מותג הקוסמטיקה והטיפוח חוה זינגבוים בדרך לבורסה בתל אביב. לגלובס נודע כי החברה חתמה על מזכר הבנות למיזוג עם השלד הבורסאי קנזון , במסגרתו היא צפויה לרשום את מניותיה למסחר בבורסה המקומית לפי שווי של כ-270 מיליון שקל (לפני הכסף).

במסגרת המהלך, עליו דיווחה קנזון ואותו מובילה פירמת הייעוץ והחיתום מור לנגרמן, החברה הממוזגת צפויה לבצע גיוס הון של כ-30 מיליון שקל, לפי שווי של כ-274 מיליון שקל (כששוויה של קנזון מוערך בכ-4 מיליון שקל).

● בגיל 15 היא נזרקה לרחוב, היום יש לה מותג קוסמטיקה מצליח

● "נסחרות בתמחור נמוך מאוד": האנליסט שמסמן 3 מניות מבטיחות בתל אביב

לאחר השלמת המהלך צפויה חוה זינגבוים, בעלת השליטה במותג שנושא את שמה, להחזיק בכ-87% מהמניות של החברה החדשה. לצידה צפויים הגופים שהשתתפו בגיוס ההון להחזיק ב-10%, כשיתרת המניות תוחזק בידי מור לנגרמן (1.7%) ובעלי מניות קנזון (1.3%).

במקרה שהמהלך יושלם, צפויה זינגבוים להפוך לחברה הראשונה בבורסה המקומית שפועלת בתחום הקוסמטיקה והטיפוח. בשנת 2019 ניסתה אשת העסקים פנינה רוזנבלום להוביל מהלך דומה לזה של זינגבוים, באמצעות מיזוג פעילות בתחום מוצרי קוסמטיקה מבוססי קנאביס לתוך שלד בורסאי (אינטרנט זהב) - מהלך שלא יצא לבסוף אל הפועל.

עם זאת, בבורסה המקומית פועלות מספר חברות שמוכרות מוצרי קוסמטיקה וטיפוח. כך, בספטמבר השנה הודיעה רשת אורבניקה, מקבוצת קסטרו-הודיס, על כניסה לתחום. זאת, לאחר שחתמה על הסכם עקרונות עם Silicon2 הדרום-קוריאנית להקמת פעילות משותפת בישראל תחת המותג Moida K-Beauty, שתעסוק ביבוא, שיווק ומכירה של מוצרי טיפוח וקוסמטיקה קוריאניים.

טכנולוגיות מוגנות בפטנט

מאחורי מותג הקוסמטיקה עומדת חוה זינגבוים, שהחלה את דרכה בתחום הקוסמטיקה בקליניקה שהקימה בשנות ה-90 בארה"ב. כעבור מספר שנים היא חזרה ארצה והקימה את המותג הנושא את שמה.

כיום כולל מותג הקוסמטיקה של זינגבוים שורה ארוכה של מוצרים אשר עושים שימוש בטכנולוגיות מוגנות בפטנט, בין היתר בשיתוף-פעולה עם אוניברסיטת בר-אילן (טכנולוגיות להחדרת חומרים פעילים ממוזערים לעומק הדרמיס).

הכניסה המסתמנת לבורסה מגיעה בהמשך לשורה של שינויים בצמרת הנהלת החברה בשנה האחרונה, כחלק מניסיונות ההתרחבות שלה. במסגרת זו מונה למנכ"ל החברה עמיחי בר-ניר, לשעבר מנכ"ל טופ גאם, לצד מינויים של גור זמיר לתפקיד סמנכ"ל הכספים (CFO) ושירי אדמון לתפקיד סמנכ"לית מכירות. זינגבוים משמשת כראש תחום החדשנות והפיתוח הקליני בחברה.