חברת החלום איון (EON) של היזם הסדרתי אופיר ארליך במשא ומתן לגיוס סיבוב נוסף שעשוי לשקף לחברה שווי של 6 מיליארד דולר, כך נודע לגלובס. את הסיבוב, שצפוי לעמוד על כמה מאות מיליוני דולרים, מובילה משקיעה קיימת - קרן ההון סיכון הקנדית ג'ורג'יאן, בעבר אחת המשקיעות הפעילות בהייטק הישראלי. ג'ורג'יאן מושקעת בחברות סייבר ישראליות צומחות כמו סייארה ואיילנד, והיא מושקעת באיון עוד מסוף השנה שעברה, כאשר החברה גייסה 300 מיליון דולר לפי שווי של 4 מיליארד דולר, כך על פי מאגר PitchBook.

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זהו אירוע נדיר שמשקיעה קיימת בחברה צומחת מבקשת להוביל סיבוב גיוס חדש, שכן לרוב חברות מאתרות קרנות חדשות, גדולות יותר, שיצטרפו להובלה. הדבר מעיד, ככל הנראה, על ביטחון של ג'ורג'יאן ביכולתה להחזיר את ההשקעה באיון.

איון נחשבת אחת החברות המבוקשות ביותר להשקעה על ידי קרנות הון סיכון ישראליות, בין השאר בשל העובדה שמייסדיה (אופיר ארליך, רון קמחי וגונן שטיין) הם יזמים סדרתיים שהצליחו מאוד בעבר. EON פותרת את אחת הבעיות הסבוכות והגדולות של חברות ענק: גיבוי נתונים בענן, בגישה רעננה שתומכת באמצעות קוד חדש גם בנתוני AI. היא מבטיחה למנהלי החברות שמסדי הנתונים שלהם לא יימחקו גם אם יעברו מתקפות כופרה או אסון טבע, זאת באמצעות אלגוריתם ש"מודבק" למידע ומונע את האפשרות למחוק אותו בכל מחיר. בשנה שעברה דורגה על ידי המשקיעים כאחת מעשרת הסטארט־אפים המבטיחים של גלובס.

תחרות חריפה בשוק

היותה חברת "להיט" אפשרה לאיון לגייס ב־2024 שלושה סיבובי גיוס הון בסך 200 מיליון דולר שהקפיצו בהדרגה את השווי שלה מ־200 מיליון דולר בתחילת השנה ל־1.4 מיליארד דולר בסופה, תוך שהיא מכניסה מיליוני דולרים בודדים בלבד. בסוף 2025, כאמור, גייסה 300 מיליון דולר בהובלת המשקיע הסדרתי אלעד גיל, כשקצב ההכנסות שלה עומד על 10-20 מיליון דולר בלבד כשהיא משרתת בעיקר בנק אמריקאי גדול. השנה נאמד קצב ההכנסות השנתי שלה בכ־60 מיליון דולר.

היקף המכירות השנתי של החברה עדיין נחשב נמוך ביחס לבשלותה ולשווי האדיר שהיא מגייסת. בשוק מדווחים על תחרות חריפה עם חברות כמו רובריק, ויאם, דרובה וקוהיסיטי שכבר מחזיקות בחוזי גיבוי, אנשי מכירות ממולחים וטכנולוגיה שעברה התאמה לעידן ההתאוששות ממתקפות כופר. בנוסף, יש קושי לשכנע לקוחות גדולים להגר מפלטפורמות הגיבוי הגדולות. זאת, בזמן שענקיות הענן כמו מיקרוסופט, גוגל ואמזון משפרות את כלי הגיבוי וההתאוששות ממתקפות.

את החברה הקימו ארליך, קמחי ושטיין אחרי שעבדו בעצמם אצל ספקית הענן הגדולה ביותר, אמזון AWS במשך ארבע שנים. לשם הגיעו אחרי שמכרו לה את החברה הקודמת שהקימו, קלאוד אנדיור, שביצעה משימה הפוכה - אפשרה לחברות להעביר נתונים בלחיצת כפתור לענן של אמזון - עסק שכבר גלגל מיליארד דולר בזמן שעזבו. לאחר שראו מקרוב את הביקוש מהלקוחות לגיבוי אמין, הקימו חברה שתגבה את הנתונים בעצמה עבור לקוחות אמזון - ובדרך לשם גייסו את הבוסים לשעבר, כמה מהבכירים בתחום הגיבוי והאחסון של AWS.

מהחברה לא התקבלה תגובה לידיעה.