המשבר הפיננסי ברכבת ישראל הופך לעימות חזיתי בין הנהלת החברה למדינה. במכתב חריף שנשלח היום (ד') להנהלת הרכבת, מבהירים נציגי משרד האוצר ומשרד התחבורה כי המדינה אינה מתכוונת להאריך את הסכם ההפעלה והפיתוח הקיים במתכונתו הנוכחית, ודורשים לקצץ 200-250 מיליון שקל מהמסגרת התקציבית במסגרת הארכה לשנה אחת בלבד. במכתב מזהירים נציגי המדינה כי ללא הסכמה למתווה המוצע, ההסכם הנוכחי יפקע בסוף 2026 - על כל המשתמע מכך.

● יו"ר ועדת ביקורת של נתיבי איילון התפטרה ויוצאת בהאשמות חמורות

● לסגור חצי מהחברות הממשלתיות: התוכנית הסודית של רשות החברות

המכתב, שעליו חתומים סגן הממונה על התקציבים באוצר עלי בינג, סגנית בכירה לחשבת הכללית אושרת דוד דקר, ומנכ"ל הרשות לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה עידן מועלם, נשלח בתגובה למכתב שהעבירה הרכבת למדינה ב־11 בנובמבר. הוא מגיע ימים ספורים לאחר שגלובס חשף כי רשות החברות הממשלתיות מתריעה מפני סיכון נזילות ממשי בחברה ודורשת ממנה תוכנית התייעלות מקיפה.

במכתב טוענת המדינה כי בשנים האחרונות העניקה לרכבת גמישות ניהולית ותפעולית רחבה, לצד היקפי סובסידיה ממשלתית משמעותיים, אולם החברה לא ניצלה את המרווחים התקציביים שניתנו לה כדי להתייעל, להגדיל תפוקות או לשפר את השירות לנוסעים. במקום זאת, נטען, ההוצאות ומצבת העובדים הלכו וגדלו.

לפי הנתונים שמציגה המדינה, בין 2019 ל־2025 גדלה מצבת העובדים ברכבת בכ־34%, תוספת של יותר מ־1,300 עובדים, בעוד שהיקף השירות הרכבתי נותר כמעט ללא שינוי ולא נרשם גידול משמעותי במספר הנוסעים ביחס ל־2019. הנתונים האלה מצטרפים לממצאי הדוח של רשות החברות שפורסם בגלובס בשבוע שעבר, ולפיו הוצאות השכר של הרכבת זינקו בתקופה זו בכ־60%, מכ־1.05 מיליארד שקל לכ־1.66 מיליארד שקל. מספר העובדים גדל לפי הדוח מ־3,749 ל־5,145, בעוד שמספר הנוסעים עלה ב־4% בלבד.

המדינה טוענת כי ההסכם הנוכחי אינו מספק תמריצים אפקטיביים לשיפור השירות ולהתייעלות, ולכן יש לצמצם רכיבים ומרווחים שאינם נדרשים ישירות להפעלה השוטפת. עוד נטען כי למרות התחייבות הנהלת הרכבת להציג תוכנית התייעלות, עד כה לא הוצגה תוכנית כזו. באוצר אף מאשימים את הרכבת כי במקום לקיים דיון מקצועי בהצעות המדינה, היא בחרה לנהל את המחלוקת באמצעות חילופי מכתבים.

המדינה: ההפחתה נמוכה בחצי מהסכום שהרכבת הציגה

אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות נוגעת להיקף הקיצוץ התקציבי. במכתב שהעבירה הרכבת למדינה טענה החברה כי ההתאמות המוצעות יובילו לפגיעה של כ־400 מיליון שקל וליצירת גירעון מובנה. אולם המדינה דוחה את החישוב הזה וטוענת כי לפי בדיקותיה, היקף ההפחתה התקציבית עומד על 200-250 מיליון שקל בלבד - כמחצית מהסכום שהציגה הרכבת.

לפי נציגי המדינה, לא מדובר בפגיעה ישירה ביכולת הרכבת לממן את פעילותה השוטפת או לספק את השירות לציבור, אלא בצמצום מרווחים ותמריצים תקציביים שהרכבת מקבלת מעבר למימון ההפעלה השוטפת. באוצר דורשים מהנהלת החברה להציג תחשיבים מפורטים וחלופות להתייעלות אם היא סבורה שההתאמות יפגעו בפעילותה.

המתווה שמציעה המדינה הוא הארכה זמנית ומצומצמת של הסכם ההפעלה לשנה אחת, החל מינואר 2027 ועד לחתימה על הסכם ארוך טווח. זאת, בין היתר, על רקע הציפייה כי המדינה תיכנס לשנת 2027 תחת תקציב המשכי, שיחייב מסגרות תקציב מצומצמות יותר. המדינה מדגישה כי מדובר בהתאמות נקודתיות ולא בשינוי מבני במודל האסדרה של הרכבת.

במכתב מתייחסים גם לטענת הרכבת, שלפיה מדובר בשינוי יסודי של מודל ההפעלה, וכן לטענות הנוגעות למגבלות החלות על ממשלת מעבר. המדינה דוחה את הטענות ומסבירה כי דווקא בתקופה שבה הממשלה נדרשת לריסון תקציבי ולהימנעות מהתחייבויות ארוכות טווח, יש הצדקה להארכה מצומצמת בלבד עד להקמת ממשלה חדשה ולאישור תקציב מדינה.

בסופו של דבר, המסר של המדינה חד: אם הרכבת לא תסכים למתווה, ההסכם הקיים יפקע בסוף השנה. באוצר אומרים כי מדובר בחלופה פחות רצויה לכל הצדדים, אך מצפים מהנהלת הרכבת לפעול במהירות כדי להגיע להסכמות.

ברקע: אזהרת הנזילות של רשות החברות

העימות התקציבי מגיע על רקע תמונה פיננסית מדאיגה שהציגה רשות החברות הממשלתיות בדוח שנחשף בגלובס בשבוע שעבר. לפי הדוח, לצד הזינוק בהוצאות השכר ובמספר העובדים, הרווחיות של הרכבת נשחקה באופן חד. במחצית הראשונה של 2026 רשמה החברה הפסד תפעולי בשיעור של 3.85% מההכנסות והפסד נקי של 1.45% מההכנסות.

גם פעילות המטענים ממשיכה להכביד על התוצאות: בין 2019 ל־2025 נותרו הכנסות המגזר כמעט ללא שינוי, סביב 324 מיליון שקל, בעוד שההפסד השנתי כמעט הוכפל והגיע ל־62.6 מיליון שקל. הרשות התריעה בנוסף מפני סיכון נזילות מיידי, בשל תזרים שלילי מפעילות שוטפת, היעדר כרית ביטחון מוגדרת ותלות בעיתוי העברת התשלומים מהמדינה.

ברכבת ישראל טענו בתגובה לדוח הקודם כי החברה מסיעה יותר מ־300 אלף נוסעים ביום, וכי הגידול בכוח האדם נועד לתמוך ביעד הלאומי של הסעת 300 מיליון נוסעים עד 2040. החברה הדגישה גם את האתגרים שנבעו ממגפת הקורונה ומהמלחמה, ואת העובדה שהמדינה טרם כיסתה במלואן את ההשפעות התקציביות של מבצע "שאגת הארי".

כעת, לצד הצורך להתמודד עם האתגרים הפיננסיים, הרכבת ניצבת בפני משא ומתן תקציבי שעשוי לקבוע את מסגרת פעילותה בשנה הבאה.