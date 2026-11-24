הבורסה ליהלומים בישראל ואיגוד סוחרי אבני החן האמריקאי (AGTA) הגיעו היום (ג') להסכם שותפות, שמטרתו להחזיר את הפטור ממכס ליהלומים, לאבני חן צבעוניות טבעיות ולפנינים טבעיות שמיוצאים מישראל לארה"ב, כך נודע לראשונה לגלובס.

● המהמרים של סוף השבוע: מי הרוויח מחזרתו של ג'נסן הואנג?

● בגרמניה מזהירים מפני שיגור רוסי קרוב של לוויין החמוש בנשק גרעיני

ההסכם נחתם כשבוע לאחר שהאיגוד האמריקאי מילא תפקיד משמעותי בהכללת יהלומים ואבני חן בהסכם הסחר ההדדי שהוכרז בין ארה"ב לבין תאילנד. שני הארגונים, האמריקאי והישראלי, מעריכים כי יוכלו להביא לתוצאה דומה גם מול קובעי המדיניות בוושינגטון. כיום, חלק מהיבוא מישראל לארה"ב חייב במכס של 12.5% לפי סעיף 301 לחוק הסחר האמריקאי.

בצל המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חלה ירידה משמעותית ביצוא היהלומים המלוטשים הישראלי. במחצית הראשונה של 2026 חלה ירידה של 22.23% ביצוא היהלומים המלוטשים ברמה השנתית לכ־625.7 מיליון דולר, כאשר ארה"ב היוותה יעד לכ־70%. על כן, הפגיעה מהמכסים היא רוחבית, אף שרמת הליטוש הישראלית נחשבת לטובה ביותר בעולם.

עתה, בכוונת שני הארגונים להגיש באופן מיידי בקשה משותפת להוסיף יהלומים ואבני חן טבעיות לרשימת המוצרים הפטורים ממכס, מבלי להמתין לחתימה על הסכם סחר. בד בבד, יפעל כל ארגון מול ממשלתו לקידום הסכם הסחר ההדדי המעודכן בין ישראל לארה"ב.

"ביטול המכס האמריקאי הוא אחד היעדים המרכזיים של הבורסה ליהלומים בתקופת כהונתי", אומר נשיא הבורסה ליהלומים, שי שניצר. "ארה"ב היא השוק החשוב ביותר של תעשיית היהלומים הישראלית, והמצב הנוכחי אינו בר-קיימא עבור היהלומנים הישראלים". נשיא ארגון AGTA, ברוס ברידג'ס, הוסיף כי "שני הארגונים מבינים שתעשיית אבני חן ותכשיטים בריאה ותחרותית תלויה בסחר הוגן, בקשרים חזקים ובגישה לחומרי הגלם הטבעיים שעליהם העסקים שלנו בנויים".

חידוש פעילות המכרזים של דה בירס

המהלך האסטרטגי מתבצע כחודש לאחר שנחשף בגלובס, כי דה בירס (De Beers) מחברות היהלומים הגדולות בעולם, החליטה לחזור לפעול בישראל - לאחר הפסקה של תשע שנים. חידוש פעילות המכרזים של דה בירס בבורסה הישראלית התרחשה ימים ספורים לאחר שהבורסה ליהלומים ורשות המסים חתמו על הסכם מס היסטורי לענף היהלומים, שיחול בשנים 2028-2027, המשית על היהלומנים מס קבוע מראש כאחוז מהמחזור. לפי ההסכם, יהלומן שיבחר להצטרף להסדר יידע כבר בתחילת השנה מה תהיה חבות המס שלו, שכן ההכנסה החייבת תיקבע מראש כשיעור קבוע ונמוך מהמחזור. נוסף על כך, מבוטלת רצפת ההכנסה המינימלית, שחייבה בעבר יהלומנים לדווח על הכנסה גבוהה גם כשפעילותם הייתה מצומצמת.

ההסכם מציב את ישראל בעמדה תחרותית מול מרכזי הסחר המובילים בעולם, שהשיתו לאורך השנים מודל מיסוי מבוסס מחזור. בבלגיה, עומדת ההכנסה החייבת של סוחרי יהלומים על 2.1% מהמחזור, יותר מפי שלושה מישראל. בה בעת, אבני חן ותכשיטים נכנסים לישראל ללא מכס, לעומת 5% בדובאי, ורישום חברה זרה בישראל מהיר ופתוח לכל אזרח זר, בעוד שבדובאי התהליך עשוי להימשך יותר משנה.

ככלל, ענף היהלומים חווה אתגרים בינלאומיים משמעותיים, כולל כתוצאה מיהלומי המעבדה. במקרה של דה בירס, מחיר ממוצע של יהלומי גלם עמד במחצית הראשונה 2026 על 105 דולר לקראט, צניחה של כ־32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הבעלים של דה בירס הם חברת הכרייה הגלובלית אנגלו אמריקן (85%), שיושבת בלונדון, וממשלת בוטסוואנה. ביולי האחרון דווח כי קונסורציום היהלומים העולמי, שכולל את ממשלות נמיביה ואנגולה בצוותא עם סוחרי יהלומים בולטים, נבחר לרכישת האחזקות של אנגלו אמריקן תמורת מיליארד דולר (750 מיליון דולר במזומן, ו־250 מיליון דולר בתשלומים דחויים), אך העסקה טרם הושלמה.

ואילו בישראל, נרשמה ירידה במחצית הראשונה של 2026, בהשוואה למחצית הראשונה ב־2025, בהיקפי הסחר ביהלומים מלוטשים וביהלומי גלם. היצוא נטו של יהלומים מלוטשים בתקופה זו הסתכם בכ־625.7 מיליון דולר לעומת 804.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2025 - ירידה של 22.3%. בד בבד, היבוא נטו של יהלומים מלוטשים הסתכם בכ־531.3 מיליון דולר לעומת 609 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 12.7%. בתחום יהלומי הגלם הסתכם היצוא נטו ב־191.2 מיליון דולר לעומת כ־292.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 34.6. היבוא נטו הסתכם ב־208.3 מיליון דולר לעומת כ־324.6 מיליון דולר, ירידה של 35.8%.