מכרז גיוס החוב הראשון של החברה הביטחונית הממשלתית תומר נפתח הבוקר (ג'), ויימשך עד הערב - כך נודע לראשונה לגלובס מגורמים המעורים בפרטים. האישור שהוציאה רשות החברות הממשלתיות למהלך הוא עד 600 מיליון שקל, כשההכרעה בנוגע לסכום הכולל והריבית שיילקחו בפועל תתרחש עוד היום.

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תומר מתמחה בהנעה רקטית והוקמה ב־2015 כחלק מהפרטת תעש, תוך שהמדינה העדיפה להותיר את הידע הייחודי בתחום בחברה ממשלתית חדשה. החברה משמשת כקבלן משנה של אלביט, התעשייה האווירית ורפאל ומפתחת מנועים, בין השאר, לטילי חץ 2 וחץ 3, ברק 8, וכן לרקטות בר, רומח, ואקסטרא.

המהלך יוצא הדופן נובע ממדיניות רשות החברות בהובלת רועי כחלון ששואפת להנפקות ולהגברת יכולת החברות הביטחוניות להתמודד בסביבה התחרותית הבינלאומית. בעוד שבתעשייה האווירית וברפאל הבחירות ומלאכת הרכבת הממשלה הציבו את תהליכי ההנפקה ב"הולד" של כמה חודשים, בגיוס החוב של תומר לא נדרש העיכוב.

ההפתעה בהשקעה

גיוס החוב משקף את סיומו של תהליך: לאורך הקמת החברה לא היו ציפיות שהיא תהיה רווחית, מעצם עיסוקה בתעשייה מסורתית ומסווגת. אולם, תהליכי ההתעצמות בעולם שנובעים ממלחמת רוסיה-אוקראינה, המערכה במזרח התיכון והמתיחות באסיה־פסיפיק מול סין, הגבירו את הביקוש למוצרי החברה שהחלה עם 500 עובדים, וצפויה להגיע במהרה ל־1,000.

כך, למשל, מנתוני רכש הממשל האמריקני עולה, כי ב־30 בספטמבר אשתקד חתמה ארה"ב עם תומר, בתור ספק יחיד, על הסכם מסגרת לרכש פגזים XM 1208 בסך 829.1 מיליון דולר. מתוך אותה מסגרת, כ־210.5 מיליון דולר מומשו, והאספקות בהן צפויות להסתיים בספטמבר ב־2028 - כשההערכה היא שההסכם כולו יסופק עוד בטרם 2030. XM 1208 הם פגזים שנפתחים באוויר, והטווח שלהם עד 22 ק"מ.

זהו אינו תחום הליבה של תומר, אבל משקף את התרחבותה. בכל הנוגע להנעה רקטית, היא נחשבת לשם עולמי, וגיוס החוב ברצף המוסדי מושפע מכך. בד בבד, גיוס ברצף המוסדי נובע מרמת הסודיות הגבוהה של תומר, ומהרצון מחד להתרחב, ומאידך לא להיות כפוף לחוק ניירות ערך. לצד גיוס עובדים, החברה שבראשה עומד מהשנה המנכ"ל דותן גבאי נדרשת להון לטובת שדרוג התשתיות שלה, שברובם מיושנים מאוד עוד מתקופת תעש.

לגלובס נודע, כי במטרה לעודד את המהלך, אף הוכנסו בונוסים למנהלי תומר. עתה, אותם המנהלים נדרשים לנהל את המגעים מול המוסדיים כשלא מן הנמנע כי לא יממשו את מלוא מסגרת ה־600 מיליון שקל, כי אם יפרסו זאת לאורך זמן. בסיכומו של דבר, כתוצאה מגיוס החוב צפויה תומר להיות תחרותית יותר בזירה הבינלאומית, שהרי באמצעות היצוא הביטחוני ולא השוק המקומי - ניתן לגרוף הכנסות בסכומים גבוהים.