רווחי ביג זינקו ב-53% ברבעון ל-827 מיליון שקל; נכנסת לדאטה סנטרס בחו"ל עם מגה אור
ביג מרכזי קניות, בניהולו של חי גאליס, רשמה זינוק של 53% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי ביחס למקבילו אשתקד, זה הסתכם ב-827 מיליון שקל. לפי החברה, העלייה נובעת בעיקר מעליית ערך חדה יותר בשווי הנדל"ן להשקעה ומירידה בהוצאות המימון נטו. לפי נתוני האיחוד האפקטיבי, שכוללים את אפי נכסים , דמי השכירות נטו (NOI) ברבעון עלו ב-2% ל-520 מיליון שקל. זאת למרות ששיעור ההחזקה באפי נכסים ירד ל-79%, מ-87% ברבעון המקביל.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-1.38 מיליארד שקל, עלייה של 13%. ה-NOI עלה ל-1.48 מיליארד שקל, לעומת 1.46 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. סך ההכנסות של ביג מהשכרה ודמי ניהול צמח בתשעת החודשים וברבעון שחלף כתוצאה מפתיחת פרויקטים חדשים בישראל ובאירופה, אשר לא הניבו דמי שכירות במלואם בתקופה המקבילה. בין הפרויקטים החדשים בארץ: ביג פאשן גלילות, אור עקיבא, גדרה, כרמי גת והרחבה במרכז ביג באשדוד.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפדיונות של השוכרים בנכסים זהים עלו בישראל ב-4% ל-6.8 מיליארד שקל. ברבעון השלישי עצמו הפדיונות צמחו ב-2% ל-2.5 מיליארד שקל. צמיחה נמוכה יותר מהפדיונות ברבעון השני שזינקו בתוך שנה ב-11% ל-2.3 מיליארד שקל. זאת על רקע סיום מבצע 'שאגת הארי'. התפוסה בנכסים המסחריים עומדת על כ-100% בישראל ועל 99% באירופה. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל ל-14.5 מיליארד שקל, מ-13.4 מיליארד שקל בסוף 2025.
במקביל ממשיכה החברה להתרחב. באוקטובר חתמה חברת הבת CEE-BIG על הסכם לרכישת שבעה מרכזים מסחריים פתוחים בבולגריה ב-223 מיליון אירו. המרכזים צפויים לייצר NOI שנתי של כ-17 מיליון אירו, והעסקה כפופה בין היתר לאישור רשות ההגבלים העסקיים בבולגריה. החודש אישר הדירקטוריון גם כניסה לתחום מרכזי הנתונים (Data Centers) מחוץ לישראל, בשיתוף מגה אור . "עד סוף 2030 נציג צמיחה של מעל 30% ב-NOI", אמר אסף נגר, המשנה למנכ"ל, והדגיש שהתחזית אינה כוללת עסקאות שעוד לא ידועות לחברה. בישראל מקימה ביג שלושה פרויקטים, באשקלון, בפתח תקווה ובנס ציונה, ולפי החברה הם צפויים לתרום ל-NOI קרוב ל-300 מיליון שקל.
מניית ביג ירדה מתחילת השנה ב-8% ושווי השוק שלה עומד על 18 מיליארד שקל. בשלוש השנים האחרונות, המניה של ביג יותר מהכפילה את עצמה (120%+).
חזי שטרנליכט