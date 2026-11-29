"המשרד שלי מלווה כיום 300 פרויקטי התחדשות עירונית. ב־50% מהם יזמים פנו לדיירים בבקשה לפתוח הסכמים ולהפחית תמורות", מספר שמאי המקרקעין שמוליק כהן, שמנהל את חברת SK שמאות מקרקעין.

● 3 טייסים ומיליארדר הנפיקו חברת נדל"ן נוצצת מתל אביב, ומאז היא איבדה חצי מהשווי

● עסקה בשבוע | המחיר סביר, התשואה מפתה פחות: בכמה נמכרה חנות בצפון דיזנגוף?

● פנטהאוז ענק נמכר בחצי מיליון שקל פחות מהמצופה

אחרי שנים רבות של עלייה כמעט רציפה במחירי הדירות, המגמה התהפכה, ויזמים שבעבר נלחמו על כל פרויקט בתחום, החלו לחשב מסלול מחדש, היות שחלקם כבר אינם רווחיים, או על הגבול. כשמדובר בפרויקטים בעלי משך פיתוח ובנייה כה ארוך, היזמים חוששים יותר מתמיד לקחת סיכונים. האם משקיעי נדל"ן שמחפשים דירות במתחמי התחדשות, צריכים לחפש נכסים אטרקטיביים חלופיים, או שגם במצב של הפחתת תמורות, ניתן להרוויח? כהן, שהתארח בפרק של כסף בקיר, פודקאסט הנדל"ן וההשקעות של גלובס שהתמקד בסוגיה, מנסה לספק תשובות.

"הפעם הראשונה שקיבלתי פנייה מיזם (דרך חברי הנציגות) להפחתת תמורות הייתה לפני שנה וחצי. זה לא הרבה זמן, אבל מאז זה הפך לשטף אדיר", מבקש כהן להמחיש את המציאות הקיימת במשרדו.

שמוליק כהן אישי: בן 59, מקדימה, בזוגיות מקצועי: שמאי מקרקעין עוד משהו: כדורסלן עבר

לצד שינוי הכיוון בשוק הנדל"ן, כהן מצביע על בעיה נוספת שהביאה למצב הנוכחי, "ההסכמים נבנו ברמה שמאית בצורה לא נכונה. בעבר היה מקובל לרוץ מהר ולהחליט על עו"ד ויזם. לרוב, היזם שנתן את התמורות הכי גבוהות הוא שנבחר. פה נעוצה הבעיה: לא נעשתה בדיקה כלכלית מקיפה לבדוק אם בכלל ההצעות של היזמים ראויות".

"בעלי הדירות מוסיפים 250 אלף שקל מהכיס"

כהן מזכיר שכשמדברים על הפחתת תמורות, יש נטייה לחשוב מיד רק על הקטנת תוספת השטח שהובטחה לבעלי הקרקע בהסכם, אלא שבידי היזם יש מגוון די נרחב של אפשרויות. "היזם יכול לבקש להוריד תמורות מהשטח העיקרי, אבל גם שטחים מהמרפסת או משטח המחסן, אם הובטח כזה", אומר כהן. "ייתכן שהוא יציע לבטל את המחסן בכלל. יש גם אפשרות לבטל חניה מובטחת.

"דבר נוסף שעולה לא פעם הוא הפחתת תמורות בשכר הדירה העתידי של בעלי הקרקע (בתקופה שבין ההריסה לקבלת הדירה החדשה - ג.ל) וכן קיזוז בעלויות התחזוקה של הבניין החדש שהיזם לרוב מממן מכיסו בסכומים שעשויים להגיע למאות אלפי שקלים.

"אפשרויות נוספות הן הורדה בגובה הקומות העתידיות. תחשבו שהערך של כל קומה לגובה עשוי להגיע ל־20־30 אלף שקל, ונניח שיש 100 דירות בפרויקט, זה משמעותי ליזם. ויש כמובן מקרים, בעיקר ברובע 4 בתל אביב, שבהם היזם אומר לבעלי הקרקע, או שתכניסו את היד לכיס ותכניסו כסף לקופת הפרויקט, או שאין פרויקט".

כהן מספר על מקרה אמיתי, שבו בעלי דירות נדרשו להכניס את היד עמוק מאוד לכיס: "מדובר בפרויקט ברחוב אבן גבירול בתל אביב, שבו נחתם הסכם לפיו בעלי הדירות היו צריכים לקבל בתחילת הדרך תוספת של שישה מ"ר - צנוע מלכתחילה. חזר היזם ואמר 'תקשיבו, אני לא יכול לעמוד בזה. אני מבקש לעזוב את הפרויקט'".

הרווחיות בהשקעה בפינוי־בינוי מסתתרת בשלב התכנון | אריק מירובסקי, פרשנות המצב הנוכחי בשוק הנדל"ן משאיר אותנו עם סימן שאלה לגבי פרויקטי התחדשות עירונית. האם אי־פעם בעבר חשבנו שדבר כזה יכול לקרות? לא, אבל זה ענף צעיר יחסית, אז יש עוד דברים שלא חווינו. עד עכשיו היינו בעיקר באווירה של עליות מחירים, מהשנים הראשונות של ההתחדשות העירונית ותמ"א 38. לא הכרנו כמעט ירידות מחירים ועצירות חזקות בשוק כמו שיש עכשיו. האם עדיין שווה להשקיע בפרויקטים של התחדשות עירונית, גם אם מגלחים חלק מהתמורה? כן, אבל בהסתייגות שזה גבולי ולא תמיד. להתחדשות עירונית יש כמה שלבים, עד שמגיעים לבית החדש. הראשון הוא שלב הרעיון או ההצעה, השלב השני הוא התכנוני, שבו נמצאים רוב המוקשים, והשלב השלישי הוא הביצועי. עיקר עליית השווי של דירה במתחם הוא בשלב השני, עוד לפני הביצוע, כי אז המשקיע כבר מתייחס אליהן כאל דירה חדשה שנמכרת בשוק על הנייר. בשלב הזה ההפרש הוא יפה, כי זו דירה שכבר הולכים להוסיף לה ממ"ד, מרפסת, חניה, מעלית. אנשים היום לא רוצים לקנות דירות בלי ממ"ד ובלי מעלית, וזה כבר מוסיף לשוויה לפעמים מיליון שקל פלוס, וזה עוד בלי שהוספנו מ"ר אחד לשטח הדירה. קראו עוד

סוג של "תחזיקו אותי"?

"לא. הוא באמת ביקש לצאת מהפרויקט. בעלי הדירות היו מופתעים, וחשבו שזה באמת לצרכי משא ומתן. אבל התברר שהייתה פה בעיית אמת של חוסר כדאיות. בסוף, אחרי משא ומתן מפרך שקיימנו אני, העו"ד, הנציגות והבעלים הגענו למצב שבו בעלי הדירות, 18 במספר, מכניסים יד לכיס ומוסיפים 250 אלף שקל לכל דירה. והפרויקט אכן מתקדם".

"פוגע במוניטין של היזמים בצורה דרמטית"

כהן מספר גם על פרויקט בירושלים שהוא מלווה, ובו 200 דירות. "ההתוספת שנקבעה בהסכם הייתה של 30 מ"ר לדירה, אכן חריג לימים אלה", מספר כהן. לדבריו, ההסכם נחתם לפני כשנתיים וחצי, אך לפני כחצי שנה השתנה.

"היזם חזר לבעלי הדירות והסביר שבמצב הנוכחי הפרויקט לא כלכלי. הוא ביקש להפחית חמישה מ"ר מהתוספת, כך שתעמוד על 25 מ"ר. עשינו בדיקה שמנתחת את כלל התקבולים והעלויות, שכוללת את הדוח שהתקבל מהיזם עצמו, ומצאנו שהבקשה של היזם אכן הייתה ריאלית", הוא אומר.

"זה אירוע לא נעים", מבהיר כהן, שכן מדובר במאות בעלי נכסים שצריכים כעת לקבל פחות משהובטח להם, "אך הדוח וההירתמות של חברי הנציגות הביאו לכך שברוב של שמונה מתוך עשרה חברי נציגות, הוחלט להיענות לבקשת היזם, והפרויקט המשיך להתקדם".

במקרה אחר, בפתח תקווה, שבו היזם ביקש הפחתה מ־12 מ"ר ל־4 מ"ר, הבדיקה השמאית קבעה שמדובר בהפחתה מוגזמת, ולבסוף נסגר כי תוספת השטח לדירות תעמוד על 8 מ"ר. בפרויקט נוסף בראשון לציון, שבו יש 48 דירות במצב הקיים, היזם ביקש להפחית תוספת של 18 מ"ר לכל דירה כפי שנקבע בהסכם, ל־8 מ"ר בלבד. גם כאן הוא קיבל את מבוקשו, אך ורק באופן חלקי, כשהתוספת נקבע ל־12 מ"ר.

"צריך לכבד יזמים", אומר כהן. "הם לוקחים סיכון, הם חשופים לפעמים בדברים שלא קשורים בכלל אליהם. רגולציה, מיסוי, מלחמות, מגפות ועוד. אבל אלה אנשי עסקים ממולחים. באחד מהמקרים שציינתי ביקשנו מהיזם את המספרים, וקיבלנו גמגומים, כתף קרה. מה שנאמר נורה אדומה מספר אחד נדלקה.

"ואז הסברנו ליזם שללא הדבר הזה, ללא הצגת דוח מטעמו, לא נוכל בכלל להצדיק הפחתה מינימלית והוא התיישר. חייבת להיות שקיפות מקסימלית מצד יזם שמבקש להפחית תמורות".

כהן מדגיש כי יש גם צד שני להסכמת בעלי הדירות להפחית תמורות. לדבריו, "ראוי לשלב בהסכם סעיף של מנגנון חלוקת ריווחיות. המנגנון הזה בא להבטיח שבמידה והרווחיות של היזם תעלה בעתיד מכל סיבה שהיא, הרי אנחנו נחזור ונקבל את התמורות שהופחתו ואף יותר".

לסיכום כהן אומר כי "כיום הפחתת התמורות הפכה משהו שכיח. אבל צריך להזכיר שזה פוגע במוניטין של היזמים בצורה דרמטית. ולכן היזמים צריכים להשתמש בכלי הזה במשורה, רק כשאין ברירה. וגם אנחנו השמאים צריכים לשקף לבעלי הדירות, באופן ברור את האלטרנטיבות, כי גם להחלפת יזם יש מחיר. בעולם ההתחדשות העירונית, והמשקיעים צריכים לזכור את זה, רמת הוודאות היא כמעט אפסית. מחד הפוטנציאל מאוד גדול. מאידך הסיכון מאוד גדול, וצריך להכיר אותו ולא לצאת מנקודת הנחה שמדובר בהשקעה בטוחה".