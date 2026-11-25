רשות שוק ההון מחמירה את הכללים להענקת אופציות לבכירים בגופים מוסדיים, במיוחד בנוגע לחברות אחרות בתוך הקבוצה של אותם הגופים. הרשות פרסמה היום (רביעי) תיקון להוראות התגמול בגופים מוסדיים, באופן המחמיר את הכללים החלים על בעלי תפקידים מרכזיים, המקבלים אופציות או תגמול משתנה בשל כהונה בחברות אחרות בקבוצה, וזאת על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים או תמריץ בלתי ראוי לפעילות אחרת באותה הקבוצה.

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לפי התיקון, גוף מוסדי יידרש לוודא כי תגמול לבכירים, כגון מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון, בשל כהונתם בחברה אחרת בקבוצה, לא ייצר תמריץ שיוביל את אותו בכיר להקדיש זמן ותשומת לב לחברה האחרת באופן העלול לפגוע במילוי התפקיד בגוף המוסדי.

בנוסף אמרו בראשות כי ההוראה נועדה למנוע מצב שבו נוצר ניגוד עניינים או השפעה על שיקול הדעת של בעל התפקיד. כלומר שלא יקדיש יותר תשומת לב לחברת הבת, מאשר לגוף המוסדי שאותו הוא אמור לנהל. "במקרים בהם התגמול הינו משתנה ונגזר מביצועי החברה האחרת, הוא ייבחן מראש בידי ועדת התגמול", הורתה הרשות.

בנוסף, תוחמת רשות שוק ההון את התגמול בכיר בגוף המוסדי, וקובעת כי תגמול משתנה של בעל תפקיד שאחריותו משתרעת על פעילות הגוף המוסדי לא יתבסס בעיקרו על ביצועי פעילות מסוימת. היא מצמידה את ההוראות שלה, לדבריה, לעיקרון שנקבע במסמך שאלות ותשובות לחוזר המפקח על הבנקים בנושא מדיניות תגמול, וזאת אף שבמערכת הבנקאית מבני ההחזקה, ככלל, פשוטים ומבניהם הקבוצתיים טומנים בחובם סיכונים מצומצמים בהרבה.

הטריגר: האופציות של מנכ"ל הפניקס

ברשות שוק ההון סירבו להתייחס באשר לזהות הגוף שהעניק את האופציות המדוברות. אבל לפי ההערכות ההוראה החדשה יצאה בשל אופציות שהוענקו למנכ"ל חברת הפניקס, אייל בן סימון, בחברת הבת הפניקס גמא. בשנת 2024 הקצתה גמא, כאמור חברת הבת של הפניקס, בין היתר לבן סימון שהינו מנכ"ל החברה האם (לצד בכירים נוספים בהפניקס) - אופציות שיתגמלו אותו ושהן מושפעות מביצועי גמא. הפניקס רכשה את גמא שנה קודם לכן והפכה אותה לחברת אג"ח, כלומר כזאת שמניותיה אינן נסחרות בבורסה. לכן קביעת השווי לאופציות הוא מלאכה מורכבת.

רשות שוק ההון רוצה לפי ההוראה החדשה שמנהלי ובכירי הגופים המוסדיים, בין אם מדובר במנכ"לי חברות ביטוח או בתי השקעות, שיהיו מורכזים בעיקר הפעילות אותה הם מנהלים. לפי הודעת הרשות נמסר כי "התיקון גובש, בין היתר, בעקבות ביקורת שערכה הרשות בשנה החולפת בגוף מוסדי, אשר העלתה סוגיות מהותיות הנוגעות לתגמול אותו קיבלו בעלי תפקידים מרכזיים באותו גוף, במסגרת כהונתם בחברות אחרות בקבוצה". ממצאי אותה ביקורת, "איששו כי קיים חשש שתגמול המבוסס על ביצועי חברה אחרת בקבוצה, עלול לייצר תמריצים וניגודי עניינים שאינם עולים בקנה אחד עם אחריותו של בעל התפקיד כלפי הגוף המוסדי וציבור החוסכים המסתמכים על שירותיו."

יחד עם זאת, הרשות הבהירה כי פרקטיקה של מתן תגמול משתנה מחברות אחרות בקבוצה לבעלי תפקידים מרכזיים בגוף מוסדי אינה נפוצה, אולם כאמור, מקרים נקודתיים שנבחנו המחישו את הצורך בהסדרה ברורה של התמריצים וניגודי העניינים שעלולים להיווצר. התיקון החדש מדגיש את החשיבות הרבה שמייחסת הרשות לממשל תאגידי תקין, אחראי ושקוף, לטובת יציבות השוק ולשמירה על אינטרס ציבור החוסכים.

תגובת הפניקס תובא ככל שתתקבל.