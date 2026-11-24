קבוצת הנדל"ן BST מרחיבה את פעילותה לתחום חדש. דירקטוריון החברה אישר את התקשרותה עם בעלי המניות של קרניל, חברה לעבודות הנדסיות בהסכם לרכישת 65% מהון מניותיה, תמורת כ-21 מיליון שקל. העסקה כפופה לאישור הממונה על התחרות ולתנאים מתלים מקובלים נוספים, ומכניסה את הקבוצה לראשונה לתחום מערכות מיזוג האוויר והאינסטלציה.

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בנוסף נחתם הסכם אופציות לרכישת יתרת 35% ממניות קרניל. לקבוצה אופציית רכש (Call) ולמוכרים אופציית מכר (Put), והן ניתנות למימוש לאחר אישור הדוחות הכספיים של קרניל לשנת 2028. המוכרים ימשיכו לעבוד בקרניל לפחות עד שהאופציה על יתרת המניות תמומש או תפקע.

BST היא קבוצה בשליטת משפחת טנוס, הפועלת יותר מ-50 שנה בנדל"ן, בייזום, בביצוע ובהשקעות, בישראל ובקנדה. היא הונפקה בתל אביב ביוני 2026, וגייסה כ-400 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל. במחצית הראשונה של 2026 צמחו הכנסותיה ב-27% לכ-1.1 מיליארד שקל, ועם צבר עבודות של כ-6.4 מיליארד שקל היא מתכננת להרחיב את פעילות הפינוי-בינוי בישראל ואת הדיור להשכרה בקנדה.

קרניל נוסדה ב-1980 ועוסקת בביצוע עבודות קבלנות משנה עבור לקוחות בענף הנדל"ן, בתחום מערכות מיזוג האוויר והאינסטלציה, בפרויקטים של בתי חולים, בתי אבות, מרכזים לוגיסטיים, משרדים, בנייה ציבורית ומלונאות. בארבע השנים האחרונות ביצעה פרויקטים בכל רחבי הארץ, בהיקף מצרפי של כ-330 מיליון שקל ובשיעור רווח גולמי של מעל 11%.

בשנת 2025 הסתכמו הכנסות קרניל בכ-88.4 מיליון שקל, גידול של כ-5% לעומת כ-84.3 מיליון שקל ב-2024. הרווח הנקי הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל, לעומת כ-2.3 מיליון שקל ב-2024. נכון ליוני 2026 לקרניל צבר עבודות של כ-160 מיליון שקל, בשיעור רווחיות גולמית ממוצעת של כ-11%. החברה מעסיקה כ-40 עובדים.

סינרגיה תיפעולית

BST מתכננת לשלב את יכולות ההנדסה והביצוע של קרניל עם יכולות הביצוע והגמרים שלה, במטרה לייצר סינרגיה תפעולית, להגדיל את צבר העבודות ולנצל יתרונות לגודל ברכש ובניהול פרויקטים. הסכם הרכישה נולד משיתוף הפעולה בין החברות לאורך השנים.

אליאס טנוס, מנכ"ל ומבעלי BST, אמר: "רכישת קרניל היא חלק מהאסטרטגיה ארוכת הטווח של קבוצת BST להרחבת יכולותיה המקצועיות. אנו נמשיך לבחון הזדמנויות שיתרמו לצמיחת הקבוצה בשנים הבאות". יוסי חורש, אחד הבעלים ומנכ"ל משותף בקרניל, אמר: "קרניל היא מפעל חיים שנבנה לאורך 45 שנים מתוך אהבה גדולה לעשייה, השקעה וידע מקצועי. החיבור לקבוצת BST הוא הזדמנות להמשיך את הדרך הזו".