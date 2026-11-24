שותפות נומריוס, הפועלת בתחום הדאטה סנטרים הגלובלי ונמצאת בשליטת גדעון תדמור, השלימה גיוס הון בהיקף מוערך של 400 מיליון שקל לפי שווי של בסביבות 1.2 מיליארד שקל. בגיוס השתתפו פועלים אקוויטי, דיסקונט קפיטל, משפחת גורן, משקיעים גדולים נוספים ותדמור גרופ, שהשקיעה חלק מהותי מהסכום.

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במקביל לגיוס ההון השלימה השותפות גיוס חוב בהיקף מוערך של 375 מיליון דולר. מרבית החוב, בשיעור של 80%, הועמדה על ידי קונסורציום בהובלת מורגן סטנלי בארה"ב ובהשתתפות ארבעת הבנקים הישראליים הגדולים: פועלים, דיסקונט, לאומי ומזרחי טפחות. היתרה, בשיעור של 20%, גויסה מקרן קוגיטו הישראלית .

כספי הגיוס ישמשו בין היתר למימון ההון העצמי בעסקת רכישה של חוות שרתים בקנזס.