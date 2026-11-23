"הבינה העל־אנושית מגיעה, ולאופן שבו האנושות תפעל בשנה הקרובה יהיו השלכות מכריעות על העולם שבו נחיה בעתיד". כך מזהיר אלכסנדר וואנג, מנהל תחום הבינה המלאכותית במטא ומי שעומד בראש מעבדות הבינה העל־אנושית של החברה, בפוסט שפרסם ברשת X.

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לדבריו, ההתפתחויות האחרונות בתחום מצביעות על כך שהאנושות מתקרבת לנקודה שבה מערכות בינה מלאכותית, יהיו מסוגלות להתעלות על בני אדם כמעט בכל תחום, לרבות במחקר מדעי ובפיתוח טכנולוגיות חדשות. וואנג, שהצטרף למטא ביוני 2025 לאחר שייסד את חברת Scale AI, מבסס את אזהרתו על פריצת הדרך האחרונה בעולם המתמטיקה. ההוכחה שהציג המתמטיקאי לבנט אלפוגה מאנתרופיק ל"השערת רימן", אחת הבעיות המתמטיות הקשות והמפורסמות ביותר, בסיוע מודל הבינה המלאכותית קלוד של אנתרופיק.

ההשערה, שנוסחה ב־1859, עוסקת בהתפלגות המספרים הראשוניים והעסיקה כמה מהמתמטיקאים המובילים בעולם במשך יותר מ־160 שנה. ההוכחה שהוצגה בסיוע הבינה המלאכותית עדיין נתונה לבחינה של הקהילה המתמטית. לדברי וואנג, מדובר בהישג אינטלקטואלי חסר תקדים, שממחיש עד כמה התקדמו יכולות החשיבה של המודלים. הוא אף טוען כי מבחינת המורכבות האינטלקטואלית, פיתוח פצצת האטום היה משימה פשוטה יחסית בהשוואה להוכחת השערת רימן. לשיטתו, ההישג מסמן את תחילתו של שינוי עמוק, שבמסגרתו הבינה המלאכותית עשויה להפוך לגורם המרכזי שמניע את ההתקדמות המדעית והטכנולוגית.

"האינטליגנציה כבר אינה המכשול"

וואנג מזכיר כי סימנים ראשונים לשינוי הופיעו כבר בדצמבר 2024, כאשר מודל o3 של OpenAI החל להפגין יכולות גבוהות במיוחד בפתרון שאלות מבחינת המתמטיקה האמריקאית AIME, המיועדת לתלמידים מצטיינים. לדבריו, כבר אז היה אפשר להבין שהמודלים מסוגלים להתמודד עם בעיות מורכבות יותר מאלה שמהנדסים, מתכנתים ואנשי עסקים נדרשים לפתור בעבודתם היומיומית.

לטענתו, המכשול המרכזי בדרך להפיכת הבינה המלאכותית למערכת שמתעלה על מומחים אנושיים, כבר אינו יכולת החשיבה שלה, אלא הצורך להעניק לה ידע מקצועי, כלים מתאימים ויכולת לבצע ניסויים. לדבריו, בשנתיים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בצמצום הפערים הללו, בין היתר בתחומי התכנות, אבטחת הסייבר ופיתוח סוכני AI המסוגלים לבצע משימות באופן עצמאי. אחת ההשלכות הדרמטיות ביותר, לטענתו, נוגעת ליכולתה של הבינה המלאכותית לפתח את עצמה. וואנג מעריך כי מודלים מתקדמים יוכלו בקרוב לבצע באופן עצמאי מחקר בתחום הבינה המלאכותית, לפתח גרסאות משופרות של עצמם ולהאיץ את קצב ההתקדמות הטכנולוגית. תהליך כזה עשוי להוביל להתפתחויות מהירות גם במחקר הביולוגי, בפיתוח אמצעי לחימה ובכלכלה, בקצב שבני אדם יתקשו להבין או לפקח עליו.

"אסור להעביר את השליטה בחברה לידי AI"

לצד התחזיות, וואנג מזהיר מפני הסכנות הכרוכות בפיתוח מערכות שמסוגלות לשפר את עצמן ללא הגבלה. לדבריו, קשה לדמיין כיצד האנושות תוכל לשמור על שליטה במערכת שחכמה ומסוגלת ממנה פי אלף.

ואולם, הביקורת המרכזית שלו מופנית דווקא כלפי תעשיית הבינה המלאכותית. לטענתו, רבים בתעשייה מניחים שפיתוח בינה על־אנושית הוא בלתי נמנע, ולכן מתמקדים בעיקר בשאלה כיצד להבטיח שהמערכות יהיו בטוחות. אלא שלדבריו, השאלה החשובה יותר היא איזה עתיד האנושות רוצה ליצור, ועד כמה היא מוכנה לוותר על השליטה בהחלטות המשפיעות על חייה.

"אנחנו לא צריכים להסכים להעברת השליטה בחברה לידי הבינה המלאכותית", כתב וואנג. לדבריו, במקום לפתח מערכות שיחליפו את בני האדם, תעשיית הטכנולוגיה צריכה להתמקד ביצירת כלים שיחזקו את יכולותיהם ואת עצמאותם. הוא מדגיש כי עתיד כזה עדיין אפשרי, אך ידרוש מחברות הבינה המלאכותית לשנות באופן משמעותי את מסלול הפיתוח הנוכחי שלהן.