תמר פטרוליום , המחזיקה ב-16.75% ממאגר תמר, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2026 עם הכנסות של 112 מיליון דולר ורווח נקי של כ-18 מיליון דולר - זינוק חד לעומת הכנסות של 76 מיליון דולר ורווח של 7.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נתונים אלה משקפים הכנסות מצרפיות של כ-668 מיליון דולר למאגר תמר כולו ברבעון האחרון - ככל הנראה התוצאה הכספית הטובה ביותר של המאגר מאז הקמתו. ההישג נרשם הודות למחירי נפט גבוהים המשתקפים בחוזי היצוא, לצד הרחבה דרמטית של כושר ההפקה שהביאה את מאגר תמר לרמת הפקה המשתווה לזו של מאגר לוויתן. קופת המדינה צפויה להכניס ממאגר תמר כ-300 מיליון דולר בגין הרבעון, מרביתם ממס רווחי יתר ("ששינסקי") - ויחד עם ההכנסות ממאגר לוויתן מדובר בכחצי מיליארד דולר ברבעון אחד.

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המנוע מאחורי השיא: זינוק בקיבולת ההפקה והצמדה למחירי הברנט

התוצאה הדרמטית נובעת קודם כל מהרחבה משמעותית של ההפקה מהמאגר שמספק הכי הרבה גז למשק המקומי. בחודש יוני האחרון דווח כי בעקבות הנחת צינור שלישי מהמאגר לפלטפורמת ההפקה באשדוד, קיבולת ההפקה המקסימלית זינקה בכ-45%, לרמה הצפויה להגיע ל-16 BCM בשנה. כעת מתפרסמים נתוני האמת הראשוניים, ומהם עולה כי ההפקה בפועל כבר קרובה לקיבולת המלאה - 3.58 BCM ברבעון, המשקפים קצב שנתי של כ-14 BCM. בכך מציב את עצמו מאגר תמר באותה רמת הפקה של מאגר לוויתן, שעבר אף הוא הרחבה משמעותית לאחרונה: על פי דוחות ניו-מד אנרג'י , השותפה העיקרית בלוויתן, גם מאגר זה הפיק 3.58 BCM ברבעון האחרון - כמות זהה לזו של תמר.

סיבה נוספת להכנסות השיא של מאגר תמר היא מחיר הנפט מסוג ברנט, ששמר במהלך הרבעון השלישי על רמה גבוהה יחסית על רקע המלחמה מול איראן וחסימת מצר הורמוז. חוזי יצוא הגז לירדן ולמצרים צמודים למחיר הברנט בנוסחה שלא פורסמה לציבור, אך ככל שמחיר הברנט גבוה יותר - כך עולה גם מחיר הגז המיוצא.

המבט מופנה למצרים - והעסקה מול חברת החשמל עוברת לבוררות בלונדון

בניגוד ללוויתן, שרוב ההפקה שלו מופנית ליצוא, רוב ההפקה של תמר מופנית למשק המקומי. אך מספר שותפות בתמר שואפות לשנות את התמהיל: ביולי פורסם שישראמקו ומובאדלה האמירתית, המחזיקות יחד בכמעט 40% מהמאגר, חתמו על עסקת יצוא גז מול מצרים, וכעת הן שואפות להכניס כמה שיותר משותפות תמר לעסקה. התשתיות הנדרשות ליצוא זה עדיין בבניה, אך חלק אחד בתשתית (צינור הגז אשדוד-אשקלון) כבר הונח, ומאפשר למאגר תמר לייצא עוד למצרים כבר על בסיס החוזים הקיימים, ובכך להגדיל את הרווח שלה מהגז הנוסף שהיא מפיקה מהמאגר.

מהצד השני, מספר שותפים בתמר (כולל תמר פטרוליום) פנו לאחרונה לבית הדין לבוררות בלונדון לאחר שקרס המו"מ בינן לבין חברת החשמל על עסקת אספקת הגז הגדולה ביותר למשק המקומי, בהיקף של מעל 8 מיליארד דולר. העסקה, שצפויה להימשך עד 2030, הייתה אמורה להיות מוארכת עד 2035. אך בשל מחלוקת על מחיר הגז שנמכר לחברת החשמל, שחלק מהשותפות היו מעוניינות להעלות - העסקה התפוצצה והנושא עבר לבוררות. ההליך, נכון למועד כתיבת שורות אלו, עדיין נמשך. מדובר בעסקה משמעותית הן בשל גודלה האבסולוטי, והן בשל היותה קנה מידה נוח לעסקאות גז אחרות במשק, מול שחקנים פרטיים. גם ניו מד, השותפים הגדולים ביותר במאגר לוויתן, פוצצו לאחרונה עסקת גז עצומה בשווי 6.7 מיליארד דולר מול שתי תחנות כוח חדשות של דליה, והנושא יעבור אף הוא לבוררות בלונדון.

תמר פטרוליום היא חברה ציבורית ללא גרעין שליטה, אך יש לה מספר בעלי עניין מובהקים, שכוללים בין השאר את אנשי העסקים אלי עזור ואהרון פרנקל, ואת חברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן סוקאר.