מניית אנבידיה קבעה בתחילת השבוע (ב') שיא היסטורי חדש של תוספת שווי יומית, אחרי שהדירקטוריון התקפל והחזיר את ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל ענקית השבבים - אולם אופוריית המשקיעים החזיקה מעמד יום אחד בלבד, ואתמול (ג') נסוגה המניה בכ-5.9% ברקע גל מימושים מחודש במניות הבינה המלאכותית והשבבים. ביום שני זינקה אנבידיה ב-32% והוסיפה לערכה יותר מ־950 מיליארד דולר. לשם השוואה, השיא הקודם נקבע על ידי מיקרוסופט לפני ארבעה חודשים, כשהוסיפה לערכה 450 מיליארד דולר ביום אחד - כך שהשיא של אנבידיה גבוה ביותר מפי שניים.

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שאר 15 תוספות השווי היומיות הגבוהות ביותר בוול סטריט נרשמו כולן במהלך השנתיים האחרונות, וכללו מספר פעמים את אנבידיה עצמה, ונציגות מופלאות נוספות כמו ספייס אקס, גוגל, אפל ואמזון.

אך מה קורה למניות הענק אחרי שהן מזנקות כך ומוסיפות מאות מיליארדי דולרים לשוויין? מתברר שזה לא בהכרח אומר שהן ימשיכו לזנק גם אחר כך. על פי בדיקה שביצע עבור גלובס הראל אוזן, אנליסט מניות חו"ל בבית ההשקעות פסטרנק שהם, למעשה זה אפילו לא מנבא שביום העוקב המניה תמשיך לעלות.

החלק המעודד הוא שב־8 מתוך 15 הפעמים המניות הללו עלו ביום המסחר הבא, אך כאן בגדול מסתיימות החדשות הטובות: התשואה הממוצעת ביום העוקב היא שלילית ומהווה ירידה של 0.35%.

"כותרת דרמטית, לא איתות השקעה"

ומה קורה כעבור שבוע? על פי הבדיקה, רק ב־6 מקרים נרשמו עליות, כשהתשואה הממוצעת היא ירידה של 2.7%. המצב משתפר קלות בהמשך, כאשר כעבור 21 ימי מסחר התשואה הממוצעת היא ירידה של 1% במניה. גם כאן, רק 6 מניות הצליחו לעלות.

המקרים הקיצוניים ביותר שייכים לאנבידיה עצמה, שנפלה ב־15.5% לפני שנתיים בחמשת ימי המסחר הבאים שלאחר הזינוק, אך הצליחה לסיים את 21 ימי המסחר בעלייה של חצי אחוז. ספייס אקס מנגד התחילה דווקא ברגל ימין עם עלייה ביום העוקב, של 5%, אך אחרי 5 ימים כבר התרסקה ב־19% ואחרי 21 ימים רשמה אובדן של שליש משוויה. דוגמה מעודדת יותר היא מיקרוסופט שביום העוקב עלתה ב־3%, אחרי חמישה ימים השלימה עלייה של 11% ואחרי 21 ימים של 14%.

עם זאת, אוזן מפסטרנק שהם מציין שלא כדאי לבנות תזת השקעה בעקבות הנתונים הללו. ראשית, 15 מקרים אינם מדגם מייצג, ומעבר לכך 8 מתוך תוספות השווי העצומות הללו שייכות לאנבידיה, 3 מתוך המקרים התרחשו באותו יום בשלוש מניות שונות, ובסך הכול מדובר על 12 ימי מסחר.

לכן, הוא מסכם: "המחקר מלמד שקיימת נטייה לתיקונים בתשואה, אך לא מוכיח שאפשר לנצל אותה בעקביות להשגת תשואה עודפת. קיים סיכון למימושים לאחר עלייה חריגה, במיוחד בעקבות תקופה של תנודתיות גבוהה. שיא בתוספת שווי השוק יוצר כותרת דרמטית, אך לא איתות השקעה בפני עצמו".