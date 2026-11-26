אודות מדור הפקולטה מדור "הפקולטה" הוא שיתוף פעולה מערכתי ייחודי בין גלובס והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב שנועד להנגיש, בשפה בהירה ותמציתית, ידע מחקרי ואקדמי בנושאי כלכלה, אסטרטגיה, שיווק, ביג דאטה, פינטק וחדשנות. הפקולטה לניהול ע"ש קולר של אוניברסיטת ת"א היא מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, וחוקריה עוסקים בסוגיות העדכניות ביותר בענף. במדור יכתבו מיטב חוקרי הפקולטה לניהול לצד בחירת הנושאים, העריכה והתמצות של מערכת גלובס.

אודות הכותב פרופ' יבגני ליאנדרס הוא חבר סגל בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב. מחקריו מתמקדים ביחסי הגומלין בין האסטרטגיה הפיננסית לאסטרטגיה התפעולית של חברות, ובהשפעת התחרות בשוקי המוצרים על החלטות פיננסיות שונות של חברות

בעולם העסקי, מידע הוא משאב חשוב. חברות משקיעות במחקרי שוק ובחיזוי ביקושים משום שהחלטות על ייצור, מלאי והשקעות מתקבלות בתנאי אי־ודאות. אבל מידע יכול לשמש גם להשפעה על המתחרים.

דמיינו שתי חברות המתחרות בשוק מוצרי החשמל. לקראת עונת המכירות הן צריכות להחליט כמה לייצר: יותר מדי, והן עלולות להיתקע עם מלאי יקר; מעט מדי, והן עלולות להחמיץ מכירות. לכל אחת מהן יש מידע חלקי על הביקוש הצפוי, המבוסס על הזמנות מוקדמות, נתוני מכירות והערכות שוק. לכאורה שיתוף במידע יועיל לשתיהן ויאפשר לקבל החלטות טובות יותר ולשפר את הרווחיות.

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אבל מה אם אחת מהן תדווח דיווח לא אמין במטרה להשפיע על החלטות המתחרה? למשל, לגרום לה לצמצם את הייצור כדי להקטין תחרות. כך נוצר פרדוקס: שתי החברות יכולות להרוויח משיתוף פעולה, אבל לכל אחת מהן עשוי להשתלם לשקר.

מחקר חדש שערכתי, באמצעות מודל כלכלי הבוחן את התנהגותן של שתי חברות מתחרות, מראה כיצד ניתן להפוך את אמירת האמת למשתלמת יותר מהטעיה באמצעות מנגנון מבוסס בלוקצ'יין. המסקנה מפתיעה: במקרים מסוימים, לחברה עשוי להשתלם לממן את השתתפות המתחרה במנגנון שיתוף המידע.

מחיר השקר

כששתי החברות מבינות שקיים תמריץ להטעות, גם מידע אמיתי הופך לחשוד ושיתוף הפעולה עלול להתפרק. טכנולוגיית הבלוקצ'יין, המוכרת מעולם המטבעות הדיגיטליים, מאפשרת לתעד מידע באופן שקשה מאוד לשנות בדיעבד. אלא שהטכנולוגיה אינה יכולה להבטיח שהמידע היה נכון מלכתחילה.

לכן המחקר מציע לשלב מנגנון כלכלי: כל חברה המוסרת מידע נדרשת להפקיד בטוחה כספית. אם מתברר, בהתאם למנגנון הבדיקה, שהדיווח היה שגוי, היא תאבד את הבטוחה. ההסדר מופעל באמצעות "חוזה חכם" - תוכנה שמבצעת באופן אוטומטי פעולות שנקבעו מראש כשמתקיימים תנאים מוגדרים.

במקום לבקש מהחברות להתנהג בהגינות, יוצרים עבורן תמריץ כלכלי לעשות זאת. אם הסיכון הכספי הצפוי מאובדן הבטוחה גבוה מהרווח האפשרי ממסירת מידע מטעה, הדיווח השקרי כבר אינו משתלם.

המחקר מראה שגובה הבטוחה הנדרשת תלוי במידת אי־הוודאות בשוק, בדיוק המידע ובעוצמת התחרות. ככל שהרווח האפשרי מהטעיית המתחרה גדול יותר, כך עשויה להידרש בטוחה גבוהה יותר.

אחד הממצאים המפתיעים ביותר הוא שלעיתים משתלם לחברה לממן את הבטוחה של המתחרה. נניח למשל שהשתתפות המתחרה צפויה, הודות למידע שבידיה, להגדיל את הרווח של חברה גדולה ורווחית בשני מיליון שקל, בעוד שלמתחרה הקטנה חסרים 500 אלף שקל להפקדת הבטוחה. מימון הסכום החסר עשוי להיות החלטה עסקית רווחית, ולא מחווה של נדיבות.

זו דוגמה למצב שבו תחרות ושיתוף פעולה מתקיימים במקביל. החברות ממשיכות להתחרות על הלקוחות, אך יש להן אינטרס משותף ליצור מנגנון לחילופי מידע אמינים.

ומה עם הלקוחות?

אבל המחקר מצביע גם על צד פחות נוח. כשחברות מתחרות מקבלות מידע טוב יותר על הביקוש, הן יכולות להתאים את הייצור באופן מדויק יותר. לפי המודל, הדבר עשוי להוביל לעליית מחירים ולפגיעה בצרכנים, גם כשהיעילות הכלכלית הכוללת משתפרת. למשל, חברות עשויות להימנע מייצור עודף שהיה מפעיל לחץ להורדת מחירים. התוצאה עשויה להיות רווחים גבוהים יותר לחברות, אך מחירים פחות נוחים ללקוחות.

המחקר מראה, שבמסגרת המודל העלייה ברווחי החברות גדולה מהפגיעה בצרכנים, ולכן הרווחה הכלכלית הכוללת עולה. אבל העובדה שהמשק כולו עשוי להרוויח אינה אומרת שכל המשתתפים מרוויחים באותה מידה.

לכן שיתוף מידע בין מתחרים מעלה גם שאלות רגולטוריות. רשויות התחרות צריכות לבחון לא רק אם שיתוף הפעולה משפר את יעילות החברות, אלא גם כיצד הוא משפיע על המחירים, התחרות והצרכנים.

הטכנולוגיה היא לא הסיפור

המסקנה המרכזית של המחקר חורגת מעבר לבלוקצ'יין. ארגונים נוטים לחשוב שכדי לשפר שיתוף פעולה צריך לפתח מערכת טכנולוגית מתקדמת. אבל גם המערכת הטובה ביותר לא תצליח אם למשתתפים אין אינטרס להשתמש בה באופן אמין.

לכן, לפני שמנהלים משקיעים בפלטפורמות לשיתוף מידע, כדאי לשאול: האם כל המשתתפים מרוויחים מהשיתוף? האם יש להם תמריץ למסור מידע אמין? והאם הם מסוגלים לעמוד בעלויות ההשתתפות?

פרופ' יבגני ליאנדרס / צילום: פרטי

בסופו של דבר, אמון אינו חייב להישען רק על יחסים טובים. אפשר ליצור מנגנון שבו גם מי שאינם סומכים זה על זה מוצאים שכדאי להם לומר אמת.

וכאן נסגר הפרדוקס שבו פתחנו: בעולם העסקי, המתחרה אינו בהכרח רק מי שממנו צריך להיזהר. לפעמים הוא מחזיק במידע שיכול לעזור לנו לקבל החלטות טובות יותר, עד כדי כך שמשתלם לנו לשלם כדי שגם הוא יוכל להשתתף.