קבוצת מנורה מבטחים פרסמה היום (ד') את דוחותיה לרבעון השלישי של 2026. לפי הדוחות, הרווח הכולל הסתכם ב-374 מיליון שקל ירידה של 36%. התשואה על ההון ברבעון עמדה על כ-16% ברבעון שחלף נפילה למול 31.6%. החברה פרסמה רווח מתואם (לאחר מס) שמנטרל את ההשפעות השונות של שוק ההון על תוצאות החברה, עלה ברבעון בכ-7% ל-526 מיליון שקל, והתשואה על ההון המתואמת עמדה על 23%.

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הרבעון שחלף, נכתב בדוחות "התאפיין בתשואות חיוביות שהיו נמוכות מהתשואה הנורמטיבית, בעוד שתקופת הדוח והתקופות המקבילות אשתקד התאפיינו בתשואות חיוביות שהיו גבוהות מהתשואה הנורמטיבית". זאת בין היתר בשל "השפעת שינוי עקום הריבית ופרמיית אי הנזילות בתקופת הדוח וברבעון השלישי הייתה שלילית בעוד שבתקופות המקבילות אשתקד ההשפעה הייתה חיובית". החברה עם זאת, כאמור רשמה שיפור "ברווח המותאם בתקופת הדוח וברבעון השלישי ביחס לתקופות המקבילות אשתקד. יצוין, כי מגזר האשראי הוצג בעבר במסגרת מגזרי הפעילות השונים של החברה, מספרי ההשוואה הוצגו מחדש בהתאם".

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הכולל לאחר מס ב-1.62 מיליארד שקל, ירידה של 4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה על ההון בתקופה עמדה על כ-24%. הרווח המותאם לאחר מס עלה בתקופה ב-17% ל-1.6 מיליארד שקל, ומשקף תשואה על ההון של כ-23%. לפי החברה, הגידול ברווח המותאם נרשם בכל תחומי הפעילות, ובראשם הפנסיה והביטוח הכללי, בעיקר ביטוח הרכב.

הפרמיות ודמי הגמולים שגבתה הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו בכ-9% והסתכמו ב-28.2 מיליארד שקל. סך הנכסים הפיננסיים שבניהול הקבוצה הגיע לכ-483 מיליארד שקל, גידול של כ-14% בתוך שנה.

ואילו ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-9.4 מיליארד שקל. במנורה מצינים כי יחס כושר הפירעון של מנורה מבטחים ביטוח, ללא הוראות המעבר, עמד בסוף יוני על כ-163%. לפי החברה, זה היחס הגבוה מבין חמש קבוצות הביטוח הגדולות.

רכישות בהיקף של 870 מיליון שקל

מתחילת השנה השלימה הקבוצה רכישות של פעילויות שונות לצורכי השקעותיה בהיקף מצטבר של 870 מיליון שקל. עיקר הרכישות היו בתחום האשראי: מנורה מבטחים עלתה להחזקה מלאה של 100% בחברת מנורה ERN ורכשה את השליטה בחברת יסודות. החברה מייחסת לעסקאות האלה ולצמיחה האורגנית את חציית תיק האשראי הצרכני והעסקי של הקבוצה את רף 10 מיליארד השקלים.

הרווח לפני מס מפעילות האשראי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-181 מיליון שקל, גידול של כ-31% ביחס לתקופה המקבילה. ברבעון השלישי הסתכם הרווח מהפעילות ב-63 מיליון שקל, גידול של כ-29%. ביחס לרבעון המקביל. בתחום הזה הרווח הכולל והרווח המותאם זהים.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה חילקה מנורה מבטחים לבעלי מניותיה דיבידנד בהיקף כולל של מיליארד שקל. לאחר תאריך המאזן הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד נוסף בסך 150 מיליון שקל.