, מדובר בחלק מתוכנית רחבה יותר להגדלת ההכנסות. במצגותיה הציגה החברה יעד NOI שנתי של כ-127 מיליון שקל לקניון עד שנת 2030 - זינוק של יותר מ-50% לעומת התוצאה בשנת 2025.

בינתיים, אף שהחברה כולה מציגה צמיחה בפעילות הנכסים המניבים, קניון TLV עדיין נדרש להוכיח שהשיפור בתפוסה יכול להיות מתורגם גם לשכירות גבוהה יותר ולרווחיות משופרת.