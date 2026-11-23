כל מאגרי הגז בישראל רשמו הכנסות שיא ברבעון האחרון, כך עולה מדוחות השותפויות שהתפרסמו עד כה. מדובר בסך הכנסות של 2 מיליארד דולר כמעט ברבעון, המתחלקים בין שלושת מאגרי הגז: לוויתן, תמר ומאגרי אנרג'יאן (בעיקר כריש ותנין, שנספרים כמאגר אחד). גם המדינה וקרן העושר צפויות לגרוף מכך כ-600 מיליון דולר ברבעון בודד. הרחבת ההפקה ומחירי נפט גבוהים הצטרפו יחד לשיא בהכנסות, והצפי הוא ש-2026 תהיה השנה המוצלחת ביותר עד כה בתולדות מאגרי הגז.

● מאגר תמר בתוצאות שיא, והשותפים מרוויחים

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שני גורמים עיקריים תרמו להכנסות הדרמטיות ברבעון. האחד הוא הרחבה פיזית של יכולת ההפקה. הנחת צינורות חדשים מהמאגרים עצמם לאסדות הביאה לעלייה גבוהה מהצפוי ביכולת ההפקה. מוקדם יותר השנה, מאגר לוויתן הגדיל את יכולת ההפקה התיאורטית מ-12 BCM בשנה ל-15.8 BCM, לעומת צפי להגדלה ל-14 בלבד. גם מאגר תמר הגדיל את יכולת ההפקה שלו, שצפויה להגיע ל-16 BCM בשנה, כפי שהוכרז לציבור ביוני.

למעשה, יכולת ההפקה התיאורטית כל כך גדלה, שהיא כבר הפסיקה להיות צוואר הבקבוק. במקום זאת, קיבולת היצוא היא זו שמונעת הכנסות גבוהות אפילו יותר. אך גם היא שודרגה משמעותית, בזכות ההנחה של צינור אשדוד-אשקלון בידי החברה הממשלתית נתג"ז. בהמשך, ייבנה גם צינור ניצנה, שצפוי להגדיל אפילו יותר את קיבולת היצוא של מאגרי הגז.

מושפע ממחיר הנפט

באותה העת, מחירי הנפט זינקו בשני הרבעונים האחרונים, בשל המלחמה מול איראן, שהביאה לסגירת מצר הורמוז. למרות שבחודשים האחרונים נפט מצליח לצאת מהמפרץ בכמות משמעותית, עדיין סך הנפט המיוצא (כולל חסימת הנפט האיראני) נמוך יותר, וחמור מכך - כ-30% ממחירו בכלל נובע מעלויות שינוע וביטוח, שגובות חברות הספנות שחוצות את שטח הסגר האיראני במפרץ. כך שגם הנפט שיוצא יקר יחסית. זה מביא לכך שמחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד בממוצע על 94 דולר לחבית.

נתון זה משמעותי, מכיוון שחוזי יצוא הגז של מאגרי הגז (המהווים, בעיקר עבור לוויתן, חלק ניכר מההכנסות) צמודים בנוסחה המחושבת למחיר הברנט. מחיר הגז הממוצע שמכר מאגר לויתן ברבעון השלישי של 2026 (שכולל גם גז זול יחסית, שנמכר בישראל) הוא 6.39 דולרים ליחידת חום, לעומת 5.43 דולרים ברבעון המקביל של 2025. שני הדברים הללו משתלבים היטב, מכיוון שהגדלת ההפקה מגיעה רובה ליצוא. כלומר, מאגרי הגז יכלו ליהנות ממחיר גבוה יחסית על הכמות החדשה של גז שהם מפיקים.

למעשה, גם מאגר כריש-תנין, שהגז ממנו מגיע אך ורק למשק המקומי, הרוויח מעליית מחירי הנפט. אומנם מחיר הגז נשאר קבוע, ולמעשה הכנסות הגז אפילו פחתו מעט ברבעון, אך המאגר מפיק כמות גדולה יחסית של "נוזלים" - נפט מסוג קונדנסט, הנוצר תוך כדי תהליך הפקת הגז. הנפט נאגר באסדה, ומדי פעם בפעם מגיעה מכלית ואוספת אותו, ומוכרת אותו בשוק העולמי. בצורה כזאת, גם כריש-תנין נהנה ממחיר הנפט הגבוה.

המרוויחה הבודדת הגדולה ביותר מהכנסות מאגרי הגז היא כנראה מדינת ישראל. המדינה מקבלת תמלוגים על הגז מ"פי הבאר", כלומר תוך התעלמות מההשקעות הנדרשות. בנוסף, מאגרים שכבר החזירו את ההשקעה עליהם (והרוויחו עוד מעבר) משלמים מס רווחי-יתר ("מס ששינסקי" על שם ראש הוועדה שקבעה אותו). המס הזה מגיע לקרן לאזרחי ישראל ("קרן העושר"). כרגע, מדובר אך ורק במאגר תמר, ומאגר לוויתן צפוי להצטרף לכך רק ב-2028. בנוסף, השותפים בהפקת הגז משלמים מס חברות של 23%, כמו כל חברה רווחית בישראל, מה שמוסיף נדבך נוסף להכנסות המדינה.

מבחינת תמלוגים, הנגזרים ישירות מהכנסות המאגר, מדובר ב-209 מיליון דולר ברבעון, לעומת 150 מיליון דולר בלבד ברבעון השלישי של 2025. מס ששינסקי של מאגר תמר שונה מעט בין השותפות, לפי שיעורי ההשקעה של כל אחת מהן, אך הוא מוערך בכ-190 מיליון דולר, בהתאם לשיעורי התשלום של ישראמקו ותמר פטרוליום, שותפי תמר שכבר דיווחו לבורסה.

מס החברות הוא החלק הקשה ביותר לחישוב, מכיוון שהוא תלוי ישירות בנושאים פרטניים של החברות. אך מחישוב המבוסס על התוצאות של השותפות שכבר דיווחו, מדובר כנראה בכ-200 מיליון דולר נוספים.

כלומר, מחיבור כל אלו, המדינה (כולל קרן העושר) צפויה להרוויח בסביבות 600 מיליון דולר ברבעון אחד, שהם כ-2 מיליארד שקל.

"נטל ההיטל עולה"

ומה ברבעון הרביעי? לפי רועי שביט, אנליסט אנרגיה ב-IBI בית השקעות, "הרחבות הקיבולת וההזרמה דרך מקטע אשדוד-אשקלון העלו את קצב המכירות לרמות שיא, וכעת אנחנו רואים שיא רבעוני בהכנסות".

מה שיקבע האם גם השנה כולה תהיה שנת שיא יהיה מחירי הנפט, שנכון לחודשים אוקטובר ונובמבר ממשיכים להיות גבוהים יחסית.

בנוסף, אומר שביט, "שיא בהכנסות לא מתורגם אחד לאחד לשיא ברווח לבעלי המניות והיחידות. ככל שהמאגרים רווחיים יותר, נטל היטל ששינסקי עולה, ובמקביל השותפויות נמצאות במחזור השקעות כבד בהרחבת לוויתן ובתשתיות היצוא".

לכן, בעוד ש"מאגרי הגז נמצאים בנקודת הפתיחה הטובה ביותר שלהם מבחינת כמויות ויכולת יצוא, השאלה המרכזית לשנים הקרובות היא לא כמה גז יימכר, אלא כמה מהתזרים יגיע בפועל לבעלי המניות".

לדברי אופיר פאר, לוביסט ציבורי מלובי 99, "הכנסות גבוהות למדינה בטווח הקצר לא יעזרו לנו כשהן מבוססות על יצוא מוגבר, שיקצר את חיי המאגרים ויובילו את המדינה למחסור בגז ברמה היומית בעוד פחות מ-15 שנים, ובעוד 15-20 שנה ברמה השנתית - מה שיחייב לייבא גז יקר. אנחנו מקדמים מודל להגבלת היצוא שייצור עודף היצע למשק המקומי, ייצור תחרות ויוריד מחירים".