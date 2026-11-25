אחרי פתח תקווה, שמפעילה כבר שנתיים מערכת לאכיפת צפירות, עיריית תל אביב־יפו נערכת להציב את המערכות האלקטרוניות, המשלבות מצלמות אקוסטיות עם עשרות מיקרופונים, חיישני רעש ומצלמות וידאו, שיאפשרו לזהות את מקור הצפירה ולתעד את הנסיבות שבהן הופעלה.

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בשלב הראשון מתוכננת המערכת לפעול ב־11 מוקדים ברחבי העיר, בהם צומת בוגרשוב־טשרניחובסקי ואזור כיכר רבין. האכיפה צפויה להתחיל ברבעון הראשון של 2027 וגובה הקנס יהיה 250 שקל לעבירה ראשונה ו־500 שקל לעבירה חוזרת לנהג פרטי. כאשר הרכב רשום על שם תאגיד, הקנסות יעמדו על 500 שקל ו־1,000 שקל בהתאמה.

בחודש שעבר זכתה חברת "נויז" (NOize) במכרז להתקנת המערכת ולהפעלתה. תהליך הזיהוי מתבצע בכמה שלבים: תחילה, המערכת מזהה רעשים שעוברים סף עוצמה שנקבע מראש. בשלב הבא האלגוריתם מסנן את הרעשים ומנסה לזהות צפירה ודאית באמצעות המאפיינים האקוסטיים שלה (צפירת חירום של אמבולנס למשל אמורה להיות מסוננת). רק לאחר מכן, מועבר האירוע למרכז הבקרה, שבו פקח צופה בסרטון, בוחן את לוחית הרישוי ואת נסיבות המקרה ומחליט אם לאשר את הדוח.

סגנית ראש עיריית תל אביב־יפו לתחבורה ובטיחות בדרכים, מיטל להבי, מסבירה את חשיבות המהלך. "בהתחלה למדנו את החוק שאסור לצפור, אבל הפיקוח סירב לאכוף, כי אין חוק עזר עירוני ובפרט כי אין יכולת עמידה בפני בית משפט. בכל זאת, התעקשנו ותלינו שלטים, אבל זה לא עזר", היא מסבירה. "בהמשך עשינו גם קמפיין עם שלטי חוצות, אבל מצאנו שפנייה לקשב הציבורי ולרגש הכללי לא עובדת מספיק. בחלוף הזמן התפתחה הטכנולוגיה שאפשרה לנו להגיע לכדי אכיפה מוסדרת וברת עמידה בפני בית משפט".

איך עובדת המערכת וכמה נשלם על קנס צפירה? ■ המערכת מזהה רעשים שעוברים סף עוצמה שנקבע מראש

■ האלגוריתם מסנן רעשים ומנסה לזהות צפירה ודאית

באמצעות מאפיינים אקוסטיים

■ האירוע מועבר למרכז הבקרה, שם פקח צופה בסרטון,

בוחן את לוחית הרישוי ואת הנסיבות ומחליט האם להטיל דוח

■ על עבירה ראשונה יוטל קנס של 250 שקל ו־500 לעבירה חוזרת.

רכבי חברה ישלמו 500 שקל ו־1,000 שקל בהתאמה

פגיעה בפרטיות?

לצד היתרונות האפשריים של המהלך, השימוש במצלמות במרחב הציבורי מעלה שאלה מרכזית: מה קורה עם התיעוד של הנהגים והולכי הרגל שלא ביצעו עבירה ובכלל, האם הפרטיות של תושבי תל אביב צפויה להיפגע? להבי טוענת כי המידע אינו מיועד לאיסוף נתונים אישיים על בני אדם, אלא לתיעוד סביבת הרכב, מספר הרישוי והשאלה אם הייתה סכנה מיידית שהצדיקה את הצפירה. אלא שלכאורה, מספר רישוי של רכב הוא כשלעצמו נתון שמאפשר לזהות את בעליו.

עם זאת, עו"ד דן חי, המתמחה בדיני פרטיות, סבור כי הפגיעה במקרה הזה עשויה להיות מצומצמת יחסית לתועלת הציבורית. "אין ספק שיש כאן איזון בין הרעש לפרטיות", הוא קובע. "אני חושב שמי שמפר את החוק ביחס לצפירות לא יכול לטעון לפרטיות כשהוא מפר את שלוות החיים של הסובבים אותו".

חי מדגיש כי נדרשת הבחנה בין תיעוד האירוע לבין שמירת המידע. הנחיית הרשות להגנת הפרטיות קובעת עקרונות של מידתיות, שקיפות והגבלת השימוש במידע למטרה שלשמה נאסף. בין היתר, היא מתייחסת למיקום המצלמות, זוויות הצילום, משך שמירת החומרים, אבטחת המידע ויידוע הציבור. הרשות להגנת הפרטיות אף הדגישה בבדיקות שערכה מול רשויות מקומיות את הצורך לבחון חלופות, לצמצם את היקף הצילום ולהגדיר מדיניות ברורה לשמירה ולמחיקה של החומרים.

ואכן, בעיריית תל אביב מסרו בתגובה כי "המערכת תוכננה מראש לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולהנחיות הרשות להגנת הפרטיות. כחלק מההיערכות למתן התמיכה לרשויות המקומיות בקול הקורא, המשרד להגנת הסביבה דרש מכל רשות ומכל ספק לעמוד בתנאים מחמירים המפורטים במסמך עקרונות ייעודי שקיבל את אישור הרשות להגנת הפרטיות". בעיריית תל אביב הבהירו כי במקרים שבהם לא מזוהה אירוע צפירה חריג, המידע נמחק מיידית. כאשר מתועד אירוע רלוונטי לצורכי אכיפה, הסרטונים וההקלטות נשמרים ללא יותר מ־5 ימים ואז נמחקים לצמיתות.

לא רק בתל אביב

פתח תקווה, כאמור, הייתה הראשונה להפעיל את המערכת של חברת נויז באופן מבצעי החל מאמצע שנת 2024. בעיר הוצבו מערכות בשלושה צמתים והאכיפה כבר מניבה דוחות. לפי נתוני העירייה שפורסמו, בפתח תקווה מחולקים כ־100 דוחות בחודש, בגובה 245 שקל לדוח. בעיר מתכננים להרחיב את הפריסה לצמתים נוספים ואף להפוך אותה לכלי אכיפה נגד אופנועים רועשים. גם בירושלים, ברמת גן ובערים נוספות מקודמות מערכות ניטור ואכיפה דומות.

בפתח תקווה, לפי קצב הדוחות שהיא מחלקת, מדובר בהכנסה ברוטו של כ־294 אלף שקל בשנה, לפי קנס של 245 שקל לדוח ובהנחה שכל הדוחות משולמים. אם תל אביב תגיע לאותו קצב אכיפה, בכל 11 המוקדים, מדובר בכ־1.1 מיליון שקל בשנה לפי קנס בסיס של 250 שקל. יש לציין כי מדובר באומדן בלבד וכי אין ודאות שתל אביב תניב מספר דוחות דומה לפתח תקווה בהתחשב להיקף התנועה, צפיפות האוכלוסייה ודפוסי הנהיגה שונים בין הערים.

וזה לא רק בארץ: בדוח השנתי של עיריית ניו יורק ל־2025 מצוין כי במהלך השנה הונפקו 1,691 דוחות על רעש בעקבות 15,994 אירועים שתועדו במצלמות. כלומר, כ־11% מהאירועים שתועדו הסתיימו בדוח.