5 מיליארד דולר: איזומורפיק של אלפאבית גייסה את השקעת הון הסיכון הגדולה ביותר בביומד

היא לא הביאה תרופה לשוק או לקליניקה, ואפילו לא סיפרה לציבור אילו מולקולות יש לה בצנרת, ובכל זאת איזומורפיק, חברת פיתוח התרופות ב־AI של אלפאבית, גייסה את סבב הון הסיכון הגדול ביותר בתעשיית הביומד עד היום - 5 מיליארד דולר. אלה מצטרפים ל־2.1 המיליארד שכבר גייסה במאי. כך, נשבר השיא שרשמה חברת אלטוס העוסקת בתרפיה תאית לתחום אריכות הימים, שגייסה 3 מיליארד בסבב יחיד ב־2022. בין המשקיעים שהובילו את הסבב קרן Greenoaks מקליפורניה וסקויה קפיטל.

● לשלם 9,000 שקל כדי לגלות עד מתי תחיו

● מייסד מכון ברוד: "ראיתי בחיי הרבה פרויקטים משוגעים שהפכו לאפשריים"

אלפאבית השיקה את החברה ב־2021 ומנוהלת כיום על ידי דמיס הסביס, מייסד דיפמיינד (היום חלק מגוגל) ואחד מזוכי פרס נובל על פיתוח מערכת אלפא־פולד לניבוי צורתם של חלבונים מרצף חומצות האמינו שלהם.

בחברה אומרים שאיזומורפיק בונה שכבה נוספת מעל מודל אלפא־פולד במטרה לפתח במהירות תרופות מדויקות מאוד, והמולקולות שגילתה כבר הניבו תוצאות טובות בניסויים פרה־קליניים. עם זאת, היא לא חשפה לא לאילו מחלות מיועדים הפיתוחים שלה ולא את התוצאות עצמן.

חברות סודיות כאלה עשויות לעורר חשד לעתים, אך במקרה הזה, טענות החברה קיבלו גושפנקה מכמה שיתופי פעולה מחקריים שנחתמו בינה לבין חברות כמו נוברטיס, אלי לילי וג'ונסון אנד ג'ונסון. השבוע נוסף גם שת"פ עם חברת מרק האמריקאית. העסקה כוללת מקדמה ותשלומי אבני דרך ותמלוגים אם המוצר שיפתחו החברות יחד יגיע לשוק.

אחרי כישלון קודם, ביוג'ן מחזירה את התקווה לתרופה חדשה לאלצהיימר

חברת ביוג'ן פרסמה תוצאות נוספות מניסוי בתרופה Diranersen לאלצהיימר, שפועלת במנגנון שונה מזה של התרופות הקיימות בשוק. בחודש מאי פורסמו תוצאות ראשונות מהניסוי, שהיו מעורבות. התרופה לא עמדה ביעד העיקרי של הניסוי, אך כן עמדה ביעדים משניים, כלומר נראה היה שבכל זאת יש לה תועלת מסוימת.

הנתונים שפורסמו השבוע מציגים מעקב שנעשה שנתיים לאחר תחילת הטיפול, והם מצביעים על האטה של 38%, או הבדל של 1.09 נקודות בסולם המקובל למדידת תסמיני האלצהיימר, בקרב מקבלי המינון הנמוך של התרופה (במינונים גבוהים יותר התרופה הייתה פחות אפקטיבית). הבדל של נקודה נחשב משמעותי מבחינה קלינית.

אנליסטים שעוקבים אחר החברה אמרו ברובם שהנתונים מחזקים את התקווה שהתרופה אכן עובדת, אך הייתה ביקורת על התוצאות: ההשוואה בוצעה לנתונים ההיסטוריים של קבוצת הנבדקים שקיבלה פלצבו (עם סיום התקופה הרשמית של הניסוי חלקם החלו לקבל תרופה, ולכן לא היה טעם להשוות לתוצאות קבוצת הפלצבו בהווה). החברה תצטרך לערוך ניסוי נוסף.

יש גם סוגיות בטיחות. 14.8% מהמטופלים סבלו מבלבול מיד עם נטילת התרופה, וזו לא בדיוק התוצאה שמצפים לה מתרופה לאלצהיימר.

בכל זאת, התוצאות של ביוג'ן הן בשורה טובה לחברות נוספות שמפתחות תרופה במנגנון דומה - חלבון TAU. ביניהן נוברטיס, Voyager ו-Arrowhead.

מניית ביוג'ן עלתה כ־3% מאז פרסום התוצאות והחברה נסחרת לפי שווי של כ־38 מיליארד דולר. בשנה האחרונה עלתה מניית החברה 45%, בין היתר על רקע הרכישה של חברת Apellis שהניבה שתי תרופות לא נוירולוגיות מאושרות. התרופות הללו החזירו את החברה לצמיחה וברבעון השלישי של 2026 היא רשמה שיא הכנסות מאז 2020.

צפו בפרסומת, ותגלו אם יש לכם פרפור פרוזדורים

חברת Clear View הישראלית, המייבאת לישראל מכשיר לאבחון פרפור פרוזדורים, מצאה דרך מעניינת לשווק את בדיקת הסקר שלה. התוכנית היא להציב ברחבי המדינה (לדוגמה בסניפי רשתות הפארם) מתקנים שיציעו לעוברים ושבים לבחון את מצבם בחינם, תוך כדי צפייה בפרסומת החברה. האבחון פשוט: מניחים ידיים על המכשיר, והוא נותן חיווי לגבי מצב הפרפור בתוך 60 שניות.

אנשים שחיים עם פרפור פרוזדורים לא תמיד מודעים לכך, ובהעדר טיפול התופעה עלולה להוביל למצבים מסכני חיים כמו שבץ.

בדיקת דם חדשה לגילוי מוקדם של סרטן שד

מדעני מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית פיתחו בדיקת דם לאבחון מוקדם של סרטן שד. הבדיקה, שנמצאת עדיין בשלב הפיתוח, מזהה תאים אלימים במיוחד המסתתרים בתוך הגידולים, ולצד התרעה על המחלה, הבדיקה עשויה גם להעריך סטטיסטית את סיכוייה לחזור. יש לכך השלכות משמעותיות על החלטות הטיפול המשלים לאורך השנים.

המחקר נערך במעבדותיהם של פרופ' אפרת שמע במכון ויצמן ופרופ' גיא רון באוניברסיטה העברית, ופורסם בכתב העת היוקרתי Nature, עדות לתקווה שתולה העולם המדעי בבדיקה, אך המחקר בשלב הראשוני שלו.

הבדיקה מבוססת על "תגים אפיגנטיים", כלומר לא על שינויים בדנ"א של הגידול אלא ב"תגים" שמתווספים לגנים ומסמנים לגוף אילו גנים להפעיל ואילו לדכא.

לדברי פרופ' שמע, "בדיקות ממוגרפיה מפחיתות את הסיכון לתמותה מסרטן השד ב־22%, אך ככל שרקמת השד צפופה יותר הגידול נוטה 'להסתתר' בצילום. בדיקת הדם שפיתחנו הראתה כושר אבחון גבוה, שאינו משתנה כתלות בצפיפות השד".

הבדיקה שתזהה אם מה שנראה כמו אלצהיימר הוא באמת אלצהיימר

בדיקה שמפתחת חברת Biostream הישראלית הוכרה כ-Breakthrough Device על ידי ה־FDA, כלומר מוצר שיש בו צורך והוא מביא חדשנות משמעותית, ולכן יקבל קדימות בתהליך האישור.

החברה, שהוקמה ב־2025 ומנוהלת על ידי ד"ר מיטל שגב בר, פיתחה בדיקה הבוחנת אוסף של חלבונים בשתן ומחשבת באמצעות אלגוריתם את הסיכון ל־iNPH (idiopathic normal pressure hydrocephalus), מצב שנובע מהצטברות של נוזלי שדרה, ומתאפיין בתסמינים של קשיי הליכה ויציבה, ירידה קוגניטיבית ואובדן שליטה על סוגר השתן. לפעמים, בגלל הבלבול הקוגניטיבי, לוקח זמן לאבחן שמדובר במחלה שניתן לטפל בה ולא בירידה קוגניטיבית תלוית גיל או כזו שנובעת מאלצהיימר. אחרי ביצוע הבדיקה, ניתן לאשש את הממצאים בהדמיה מוחית או ניקור מותני, אך אלה בדיקות יקרות ובמקרה של ניקור מותני גם כואבות. בדיקה פשוטה יותר יכולה לעזור לבצע אבחנה מבדלת במטופלים מבלבלים.

1.5 מיליון דולר לקידום מחקר יישומי

עמותת נבו לאבס העוסקת בקידום מחקר פורץ דרך בתחום הבינה המלאכותית והטכנולוגיה המבוססת על מדע עמוק בישראל, הודיעה על השקת תוכנית Bridge to Impact. התוכנית מעניקה לחוקרים מימון לשנתיים, מנטורינג וגישה לרשת מומחים בינלאומית, לשם קידום המחקר לקראת הוכחת היתכנות, פיתוח אבטיפוס או הקמת חברה.

המענקים עשויים להגיע עד סכום של 1.5 מיליון דולר לשנתיים, והם ניתנים בשלבים ועל בסיס עמידה באבני דרך. התוכנית בשיתוף יד הנדיב - קרן רוטשילד והפילנתרופים אלכס ציגוטקין ואלן הווארד.

נבו לאבס הוקמה על ידי גורמים בכירים בתעשיית הון הסיכון בישראל: סנדר כהן מ-ExB, מייקל אייזנברג מקרן אלף, סקוט טובין מבאטרי ונצ'רס ואדם פישר מבסמר ונצ'רס. המיזם הושק בתחילת 2025, ומטרתו להקים בישראל רשת מחקר בהשראת מעבדות בל, מכון מחקר למדע יישומי. המיזם מתמקד בתחומים כמו בינה מלאכותית, מחשוב קוואנטי וביולוגיה סינטטית.