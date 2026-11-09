מפעל בבזן מושבת כבר 17 ימים. הנזק מוערך בעשרות מיליוני שקלים

מפעל "גדיב" במתחם בית הזיקוק החיפאי בזן מושבת כבר 17 ימים ברצף בשל פליטה של ריכוזי בנזן חריגים בעת עבודות תחזוקה של המפעל. הנזק עד כה נאמד בעשרות מיליוני שקלים.

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כבר ב־12 באוקטובר המפעל הושבת למספר ימים ואף שני בתי ספר בקרית אתא פונו למשך יממה בשל חשש לריכוזי בנזן גבוהים באוויר. לאחר שבזן הגיש תכנית עבודה למניעת הזיהום - הוא חזר לעבוד, אך ב־22 באוקטובר המשרד להגנת הסביבה הורה לעצור שוב את העבודות. מאז, המפעל מושבת.

לא ידוע מתי יחזור

מפעל גדיב אחראי על המוצרים הארומטיים של בזן: מוצרים שמקורם בנפט, אך אינם משמשים כדלק להנעה, אלא כחומרי גלם לתעשיות אחרות כמו כימיקלים, פלסטיק, אריזות, צבעים וקוסמטיקה.

פעם בכעשור, המפעל מושבת לצורך תחזוקה תקופתית: הייצור נפסק, המערכות נפתחות ועוברות ניקיון והחלפה. כשצנרת המפעל חשופה, גזים מסוכנים שעלולים להיות כלואים בהם משתחררים לאוויר - מה שעלול ליצור זיהום מהסוג שהתגלה על ידי המשרד להגנת הסביבה. הזיהום שהתגלה הפעם היה חריג במיוחד, והביא כאמור להשבתה של שיפוץ המפעל. למרות פניית גלובס לבזן ולמשרד להגנת הסביבה, טרם ברור מתי יחזור המפעל לשיפוץ ולאחר מכן לפעולה - ותחת איזה מתווה.

בשנת 2025, בזן דיווחה שענף המוצרים הארומטיים הניב לה הכנסות של 273 מיליון דולר בשנה. מדובר בירידה משנת 2024, אז הענף הכניס לבזן 426 מיליון דולר.

כל יום של עצירת התחזוקה מעכבת את החזרה לפעולה - ובכך בזן צפויה לאבד אותם כימי עבודה של המפעל. בחישוב פשוט, המחלק את ההכנסות של המפעל ב-365 ימים בשנה וממיר את הדולרים לשקלים בשער ההמרה הנוכחי, עולה שבכל יום של השבתה - בזן מאבדת הכנסות של 2.3 מיליון שקל (בהתאם להכנסות 2025) או 3.6 מיליון שקל (בהתאם להכנסות 2024). כלומר, ב־17 ימי השבתה כבר מצטבר הפסד של בין 55 עד 76 מיליון שקלים, כולל ההשבתה הקצרה יותר מאמצע חודש אוקטובר. לא מדובר במפעל המייצר דלקים, כך שאין חשש למחסור בהם.

רמי רוזן, מנכ''ל המשרד להגנת הסביבה / צילום: Government Press Office of Israel

ספגה נזקים רבים

בזן ספג מספר נזקים בשנה וחצי האחרונות: נזק משמעותי במיוחד נגרם במערכת "עם כלביא" בה נהרגו 3 מעובדי בית הזיקוק עקב פגיעת טיל איראני בתשתית חשמל קריטית שיצרה נזקים של של בין 150 ל־200 מיליון דולר, אך בזן קיבלה פיצוי מקרן הפיצויים הממשלתית. פגיעה נוספת, דרמטית פחות, התרחשה במערכת "שאגת הארי" בה נפגע מיכל לאחסון דלק. בזן אמור להמשיך לפעול עד שנת 2030, אז יפונה בית הזיקוק לטובת הרחבת העיר חיפה לאזור המפרץ.