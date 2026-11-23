התחרות החריגה בשוק הרכב משפרת כיום דרמטית את כוח המיקוח של מי שמעוניין לרכוש רכב חדש בישראל מול המוכרים בתנאי שמנצלים אותו כראוי. לרגל חג המכירות הבינלאומי של סוף נובמבר, שחל השבוע, כך אפשר להקל על תהליך הרכישה.

נכון להיום משווקים בישראל 51 מותגי רכב פעילים, שיש להם דגמים בטווח המחיר של בין 120־250 אלף שקל, טווח שבו נמצא עיקר הביקוש. בטווח הזה מוצעים כיום יותר מ-200 דגמים, חלקם עם בחירה בין מערכת הנעה חשמלית, היברידיות או פלאג־אין.

● אחרי שלוש שנים: התחדש יבוא הרכב הישיר מסין דרך תעלת סואץ

● רשות החברות מזהירה: רכבת ישראל בסיכון נזילות ממשי בטווח המיידי

זהו גודש מידע ובחירה, שיכול לבלבל כל צרכן אפילו בלי תנאי הרקע, שכוללים קצב התחדשות מואץ של דגמים חדשים, בעיקר סינים; היצע ממוסד ומשמעותי של דגמי "אפס קילומטר" מוזלים; דעיכה מהירה בנאמנות למותג ותחרות מחירים קשוחה. מטריצת ההחלטות הבלתי אפשרית הזו גורמת ללקוחות בישראל לדחות את החלטת הקנייה או לרכוש משומשת "סולידית" או לבחור באופציה הקלה אבל המסוכנת של "חוכמת ההמונים". כלומר, לרכוש "את מה שכולם רוכשים".

נציין, שזו אינה תופעה ייחודית לישראל. רק לאחרונה פורסם בסין מחקר, שמסביר כי לחלק מהירידה החדה בביקוש לרכב חדש בסין, שנרשמה השנה, אחראי בלבול של הצרכנים לנוכח גודש האופציות בשוק וחוסר רצון "לקחת הימור".

מחירון כעמדת פתיחה

עד לפני כמה שנים, שוק הרכב הישראלי היה "שוק של מוכרים". כלומר, לקוחות שוחרי דילים והנחות היו צריכים להמתין למבצעים תקופתיים, להפעיל קשרים או להתאמץ כדי להוציא מאיש המכירות באולם התצוגה איזו הנחה סמלית או הטבה עקיפה.

אבל כיום ניצבים באולם התצוגה מוכרים, שמופעל עליהם לחץ כבד "מלמעלה" להפגין גמישות רבה כדי לסגור עסקאות. אמנם עדיין קיימים בשוק הישראלי כמה כיסי התנגדות להנחות, בעיקר קומץ מותגים ודגמים מקוריאה ויפן, שיש להם ביקוש יציב פחות או יותר. אבל במקרים רבים אפשר לקבל כיום עם מיקוח הנחות והטבות, שבעבר היו פריבילגיה של ציי רכב. אפילו אם הרכב מתומחר מלכתחילה במחיר חדירה אטרקטיבי.

הטיפים שיעזרו לכם להוזיל את המחיר "שופינג" מוקדם

תגיעו לאולמות תצוגה של מותגים מתחרים ותבקשו הצעות מחיר כתובות כדי להציג בפני המתחרים רכישה לפני סוף השנה

רכישה לקראת סוף רבעון ובוודאי לקראת סוף השנה עדיפה כי אלה מועדים שבהם מוכרים רבים צריכים לעמוד ביעדים להכין שיעורי בית

מידע על דגם שעומד להתחלף או לעבור שדרוג מגדיל את כושר המיקוח טרייד־אין

כדאי למקד את הכוח הצרכני בעסקאות טרייד־אין מול היבואניות וזה עדיף על המתנה ממושכת וחיכוך עם סוחרים מימון ללא ריבית

הטבה כזו יכולה לחסוך כ־12־16 אלף שקל על פני 3 שנים

שיטה אחת בדוקה ומוכרת לשפר את כוח המיקוח באולם בעת הרכישה היא לבצע "שופינג" מוקדם באולמות תצוגה של מותגים מתחרים ולצאת מהם עם הצעות מחיר כתובות. את אלה ניתן להציג בפני המתחרים כבסיס להוכחת רצינות ולשיפור עמדת מיקוח. לעיתים, שווה אפילו לעשות שופינג בין סוכנויות שונות של אותה יבואנית - הנכונות לגמישות שונה ביניהן.

צריך להתייחס בספקנות גם לסיסמאות המרצת מכירות כמו "קנו עכשיו כי המיסוי הירוק ישתנה הינואר והמחירים יזנקו". המיסוי אכן יתעדכן, וייתכן שהמחירונים יתעדכנו, אבל סביר להניח, שהרכב שמוצע לכם כעת כמודל 2027 שוחרר/ישוחרר לפני עדכון המס. בנוסף, רכישה לקראת סוף החודש וסוף רבעון, ובוודאי לקראת סוף השנה, עדיפה בדרך כלל כי אלה מועדים, שבהם מוכרים רבים צריכים לעמוד ביעדים.

בשורה התחתונה, בתנאי השוק הנוכחיים מיקוח חכם מאפשר להשיג אפילו הנחות בגובה 10% ויותר מהמחירון על רכב חדש בתנאי שמוכנים להתפשר על צבעים ועל זמני אספקה ולסגור עסקה מהירה ללא עסקאות לוואי. אבל צריך לזכור, שיש גם לאנשי המכירות קווים אדומים לדרישות בלתי הגיוניות.

הטבות טרייד־אין ומימון

עם יותר מ־200 דגמים חדשים בשוק ומלחמת מחירים עזה, לא רק משווקי הרכב החדש נמצאים תחת לחץ אלא גם לקוחות, שצריכים למכור רכב משומש כדי לרכוש רכב חדש. בשלהי 2026, לא קל למצוא קונים שמציעים מחיר שמתקרב למחירון הרשמי של היד השנייה, למעט דגמים עם עודף ביקוש.

הסיבה היא לא רק היצע ענק של משומשות, שחלקן טרם הוכיחו את עצמם מסחרית וטכנית, אלא גם של אופציות "חיצוניות" כמו היצע מאסיבי של רכבי אפס קילומטר, שמחירם קרוב לזה של משומשות בנות שנה או שנתיים או דגמים משפחתיים חדשים לגמרי ממודל 2027 במחירים של 120־140 אלף שקל, שבעבר היו מחירים של משומשות בנות שנה או שנתיים ועשרות אלפי קילומטרים.

לפיכך, למי שצריך למכור רכב משומש כיום כדי לרכוש חדש, כדאי למקד את הכוח הצרכני בעסקאות טרייד־אין מול היבואניות. גם כאן, מחיר מחירון היד השנייה הוא תיאורטי. משווקי הרכב החדש יציעו לכם טרייד אין במחיר נמוך כ־10% ועד 20% ממחיר המחירון בכפוף למצב הרכב וגם זה, לעיתים, בחוסר רצון. אבל לנוכח חוסר הוודאות בשוק המשומשות זו אלטרנטיבה, שעשויה להיות עדיפה על המתנה ממושכת וחיכוך עם סוחרים ולקוחות שוחרי מציאות.

עוד הטבה עקיפה ברכישת רכב חדש, שגם היא הופכת להיות פופולרית במצב הנוכחי של השוק, היא מימון מסובסד. משווקים, שלחוצים במיוחד להיפטר מסחורה, מציעים לעיתים אפילו מימון של עד 100 אלף שקל ללא ריבית והצמדה בעת רכישת רכב חדש. אמנם הריבית נמצאת בירידה, אבל אפילו כך, הטבה כזו יכולה לחסוך כ־12־16 אלף שקל על פני שלוש שנים בהשוואה לעלות מימון חיצוני. היא כדאית אם היא מוצעת בנוסף להנחות ולא במקומן.

להכין שיעורי בית

הקצב המסחרר, שבו מתחדשים כיום הדגמים והטכנולוגיות, בעיקר במותגים מתוצרת סין אבל לא רק, מכניס ללחץ גם את היבואניות. בעבר, קצב התחדשות הדגמים היה צפוי וארוך, בממוצע אחת ל־3 עד 7 שנים בדגמי מפתח, אבל כיום צריכים היבואנים לשווק דגמים, שהגיעו לישראל לפני שנה או פחות, כאשר הם כבר יודעים, שהדור המחליף והמשודרג של אותו דגם הוצג בסין לאחרונה או יושק בקרוב.

בסיטואציה כזו, איש המכירות יהיה פתוח יותר למיקוח על הרכב החדש אבל רק בתנאי, שהרוכש הפוטנציאלי מודע לשינוי שצפוי בדגם הקרוב. זו נקודה צרכנית חשובה מכיוון שהשינויים הטכנולוגיים במעבר בין דורות רכב, במיוחד של מותגים סיניים, אינם שוליים. השינויים המהירים בתקינת הרכב באירופה ובסין וקצב הפיתוח הטכנולוגי המואץ מאלצים את היצרניות להשיק בפרקי זמן קצרים שדרוגים בדגמי מפתח, שהם לעיתים גם הנדסיים עמוקים ולא רק נוגעים לתוכנה.

אלה עשויים לכלול התקנות ארכיטקטורות חשמליות חדשות (מעבר מ־400V ל־800V בחלק מהדגמים), שמביאות לשיפור משמעותי ביעילות האנרגטית ובקצב הטעינה. בנוסף, סוללות מתקדמות שמשפרות את הטווח של דגמי פלאג־אין וחשמל. כמו כן, יש ערכות חדשות של חיישנים היקפיים, שמתוכננות לספק בעתיד יכולות אוטונומיות מתקדמות או אבזור משודרג, מתלים ידידותיים יותר וכך הלאה. לעיתים קרובות, כל השדרוג הזה מגיע כמעט ללא תוספת מחיר.

אלה לא בהכרח שדרוגים קריטיים לכל הרוכשים בישראל אבל גם לקוח, שסבור שהוא יכול להסתדר בלעדיהם, יכול למנף החלפת דגם מתקרבת להגדלת ההנחות. לעיתים קרובות, יבואן שיושב על מלאי מאסיבי של דגמים, שעומדים לפני שדרוג, ייצא מגדרו כדי להוציא אותם מהמלאי "בשקט". אף אחד לא יספר לכם על כך מרצונו, אבל מי שיודע ומשתמש בידע בתהליך המכירה ייהנה מעמדת מיקוח.