אודות המדור "מדעי אריכות החיים" קליניקות לונג'ביטי נפתחות בקצב מסחרר, מיליארדרים משקיעים הון עתק בטיפולים חדשים, אבל מה המדע באמת יודע על אריכות ימים ועל איכות חיים?

מדור שבועי יעסוק בתעשייה הזאת על כל היבטיה - מהמחקר ועד הכסף שמניע אותה

אם צלחת חומוס בארוחת צהריים מפילה אתכם לשנ"צ, נראה שמערכת העיכול מאותתת שהתבגרתם. הוא לא המזון היחיד שמתעכל אחרת בגיל צעיר ובגיל מבוגר. המיזם הבינלאומי Eat4Age עוקב אחרי השינויים האלה, וגם מפתח פתרונות.

עם הגיל, התנועתיות של המעי יורדת, ומעבר המזון בתוכו מתמשך יותר. "התהליכים הללו מתחילים כבר במנופאוזה אצל נשים, בגילאי ה-50 לערך אצל גברים, ובין גילאי ה-60-70 הירידה משמעותית", אומר פרופ' אורי לזמס מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, המשתתף בפרויקט, הממומן על ידי האיחוד האירופי.

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חלבון לכל גיל

לדברי לזמס, השינוי אינו רק בקצב העיכול. "יש שינוי בכל מערך אנזימי העיכול. עם השנים אנחנו מגלים, למשל, שיש חלבונים שלצעירים יותר קל לעכל, וחלבונים אחרים שלמבוגרים יותר קל לעכל". גם התועלת עשויה להיות שונה. "אם צעיר ומבוגר יאכלו אותו סטייק, ייתכן שבסופו של דבר אצל המבוגר רוב הסטייק ימצא את דרכו לשירותים כי הגוף לא מצליח לפרק אותו. זה לא נעים לאכול סטייק שפעם היה כיף, ועכשיו הוא יושב לך שעות בבטן וגם לא מועיל לך". כך גם לגבי מוצרים מועשרים בחלבון. "אם זה חלבון לא מתאים למבוגרים, זה יכול להיות מיותר או אפילו מזיק".

אין עדיין תשובה מדויקת לשאלה איזה חלבון עלינו לחפש על גבי האריזה של המזון כשאנחנו מתבגרים, "אבל מדעי התזונה עדיין מנסים לדייק את הדברים הללו. אנחנו רוצים לפתח שיטות לבחינת איכות של חלבונים, כדי שלא יעברו 20־30 שנה לפני שנדע אם המוצר היה רעיון טוב", אומר לזמס.

מזון עם אתגר מיתוג

אחת הבעיות הקשות שמבוגרים מתמודדים איתן היא עצירות, שנובעת לא רק מהירידה בתנועתיות המעי אלא גם מתרופות מסוימות, מירידה בפעילות הגופנית ומקושי לשתות כמויות מספיקות של מים. סיבים עשויים להיות חלק מהפתרון, אבל לזמוס מזהיר: "גם הסיבים לא כולם זהים. הם חשובים מאוד לטווח הארוך ומזינים את החיידקים הטובים, אך יש סיבים שאסור לקחת בלי הרבה מים, ואנשים בגיל השלישי עלולים להיות רגישים לזה, בעוד שאצל ילדים כל דבר נכנס ויוצא".

אותו דין לגבי קטניות, כמו חומוס. "זה מזון שמציע הרבה דברים טובים אבל דורש התמודדות. מגיל מסוים כבר אי אפשר לדלג על ההשריה, וגם במקרה הזה צריך לשתות הרבה מים".

במעבר מהגיל השלישי לרביעי, בעיות התזונה מחמירות. קשישים נוטים לאבד את התיאבון, בעיקר למזון בריא, לפעמים סובלים מקושי בלעיסה ומשינויים בחוש הטעם. כתוצאה מכך, לעתים הם סובלים מתת־תזונה. מחסור בחלבונים מגביר את הירידה במאסת השריר, מהסיבות המובילות לשבריריות של מבוגרים.

קבוצת המחקר של לזמס מתמקדת בחסרים תזונתיים בגיל השלישי. "הגישה שלנו היא Health by Stealth, כלומר אנחנו רוצים שיצרניות המזון יחביאו את הרכיבים הבריאים במזון שאנשים רגילים לאכול בגלל התרבות, הזמינות והכלכלה שלהם".

לדוגמה, דגני בוקר "כריות", שבארה"ב נחשבים נשנוש מפתה. "פיתחנו כריות מפוצצות בסיבים תזונתיים ונוגדי חמצון, ובמרכז מילוי מבוסס טחינה, שנותן למבוגרים קלוריות שחסרות להם", אומר לזמס. קבוצות נוספות בפרויקט פיתחו בשר מרוכך, שקל יותר לעיכול, וגבינה עשירה בחלבונים שמתאימים יותר למבוגרים.

"אנחנו לא מנסים לקחת מאנשים את המרקם של המזון", מדגיש לזמס. "מחקרים מראים שהמרקמים חשובים להנאה מהמזון, והתמודדות עם מזון במרקמים שונים דווקא משמר יכולות קוגניטיביות, כי צריך לחשוב - נעים או לא נעים לי, ללעוס או לא ללעוס? אז אין צורך להפוך כל דבר לדייסה".

בכל מקרה, המוצרים החדשים כרוכים באתגר תרבותי ושיווקי. "ברגע שממתגים מזון 'למבוגרים', רבים מקהל היעד יירתעו ממנו", אומר לזמס. "מצד אחר, למתג אותו כסתם 'מזון בריאות', זה לא מתאים כי לא בטוח שעבור הצעירים הוא יותר בריא".

לגוון חיידקים

שינוי אחר שמביא איתו הגיל קשור לתמהיל חיידקי המעי. פרופ' אילן יונגסטר, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים והמרכז לחקר המיקרוביום במרכז הרפואי שמיר, חוקר את הנושא. "בגילאי 65-70 תמהיל חיידקי המעי חוזר להיות דומה לזה של תינוקות", הוא אומר, "ואולי זו אחת הסיבות לכך שיש מחלות נפוצות בתינוקות ובקשישים יותר מאשר במבוגרים בריאים".

הידע שהצטבר עד כה כבר יכול להיות מועיל. "העצה לשמירה על מיקרוביום מתפקד עם הגיל היא להרחיב את המגוון התזונתי, ולהעשיר את התפריט במזונות מותססים ומוחמצים", אומר יונגסטר. "הייתי מעורב במחקר על 'דיאטה ים תיכונית ירוקה', כלומר שילוב אצת מנקאי שיש בה פוליפנולים, והראינו שאצל מי שצרכו אותה היה מגוון גדול יותר של חיידקי מעי בהשוואה לדיאטה ים תיכונית רגילה".

ליונגסטר עצה נוספת מפתיעה: התעמלות אירובית. "יש כנראה קבוצה מסוימת של חיידקים רצויים שניזונים מחומצה לקטית שנוצרת כשאנחנו מתעמלים". והפרס הלא צפוי? "מיקרוביום מגוון עוזר גם לאיכות השינה".