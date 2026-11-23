13 עובדי חברת הטכנולוגיה לידספייס, שבין לקוחותיה אנבידיה, מייקרסופט ואינטל, פנו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה למנות לה נאמן זמני, לאחר שנקלעה לקשיים תזרימיים ולא שילמה לעובדים את משכורות חודש אוקטובר.

חובותיה של לידספייס עומדים על כ-54 מיליון שקל, מהם 45 לבנק מזרחי טפחות, כ-8 מיליון לספקים ו-1.5 מיליון שקל לעובדים. העובדים טוענים כי למיטב ידיעתם, החברה אינה יכולה לפרוע את חובותיה, והיא על סף קריסה כלכלית.

● דירקטוריון אנבידיה מחזיר את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. המניה ממריאה

● היבואנית הוותיקה הסתבכה בטענות לאי-סדרים וסכנת חדלות פירעון

בראש הדירקטוריון של לידספייס עמד בעבר אראל מרגלית, יו"ר קרן JVP. החברה גייסה מיום היווסדה סכום מצטבר של כ-100 מיליון דולר מקרנות הון סיכון מובילות, ובהן JVP, אשר הובילה בשנת 2021 סבב השקעה בחברה בהיקף של 46 מיליון דולר.

העובדים מבקשים כי לאחר מינוי הנאמן, בית המשפט יורה לו לשלם בדחיפות מקדמות שכר לעובדים הממשיכים, לשלם את ההוצאות הנדרשות לשימור הקניין הרוחני של החברה לגוגל, ולפעול לשימור החברה כ"עסק חי".

הפסד של כ-3 מיליון דולר

העובדים, המיוצגים על-ידי עו"ד אופיר רונן, טוענים כי החברה מפסידה מדי חודש בין 200 אלף ל-250 אלף דולר - הפסד שנתי של בין 2.4 מיליון ל-3 מיליון דולר.

עו''ד אופיר רונן / צילום: נדיה פונכץ

לטענתם, לידספייס נקלעה לקשיים כלכליים "לאור בעיות בגיוס כספי ממשקיעים (בעלי המניות של החברה סירבו בחודשים האחרונים להזרים לה את הכספים הדרושים להמשך פעילותה)", ובשל כך קופת החברה התרוקנה, וכיום היא כמעט ריקה לחלוטין.

בבקשה נטען כי החברה לא שילמה לגוגל, והעובדים מביעים חשש שאם עד סוף החודש גוגל תמחק את הדאטה של לידספייס בענן, הדבר יגרום לחברה נזק בלתי הפיך.

עוד נטען כי לידספייס גם לא שילמה בשבועות האחרונים את חובותיה לספקים חיונים, לא שילמה את דמי השכירות ואת דמי הניהול עבור חודש נובמבר 2026 וייתכן שגם לא עבור אוקטובר 2026, ויש חשש ממשי שהמשכיר של משרדי החברה בהוד השרון יפעל בקרוב לפנות את משרדיה.

החברה הודיעה לעובדים בתחילת החודש כי היא ביטלה את תקציב התן ביס החודשי של העובדים ואת תקציבי הכיבוד והסופר של המשרד, ופיטרה שלושה עובדים בסניף האמריקאי ושניים בישראל.

פיתחה פלטפורמת ענן קניינית

חברת לידספייס הוקמה בשנת 2007 ופועלת בתחום הדאטה והבינה המלאכותית לשוק העסקי. מנכ"ל החברה הוא אריק פרסברי, המכהן בתפקידו מאז אפריל 2025. מטה החברה נמצא בפאלו אלטו שבקליפורניה, ולחברה יש מרכז מחקר ופיתוח בישראל, בהוד השרון.

החברה מפתחת, משווקת ומפעילה פלטפורמת תוכנה בענן (SaaS) מבוססת בינה מלאכותית למודיעין נתוני לקוחות עסקיים (B2B Data Intelligence), המשמשת את מחלקות השיווק, המכירות וה-Revenue Operations של ארגוני אנטרפרייז. הפלטפורמה מאפשרת לארגונים לדעת לאילו לקוחות עסקיים לפנות, מתי ובאיזה מסר - ובכך לייעל את תהליכי השיווק והמכירה שלהם ולהגדיל את הכנסותיהם.

החברה פיתחה פלטפורמת ענן קניינית, המאחדת את נתוני הלקוח הפנימיים עם נתונים ממגוון מקורות מידע עסקיים חיצוניים, מאמתת ומנתחת אותם באמצעות מודלים של בינה מלאכותית, מזהה קהלי יעד ומקבלי החלטות, ומסייעת לארגונים לייעל את תהליכי השיווק והמכירות שלהם.

בסיס לקוחות רחב

בבקשה נכתב כי ללידספייס יש בסיס לקוחות רחב של ארגוני אנטרפרייז, בעיקר בארה"ב, ובהם חברות מהמובילות בעולם בתחומן; וכי ההתקשרות עם הלקוחות נעשית במודל מנוי מתחדש, המניב לחברה הכנסות שנתיות חוזרות בהיקף של כ-6.5 מיליון דולר.

"הקניין הרוחני והמערכות מאוחסנים בתשתית הענן של גוגל, ושימורם הרציף הוא תנאי הכרחי לשמירת ערכה של החברה כ'עסק חי'", נטען. הקניין כולל, לפי הבקשה, את קוד המקור של הפלטפורמה ושל מוצרי החברה, שפותח לאורך כ-19 שנים; האלגוריתמים ומודלי הבינה המלאכותית של החברה; גרף הנתונים העסקי ומאגרי נתונים עצומים שנאספו, עובדו והועשרו לאורך השנים; המותגים וסימני המסחר של החברה; והמערכות המשרתות את לקוחות החברה באופן שוטף.

"השילוב בין טכנולוגיה קניינית ומוכחת, נכסי דאטה שנבנו לאורך כשני עשורים, בסיס לקוחות של תאגידים מהמובילים בעולם, הכנסות חוזרות וצוות פיתוח מקצועי ומיומן, הופך את החברה ו/או את פעילותה ליעד רכישה אטרקטיבי עבור משקיעים", נטען.

לכן, נטען כי מכירת החברה ו/או פעילותה כ"עסק חי", תחת פיקוח בית המשפט, צפויה להניב לנושיה תמורה גבוהה משמעותית מזו שתתקבל ממימוש נכסיה בנפרד - ובלבד שערכה יישמר עד אז.