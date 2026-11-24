11:42

בלי פיצוי הביטוח, הצמיחה מתונה: מנועי בית שמש צונחת ב-7%

הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 15.8 מיליון דולר, אך בנטרול פיצוי ביטוחי על שריפה הסתכם ב-11.6 מיליון דולר בלבד - עלייה קלה לעומת 10.3 מיליון דולר אשתקד ● ההכנסות צמחו ב-10% בלבד והרווח התפעולי במגזר החלקים ירד ● לאחר שזינקה פי 6 ב-3 שנים, המניה נסחרה ערב הדוחות במכפיל רווח גבוה של 35 שלא תואם את קצב הצמיחה הנוכחי

מנועי בית שמש , המייצרים מנועים וחלקיהם עבור מטוסי סילון, הגדילו את הרווחים שלהם ברבעון האחרון ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, אך חלק ניכר מכך נובעים פיצוי ביטוחי שהם קיבלו על שריפה. בלי זה, הרווחים עלו רק במעט, מה שאכזב את המשקיעים שכנראה ציפו לצמיחה דרמטית הרבה יותר, בהתאם למכפיל הרווח 35 שנרשם אתמול ביחס לרווחים הנוכחיים. בעקבות כך, המניה צונחת.

ההכנסה צמחה בכ-10% בלבד ביחס לשנה שעברה, וב-1.7% בלבד ביחס לרבעון השני. סך הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2026 עמד על 15.8 מיליון דולר, אך ללא פיצויי הביטוח, זה עמד על 11.6 מיליון דולר בלבד, עליה קלה בלבד לעומת 10.3 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. בחלוקה לענפים, הרווח התפעולי של מגזר החלקים בכלל ירד ל-4 מיליון דולר (בניכוי הכנסות הביטוח) מ-5.6, ומגזר המנועים עלה במעט ל-11.1 מ-9.9. סך הכל, החברה עדיין בצמיחה, אך מתונה יחסית.

מנועי בית שמש צמחה בעבר בצורה דרמטית בעקבות ביקושים מוגברים בתעופה הצבאית והאזרחית, וב-3 השנים האחרונות, מנייתה זינקה פי 6, אך נכון להיום, היא מתומחרת במכפיל רווח משמעותי במיוחד של 33. כלומר, רק אחרי 33 שנים של רווח כמו היום היא תרוויח את מלוא שווי החברה. גם זה אחרי הנפילה שהתרחשה היום, כאשר בנעילת המסחר אתמול המניה נסחרה במכפיל גבוה עוד יותר של 35 לפי הרווחים המעודכנים. מכפיל כזה מרמז על פוטנציאל צמיחה גבוה יחסית, שבינתיים לא נראה שמתממש.

עידן ארץ