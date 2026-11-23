אמזון ודקארט הודיעו היום (ב') באופן רשמי על חתימת העסקה לרכישת החברה הישראלית בידי ענקית הענן, בסכום המוערך בכ-7.5 מיליארד דולר. החתימה מגיעה לאחר כחודשיים של משא-ומתן, שמועות והדלפות. העסקה תושלם סופית רק בחודש ינואר לאחר סדרה של אישורים רגולטוריים, אז יחלו המייסדים - דין לייטרסדורף ואחיו אוריין ועמיתם משה שלו - תקופה של חמש שנות עבודה באמזון, שבסופה מובטחים להם מיליארדי דולרים.

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השלושה דחו קודם לכן הצעה אחרת, שהגיעה מאנתרופיק. החברה, שככל הנראה נסוגה מהצעת הרכישה הנדיבה שהגישה בקיץ האחרון, הקשיחה בהמשך את תנאי העסקה עד שהמשא-ומתן הגיע לכדי פיצוץ. אנתרופיק הציעה לרכוש את דקארט בתמורה למניות בלבד, לפי שווי החברה בגיוס הפרטי שלפני ההנפקה. איזו עסקה הייתה עדיפה למייסדי דקארט ומה איבדו כשבחרו ללכת בנתיב שפתחה להם אמזון?

אנתרופיק רצתה לסגור את מרכז הפיתוח הישראלי

לכאורה, העסקה עם אנתרופיק נראתה על הנייר רווחית יותר בזמן המשא-ומתן בחודש אוגוסט. אנתרופיק הסכימה לקנות את דקארט במניות בלבד ב-6 מיליארד דולר, לפי שווי החברה בגיוס הפרטי האחרון שלה בחודש מאי, אז גייסה אנתרופיק 65 מיליארד דולר לפי שווי של 965 מיליארד דולר. באותה תקופה העריכו מייסדי דקארט כי אנתרופיק תצא להנפקה בחודש ספטמבר ותכפיל את שוויה במהירות ל-2 טריליון דולר. לפיכך, תיארו לעצמם המייסדים, שוויה של דקארט היה עולה לאחר הנפקה שכזו ל-12 מיליארד דולר תוך שבועות ספורים.

גם אם המשא-ומתן עם אנתרופיק היה נמשך ברצינות - הרי שדחיית ההנפקה לחודש נובמבר והחולשה בשוק מניות ה-AI הביאה את אנתרופיק להנפיק לפי שווי שעולה רק בכ-200 מיליארד דולר על השווי שלה בשוק הפרטי במאי האחרון - 1.1 טריליון דולר. במילים אחרות, אם העסקה הייתה יוצאת לפועל, מייסדי דקארט היו מחזיקים כעת מניות אנתרופיק בשווי של 7.26 מיליארד דולר, בדומה לעסקת אמזון.

יחד עם זאת, את החלק הגדול של תקבולי האקזיט במקרה של אמזון יקבלו המייסדים והעובדים רק בעוד מספר שנים - כשהם מתחייבים לעבוד בחברה לפחות חמש שנים. במקרה של אנתרופיק, הם היו יכולים להחזיק במניות נזילות - עם תקופת נעילה מסוימת. עם זאת, אין וודאות לגבי מחיר המניה העתידי של אנתרופיק שעשוי לרדת כפי שהוא עשוי לעלות.

בסופו של דבר, נפלה עסקת אנתרופיק על לחץ פנימי של העובדים להקשיח את תנאי העסקה לאחר פרסומה ועל החשש מהעובדה שעובדי דקארט הם ברובם חיילי אמ"ן בשירות מילואים פעיל. באנתרופיק התנו את קיומה של העסקה בסגירת מרכז הפיתוח הישראלי ובעידוד העובדים לעבור לסן פרנסיסקו, כאשר עובדים שלא יסכימו לתנאי זה יפוטרו. בדקארט סירבו להצעה והמשיכו לאמזון.

במקרה של המשקיעים, דווקא עסקת אמזון עדיפה: אלה יקבלו את מלוא התגמולים במוזמן ועם סגירתה הסופית של העסקה בחודש ינואר השנה. העובדים והמייסדים הם אלה שיקבלו את התקבולים בתחנות זמן שונות - ללא תלות בעמידה ביעדים.