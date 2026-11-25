שני בתי הזיקוק בישראל, בזן ובז"א, רשמו רווחים חסרי תקדים בשל "מרווח זיקוק" דרמטי שנבע מהמלחמות באיראן ואוקראינה. יחד, הם רשמו רווח נקי של 430 מיליון דולר ברבעון האחרון - קפיצה אדירה לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, שבה הם רשמו (יחד) הפסדים. אך בזן החיפאי משיג באופן עקבי תוצאות טובות יותר מבז"א שבאשדוד: למרות שהוא גדול פי שניים, בזן הרוויח פי 4.7 ברבעון האחרון.

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שני גורמים גאופוליטיים השפיעו בצורה דרמטית על רווחי שני בתי הזיקוק בישראל: אחד, המלחמה הנוכחית באיראן, כאשר בעקבות המתקפה של ארה"ב וישראל בתחילת 2026, איראן סגרה את מצר הורמוז ומנעה יצוא נפט ודלק מהמפרץ הפרסי. השני הוא המערכה של אוקראינה כנגד בתי הזיקוק ברוסיה, כמלחמה כלכלית מול רוסיה שפלשה לאוקראינה ב-2022. שני האירועים הללו, שמוזכרים במפורש בדוח בזן, הביאו לזינוק במרווח הזיקוק - שהוא הבסיס לרווחיות של בתי זיקוק.

בית זיקוק הוא מפעל לעיבוד נפט גולמי לכדי מוצרי נפט שימושיים, כמו דיזל, בנזין ודלק סילוני. לכן, הבסיס לרווח שלו הוא הפער בין מחיר הנפט למחיר מוצרי הדלק. הפער הזה נקרא "פער הזיקוק", והוא הגיע ברבעון האחרון לשיאים חסרי תקדים, שלא נרשמו אפילו ב-2022 כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה ומחירי האנרגיה בכל העולם זינקו. זאת משום שהפגיעה הפעם התמקדה דווקא בדלק המזוקק, בעוד שנפט גולמי לא התייקר באותה המידה. עם זאת, הרווחים מן הפער שנוצר מותנו ביחס לפוטנציאל, בשל גידורים שהם רכשו. גידורים אלו, שכמובן היו מובילים לרווח במקרה של מחירים נמוכים יותר, הכבידו הפעם על תוצאות בתי הזיקוק.

פער ניכר ברווחים בין שני בתי הזיקוק

בזן, למשל, הרוויח 354 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2026, לעומת 46 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה (שהושפע, בין השאר, מפגיעת הטיל האיראני בבזן ביוני 2025). בז"א הרוויחו 76 מיליון דולר בלבד, אך מדובר בהפרש דרמטי לעומת הפסד של 109 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. כך שאף שבזן הוא בעל כושר הפקה תיאורטי גדול פי 2 בלבד, הרווח של בזן היה גדול הרבה יותר.

פער ניכר זה בין בתי הזיקוק נובע ממספר גורמים. הראשון הוא הניצולת של בזן, כלומר כמה מהזמן בית הזיקוק הפיק בפועל, שעמדה על 94%, לעומת 83% בלבד בבז"א. הגורם השני, הוא מרווח הזיקוק בפועל של בזן שהיה גבוה יותר: 32.5 דולר לחבית בבזן, לעומת 28.1 דולר בלבד בבז"א. זאת משום שבזן ממוקד יותר בייצור דיזל, שמחירו עלה הרבה יותר ביחס לדלקים אחרים. זאת, בין השאר, בשל עצירה מוחלטת של יצוא הדיזל מרוסיה, בשל צורך של הצבא הרוסי למאמץ המלחמתי נגד אוקראינה. בז"א גם גידרה את הרווחים שלה בצורה יותר אגרסיבית, מה שהוביל להפסדים ברבעון האחרון.

למרות ביצועים טובים יותר בצורה מובהקת של בזן ברבעון האחרון, בבז"א אופטימיים יותר לגבי העתיד: כנגד בזן עומדת תכנית פינוי שאמורה להתממש בסביבות 2030, ובמסגרתה יפונה המתחם כולו לטובת פיתוח מפרץ חיפה והגדלה משמעותית של העיר חיפה. לעומת זאת, בבז"א מתכננים פיתוחים חדשים על הקרקע שברשותם, שהם לאחרונה גם רשמו על שמם: הם קיבלו ביוני האחרון היתר בנייה למתקן אגירה של 60 מגהוואט-שעה, כמו גם הסמכה (אישור עקרוני מהממשלה, לפני תהליך התכנון) לתחנת כוח בגודל מלא, של 800 מגהוואט. במהלך 2027, בז"א גם מתכננים עבודות תחזוקה שיתקנו נזקים ותקלות. בכך, הם מרווים, ביצועי בית הזיקוק ישתפרו בעתיד.