דוח מדדי האיכות של משרד הבריאות לשנת 2025 מביא השנה דווקא לא מעט בשורות חיוביות. למרות המלחמה המתמשכת, ובתוכה המערכה מול איראן, במרבית המדדים שנועדו לבחון את איכות הטיפול בבתי החולים בישראל נרשמה יציבות או מגמת שיפור. הדבר נכון במידה רבה אפילו לגבי בית החולים סורוקה, שספג פגיעת טיל ישירה.

● יש שוטרים בכל בית חולים, אבל האם הצוותים הרפואיים מוגנים יותר?

● יוצא מתקופת הצינון: ד"ר ספי מנדלוביץ' יהיה המנכ"ל הזמני של משרד הבריאות

אולם, בעוד שבבתי החולים לא ניכרה ברמה הלאומית השפעה שלילית משמעותית של המלחמה על המדדים הנבחנים, בטיפות החלב התמונה שונה.

מספר מדדים שמתפרסמים השנה לראשונה מאפשרים להציץ גם לכמה מנקודות התורפה של מערכת הבריאות הישראלית. ממשרד הבריאות נמסר כי: "מדידת איכות אינה רק כלי לבחינת ביצועים, אלא כלי ניהולי להובלת שינוי ולשיפור הטיפול הרפואי בישראל".

נשים צעירות עדיין מחכות יותר מגברים לאבחון שבץ

אחד ההישגים המשמעותיים של תוכנית מדדי האיכות לאורך שנות פעילותה הוא קיצור הזמן שחולף מרגע הגעתם של מטופלים עם חשד לשבץ מוחי לבית החולים ועד לביצוע בדיקת הדמיה (CT או MRI) של המוח. בשנת 2015 עמד הזמן החציוני על 55 דקות, בשנתיים הקודמות הוא עמד על 24 דקות, והשנה התקצר בדקה נוספת. כל בתי החולים שנבחנו עמדו ביעד הזה.

הזמן הזה הוא קריטי משום שלא ניתן להתחיל לטפל בשבץ באמצעות תרופות ממיסות קרישי דם לפני שברור כי אכן מדובר בשבץ שנגרם מקריש דם, ולא מדימום במוח. ככל שמתעכבת תחילת הטיפול, כך עלול להיגרם למוח נזק בלתי הפיך.

אולם, גם השנה נמצא פער בין גברים לנשים, והוא חמור יותר בגילאי 18-54. בשנת 2025, נשים חיכו לבדיקה 5 דקות יותר מגברים בני גילן, ולמרות שהפער בסך הכל הצטמצם בשנים האחרונות, השנה מדובר בפער גדול בדקה לעומת 2024.

בתי החולים ה"מנצחים" במדד זה הם הלל יפה ושמיר, שם הזמן החציוני להדמיה הוא 18 דקות, ואילו קפלן (50 דקות) ובית החולים הסקוטי (37 דקות) הם בתי החולים שהציגו תוצאות לא טובות במדד זה.

שיעור המטופלים עם שבץ איסכמי המגיעים לבית החולים בתוך 24 שעות מהופעת התסמינים, ומקבלים טיפול ממיס קרישים או עוברים צנתור מוחי, נמצא בעלייה ועומד על 26%. זהו שיפור לעומת שנה שעברה, ונתון גבוה בהשוואה לנתונים מקבילים מבריטניה (17%) ומנורבגיה (22%).

רק 62% מהמטופלים עברו ייעוץ של מומחה לכלי דם לפני קטיעת רגל סוכרתית

ישראל נמצאת כבר מספר שנים בין המדינות עם שיעורי קטיעות הרגליים הגבוהים ביותר ב-OECD, בעקבות תחלואת הסוכרת. הסיבות מגוונות ומקורן בעיקר בטיפול בסוכרת בקהילה, כאשר עם ההגעה לבית החולים לא תמיד ניתן להציל את הרגל, אך לפעמים ניתן. משרד הבריאות החל למדוד את שיעור המטופלים שקיבלו ייעוץ ממומחה לכירורגיית כלי דם לפני ביצוע הקטיעה, במטרה לוודא כי נבחן הצורך בקטיעה והאפשרות לטיפול אחר.

ב-2025 עמד שיעור העמידה במדד על 62% בלבד, לעומת יעד של 70%. זהו שיפור לעומת 55% בשנת 2024. בתי החולים שמיר ורמב"ם בולטים לרעה במדד זה, ובכל בתי החולים יש מקום לשיפור, כאשר כמעט אף אחד מהם לא עובר את רף ה-75% מטופלים שמקבלים את הייעוץ, שלמעשה אמור להינתן לכולם.

מדד נוסף בתחום הסוכרת שמתפרסם השנה לראשונה, בוחן האם מטופלים המאושפזים בבתי החולים וסובלים מרמות גבוהות משמעותית של סוכר בדם, מקבלים טיפול באינסולין בהתאם לפרוטוקול. רמות גבוהות של סוכר בדם יכולות להופיע במהלך אשפוז גם אצל מי שלא אובחנו קודם לכן כחולי סוכרת, בין היתר כתגובה של הגוף לסטרס. שיעור העמידה במדד השתפר מ-74% בשנת הפיילוט ב-2024 ל-82% ב-2025. גם במקרה הזה, נשים מטופלות קצת פחות. בית החולים מעייני הישועה בולט לרעה במדד זה.

יותר פוליפים מתגלים בבדיקות הקולונוסקופיה

אחד המדדים שבהם נרשמת מגמת שיפור עקבית בשנים האחרונות הוא שיעור בדיקות הקולונוסקופיה שבהן נמצא לפחות פוליפ אחד. הסרת הפוליפים מבעוד מועד עשויה למנוע את התפתחותם בהמשך לגידולים סרטניים.

לכאורה, עלייה בשיעור הפוליפים המאותרים באוכלוסייה אינה בשורה טובה, אולם במקרה הזה מדובר במדד שנועד לבחון את איכות הבדיקה עצמה ואת היכולת של הרופאים המבצעים אותה לזהות פוליפים, גם כאשר אלה קטנים וקשים יותר לאיתור.

בשנת 2022 אותר לפחות פוליפ אחד ב-37% מהבדיקות שנכללו במדד, בשנת 2023 ב-38% מהן, בשנת 2024 ב-39%, והשנה הגיע הנתון ל-41%, לראשונה מעל ליעד שהציב משרד הבריאות.

המאבק בחצבת בא על חשבון פעילויות אחרות בטיפת חלב

בנוסף לבתי חולים, הדו"ח בוחן את התפקוד של תחנות טיפות חלב. התפרצות החצבת בישראל הובילה במהלך 2025 את משרד הבריאות להנחות את טיפות החלב לתעדף ביצוע חיסונים על פני חלק מהפעילויות האחרות המבוצעות בהן. במקביל, במהלך המלחמה מול איראן, שוחררו יולדות מוקדם יותר מבתי החולים, וטיפות החלב התבקשו להשלים חלק מהטיפול הניתן בדרך כלל בבית החולים.

זו כנראה הסיבה לפגיעה במספר מדדי איכות בתחום הטיפול בתינוקות ובילדים. רק 46% מהתינוקות הגיעו לביקור ראשון בטיפת חלב בשבועיים הראשונים לחייהם, לעומת 48% בשנה שעברה. במחצית השנייה של 2025 עמד הנתון הזה על 44% בלבד. אף אחד מהגופים המפעילים טיפות חלב בישראל לא הגיע ליעד שקבע משרד הבריאות בתחום הזה, שהוא 75%. במגזר הערבי, המצב גרוע יותר.

בחיסון נגד חצבת נרשם שיפור, אם כי קל בלבד. 67% מהפעוטות קיבלו את מנת החיסון הראשונה עד גיל 13 חודשים, לעומת 66% בשנה שעברה. בהסתכלות על המחצית השנייה של 2025 בלבד, כבר נרשם שיעור של 69%, לעומת 65% במחצית הראשונה. ייתכן שההתפרצות היא שהובילה הורים נוספים להתחסן. הנתון דומה לזה של ארה"ב, ונמוך מאנגליה (עם 89%).

למרות תעדוף החיסונים, גם בחלק ממדדי החיסון נרשמה ירידה. שיעור הפעוטות שקיבלו ארבע מנות של החיסון המחומש עד גיל שנה וחצי ירד מ-79% ל-77% (לעומת יעד של 95%), ואילו שיעור התינוקות שקיבלו שלוש מנות של החיסון נגד שעלת עד גיל שבעה חודשים ירד מ-66% ל-63% (היעד הוא 75%).

תחנות טיפת חלב קיבלו את המשימה לבצע תשאול לאמהות לגבי אלימות במשפחה ולגבי דיכאון אחרי לידה. על פי הדו"ח, היעד למספר הנשים שיש לתשאל לגבי דיכאון הוא 90%, ובפועל הושג יעד של 86%, לא שיפור משמעותי לעומת שנים קודמות. דווקא במגזר הערבי, שיעור המתושאלות גבוה יותר. באופן פחות מפתיע, נעשה יותר תשאול בקרב עשירונים אמידים יותר. הגורם הבולט לרעה בתחום זה הוא טיפות החלב של עיריית ירושליים, עם רמות תשאול של 74%.

בתחום התשאול לאלימות, שיעור המתושאלות עומד על 88% כבר כמה שנים, לעומת יעד של 95%. גם במקרה הזה, בעיריית ירושליים המצב פחות טוב, כאשר רק 72% מהנשים מתושאלות.

רק רבע מהתינוקות ניזונים מהנקה בלבד, כבר בבית החולים

לראשונה מפרסם משרד הבריאות נתונים ברמת בתי החולים לגבי שיעור התינוקות שניזונו באופן בלעדי מהנקה במהלך אשפוזם לאחר הלידה. מדובר ב-25% בלבד מהתינוקות שנכללו במדד, שיפור קל לעומת 23% בשנה הקודמת. לא נקבע עדיין יעד למדד זה.

בדוח נמצא כי שיעורי ההנקה הבלעדית נמוכים יותר אצל נשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, אצל נשים מתחת לגיל 25, וכן במקרים של לידה בניתוח קיסרי, לידה של יותר מתינוק אחד או לידה של תינוק במשקל נמוך. בבית החולים הסקוטי, המשפחה הקדושה ונהריה שיעור המניקות נמוך יחסית, והוא גבוה בלניאדו ויוספטל.

בגיל ארבעה חודשים, מתושאלות האמהות לגבי הנקת תינוקות בטיפות חלב. שיעור היונקים עלה בשנים האחרונות מ-22% ב-2022 ל-26% ב-2024, אך השנה נבלמה מגמת העלייה.

מי דואג לבריאות הפיזית של המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים?

אחת האוכלוסיות שנמצאות בסיכון מוגבר לסבול מסוכרת, השמנה ומחלות לב וכלי דם היא אוכלוסיית המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים. חלק מן התרופות המשמשות לטיפול במחלות פסיכיאטריות עלולות לתרום בעצמן להתפתחות של בעיות מטבוליות.

הנתון החיובי הוא שבשנים האחרונות השתפרו מאוד שיעורי ביצוע בדיקות הסקר למחלות הללו אצל המאושפזים באשפוזים ממושכים. ב-2015 עברו רק 52% מהמאושפזים שנכללו במדד בדיקה של פרופיל השומנים בדם בתדירות המומלצת, לעומת 96% היום. שיעור ביצוע בדיקות הסקר לסוכרת השתפר מ-61% ל-95% באותה התקופה. שיעור ביצוע בדיקות דם סמוי בצואה עומד על 67%, לעומת יעד של 60%.

אולם, רק 44% מן הנשים המאושפזות שנכללו במדד הממוגרפיה עברו את הבדיקה בתדירות המומלצת, לעומת יעד של 55%. זהו שיעור שאף ירד מעט לעומת השנה שעברה, שבה עמד על 46%.

בתחום הטיפול הפסיכיאטרי עצמו נרשמה ירידה בשיעור המאושפזים שנכתבה עבורם תוכנית טיפול בתוך חמישה ימים מהגעתם לבית החולים, מ-89% ל-85%. עם זאת, ל-90% מהמשוחררים מאשפוז פסיכיאטרי נקבע תור להמשך טיפול בקהילה עוד לפני שחרורם. גם כאן, המדד בוחן את קביעת התור ולא האם הטיפול אכן התקיים.

מה קרה לאיכות הטיפול בסורוקה לאחר פגיעת הטיל?

משרד הבריאות בחן באופן מיוחד את נתוני בית החולים סורוקה, שספג פגיעת טיל במהלך המלחמה מול איראן ביוני 2025.

מרבית המדדים המשיכו להיות מדווחים באופן סדיר גם לאחר הפגיעה, תוך שמירה על איכות הטיפול כפי שהיא משתקפת במדדים הללו. עם זאת, נרשמה ירידה בהיקף הפעילות במחלקות הפנימיות ובמחלקות הגריאטריות-שיקומיות, וכן בהיקף הניתוחים המתוכננים מראש. גם ביצוע בדיקות לרמות ויטמין D נפגע, בעקבות נזק ישיר למעבדת בית החולים.

החל מ-2027 מתכנן משרד הבריאות להוסיף מדדים חדשים, בין היתר בתחום איכות הטיפול במחלקות הפנימיות, מניעת סיבוכים בניתוחים, התאמה אישית של הטיפול הכירורגי בסרטן ובריאותם הפיזית של המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים. חלק מהמדדים החדשים יתמקדו יותר בתוצאות הטיפול בפועל, ולא רק בשאלה האם בוצעו הפעולות המומלצות.