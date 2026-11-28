ברחוב השייטים ברובע ד' באשדוד נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 111 מ"ר בקומה 9 מתוך תשע תמורת 1.74 מיליון שקל. הבניין נבנה בסוף שנות ה־80 והחניה בבניין היא משותפת.

מחיר השיווק של הדירה החל ב־1.9 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כחמישה חודשים.

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המוכרת היא משפרת דיור שרכשה דירה גדולה יותר באזור אחר בעיר, והקונה חוזרת לעיר לאחר שחיה בצפון.

"המצב באשדוד קשה"

אלי אלקסלסי, זכיין רי/מקס Together אשדוד, מספר: "מאחורי העסקה הזאת יש סיפור מקסים - המוכרת התגוררה באותו בניין שבה אביה גר. הם רצו לעבור לדירות עם ממ"ד אבל היה חשוב להם להמשיך להתגורר באותו הבניין. לכן האתגר היה כאן כפול - גם למכור את שתי הדירות, יחסית יחד וגם למצוא להם שתי דירות חדשות באותו הבניין.

"כשהתחלנו לטפל בדירה הבנו שהתמחור שלה גבוה מדי והורדנו את המחיר ל־1.8 מיליון שקל ואכן בתוך כמה חודשים הצלחנו למכור את שתי הדירות ולמצוא להם שתי דירות באותה הקומה, דלת ליד דלת, בבניין אחר ברובע ט"ז, שעמדו למכירה.

הדירה ברחוב השייטים ברובע ד' באשדוד / צילום: יח''צ

הדירה ברחוב השייטים ברובע ד' באשדוד / צילום: יח''צ

"זאת הייתה משימה מאוד לא פשוטה: למצוא שתי דירות באותו הבניין, תוך שמירה על מסגרת תקציבית ותיאום בין ארבע עסקאות. הבת, שהשיגה יחסית מחיר גבוה על הדירה שלה, רכשה דירת 5 חדרים במחיר של 2.66 מיליון שקל והאב מכר את הדירה הישנה שלו ב־1.6 מיליון שקל וקנה דירת 4 חדרים ב־2.58 מיליון שקל.

"המצב באשדוד כרגע קשה - להערכתי יש ירידה של 70% בכמות העסקאות ברבעון האחרון. מי שרוצה למכור חייב להוריד 8% עד 12% מהמחיר המבוקש".

את העסקה הוביל צוות גיא ותמי רוזן מרי/מקס Together.

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב אסטורה בנווה יעקב, דירת 5 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־3.43 מיליון שקל.

ברחוב איש מצליח בהר חומה, דירת 5 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, ב־3.73 מיליון שקל.

ברחוב מנחם גלרנטר בהר חומה, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־2.62 מיליון שקל.

ברחוב הרב חזקיה בשכונת רמות, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2.28 מיליון שקל.

תל אביב־יפו

ברחוב מעפילי סלוודור ביפו, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, ב־3 מיליון שקל.

ברחוב פיקוס ביפו, דירת 3 חדרים, 40 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.85 מיליון שקל.

ברחוב הנביאים בלב העיר, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־3.37 מיליון שקל.

ברחוב לוין קיפניס בשכונת המשתלה, דירת 2 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, ב־2.45 מיליון שקל.

גבעת שמואל

ברחוב יצחק שמיר, דירת 4 חדרים, 123 מ"ר, בקומה 6 מתוך 21, ב־3.05 מיליון שקל.

ברחוב יוני נתניהו, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 9 מתוך 11, ב־2.89 מיליון שקל.

ברחוב אילן, דירת 4 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 3 מתוך 13, ב־2.31 מיליון שקל.

מודיעין

ברחוב שבט, דירת 5 חדרים, 111 מ"ר, בקומה 2-3 מתוך 3, ב־3.08 מיליון שקל.

ברחוב סביון, דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב יצחק בן צבי, דירת 5 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־3.1 מיליון שקל.

אלעד

ברחוב הרי"ף, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב שמאי, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב שמאי, דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־1.96 מיליון שקל.

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