קבוצת פוקס של הראל ויזל מסמנת יעד עסקי נוסף, הפעם מחוץ לעולמות הקמעונאות. בדוחות הרבעון השלישי שפרסמה הבוקר (ד'), מציינת הקבוצה כי היא בוחנת שיתופי-פעולה ומיזמים בתחום הביטוח, "בהמשך לאסטרטגיה של החברה לבחינת הזדמנויות עסקיות לגיוון הפורטפוליו של הקבוצה והצעות ערך במועדון הלקוחות וכרטיסי האשראי".

עם זאת, לא מפורט אילו תחומי ביטוח בוחנת החברה, אלא רק נכתב "שיתופי-פעולה ומיזמים". כידוע, לפוקס כבר יש דריסת רגל בעולם השירותים הפיננסיים עם כרטיס האשראי של מועדון דרים קארד, לצד מקס.

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בחינת הכניסה לתחום הביטוח מצטרפת לשורת מהלכים של הקבוצה להרחבת פעילותה מעבר לעסקי האופנה המסורתיים, ובהם הכניסה השנה לתחום מוצרי החשמל באמצעות הסכם ההפצה והשיווק של מוצרי דייסון בישראל.

נפרדת מאמריקן איגל באירופה

לצד חיפוש אחר מנועי צמיחה חדשים, פוקס מצמצמת חלק מפעילות האופנה שלה מעבר לים. בשבוע שעבר השלימה הקבוצה את מכירת מלוא החזקותיה (49%) במיזם המשותף עם אמריקן איגל באירופה תמורת 2 מיליון דולר. הפעילות, שהוקמה ב-2022 וכוללת חמש חנויות בהולנד ואתר סחר מקוון, נמכרה לידי החברה האמריקאית על רקע היעדר תרומתה לתוצאותיה של פוקס.

התפתחות נוספת הנוגעת לפעילות האופנה של הקבוצה מגיעה מכיוונה של רשת בגדי הילדים דה צ'ילדרנס פלייס, שמפעילה פוקס בישראל ב-54 חנויות. בעלת המותג האמריקאית הגישה החודש בקשה להגנה מפני נושים לקראת סגירת עסקיה. בפוקס מציינים כי הסכם הרישיון נותר בשלב זה בתוקף, וכי להערכתם לא צפויה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בכללותה.

האופנה בישראל מתחזקת, הספורט נחלש

פוקס מסכמת את הרבעון השלישי של 2026 עם עלייה של 4.4% בהכנסות לכ-2 מיליארד שקל. מכירות החנויות הזהות במגזר האופנה ואופנת הבית בישראל עלו ב-2.1%, ומנגד במגזר הספורט נרשמה ירידה של כ-8.9%, ברשת ללין ירידה של כ-6.9%, ובפעילות האופנה בחו"ל ירידה של כ-12.2%.

אחד הגורמים שסייעו לשיפור ברווחיות הקבוצה הוא התחזקות השקל, שהורידה את עלויות הרכש במגזר האופנה בישראל, בו זינק הרווח התפעולי ב-41% לכ-67 מיליון שקל.

במקביל, חרף הירידה במכירות בתחום הספורט, נהנתה החברה-הבת ריטיילורס מהשתתפות של נייקי העולמית בהוצאות התפעול ומשיפור בתנאי הרכש (בדומה לרבעונים הקודמים השנה), שצפוי להימשך גם בשנה הבאה.

בסיכומו של הרבעון עלה הרווח התפעולי של קבוצת פוקס בכ-23% ל-181.3 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-94.8 מיליון שקל, עלייה של כ-18% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.