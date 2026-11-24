1 ההכרזה החדשה של Team8 בניו יורק

קרן Team8, המנהלת נכסים בהיקף של כ-2 מיליארד דולר, הכריזה בבורסת ניו יורק על פעילות חדשה להשקעות ולבניית חברות בתחום תשתיות ה-AI. במסגרת המהלך גם השיקה הקרן את קהילת Infra Village, המיועדת למובילי הטכנולוגיה וה-AI בארגונים המובילים בעולם, והכריזה על נבחרת מובילי ה-AI העולמיים שלה לשנת 2027.

● חוה זינגבוים בדרך לבורסה: פועלת למיזוג לפי שווי של 270 מיליון שקל

● תחרות האפי מציינת 25 שנה ומבצעת שורה של שינויים

לדברי המייסד ושותף-מנהל לירן גרינברג, "ישראל ידועה כמעצמת חדשנות בסייבר ואנו מאמינים שבמהירות היא הופכת כעת גם למעצמת תשתיות AI. יש כאן אקוסיסטם של סטארט-אפים, משקיעים ומעבדות מחקר, שכבר מושכים השקעות של מאות מיליוני דולרים".

2 מיתוג

פרס מפעל חיים הוענק לפרסומאי הוותיק שמואל ורשבסקי (בתמונה עם אייל חומסקי ומיקה אדלר, בתו של ראובן אדלר ז"ל, שותפיו למשרד), במסגרת תחרות המיתוג Israel Brand Award. התחרות, שיזם ומוביל יריב עמית, התקיימה בסינמה סיטי גלילות וכללה השנה 14 קטגוריות.

לדברי עמית, "התחרות השנה משקפת את השינוי העמוק שעובר עולם המיתוג - ממעטפת גראפית או מהלך נקודתי למהלך עסקי רחב שמעצב חוויית מותג וחיבור אמיתי לקהל. דווקא בעידן ה-AI, שבו קל ומהיר לייצר תוכן, מה שבאמת מייצר הבדל הוא המותג והיכולת לייצר משמעות, בידול, אמון והעדפה".

הזוכים במקומות הראשונים, לפי קטגוריה: מזון - Top gum (סטודיו 0304); משקאות - ארטיזנל יקב תבור (ברוך נאה); מיתוג חברות - התעשייה האווירית (Shake Design ואדלר חומסקי & ורשבסקי); נדל"ן - White (No, No, No, No, No, Yes); ריטייל - Keyz (You & Tommy); עסקים קטנים - בירה פפא (אייל רוזנטל); בריאות ויופי - סבוקלם (Open); חינוך - מכללת ספיר (רה-לבנט); תרבות - האופרה הישראלית (Firma); סטארט אפ ותוכנות - Tapatauto (סטודיו LMNOP); עמותות - השומר החדש (נועם אליעזר); שוק ההון - ביט (Open); עיצוב אריזה - שוופס (סטודיו מרחב); אתרים ואפליקציות - Alive (Pearlcom).

אייל חומסקי, מיקה אדלר ושמואל ורשבסקי / צילום: רמי זרנגר

3 עיצוב

חברת אביבי מטבחים השיקה את מתחם הקונספט החדש שלה AVIVI Living Kitchens בפארק דיזיין שבני ברק, שבהקמתו הושקעו כ-30 מיליון שקל. באירוע הוצגה גם הקולקציה החדשה, בשיתוף סטודיו העיצוב הלונדוני Raw Edges של יעל מר ושי אלקלעי, שברזומה שלהם גם עבודה עם מותגים כמו לואי ויטון וסטלה מקרטני.

אלקלעי, הבעלים יצחק אביבי, מר והמנכ''ל חיים משען / צילום: רפי דלויה

4 מינויים חדשים

פרופ' דן עמירם, יו"ר חברת הביטוח ווישור ודירקטור בקבוצת בזק, מונה ליו"ר איגוד הדירקטורים. הוא יחליף בתפקיד את פרופ' יוסי גרוס, שימונה לנשיא האיגוד.

פרופ' דן עמירם / צילום: יח''צ

הכשרה התחדשות מחזקת את שדרת ההנהלה: רועי וולף מונה לסמנכ"ל הנדסה; שרון הרמון מונתה לסמנכ"לית תפעול ובקרה.