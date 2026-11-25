יוון קיבלה מישראל אספקה ראשונה של חימושי אוויר־קרקע, שכוללים את "ספייס" ו"רמפייג'". כך אישרו בכירים באתונה לתקשורת היוונית. החיזוק ההתקפי למטוסי F-16 של חיל האוויר היווני לא מתקבלים בשמחה בטורקיה, על אחת כמה וכמה כשהם מתלווים לעסקאות אסטרטגיות בתחומי ההגנה האווירית והארטילריה.

ההסכם לרכש ערכות הנחיה מדגמי ספייס 1000 וספייק 2000, וכן טילי רמפייג', נחתמו ב־2022, כשאספקת הטילים מהווה שלב סופי של אשרור ואינטגרציה ביוון. את ספייס 1000 (ברד קל, בצה"ל) מייצרת רפאל, כחלק ממשפחת ספייס (SPICE). זו סדרת ערכות הנחיה לחימושי אוויר־קרקע שמורכבת משלושה סוגי פצצות במשקלים שונים.

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ספייס 1000 הוא במשקל כ־450 ק"ג ובעל טווח של כ־100 ק"מ, בעוד שאצל ספייס 2000 מדובר בכ־900 ק"ג וטווח של כ־60 ק"מ. המערכת כולה, שגם פותחה ברפאל, זכתה בפרס ביטחון ישראל, בצל הייחודיות שלה: חימושים שבמקורם לא היו חכמים, כדוגמת MK 83 או 84, מנווטים ומתבייתים אל המטרה באופן אוטונומי ללא תלות ב־GPS. הם עושים זאת באמצעות ראש ביות אלקטרו־אופטי, שבו משולב אלגוריתם מתמטי חדשני המשווה את תמונת המטרה לראייתו בזמן אמת - וכך מגיע לדיוק של פחות משלושה מטרים. באתר "גריק סיטי טיימס" דווח כי בכירי חיל האוויר היווני כבר מעוניינים לרכוש גם ספייס 250, בעל משקל 75 ק"ג וטווח של כ־100 ק"מ, תוך שגרסת 250ER אף מגיעה לכ־150 ק"מ.

רמפייג', שפותח בשיתוף אלביט מערכות, התעשייה האווירית וחברת תומר, משולב במטוסים שונים של חיל האוויר ומיועד לפגיעה במטרות מטווחים של כ־150־250 ק"מ. היתרון המרכזי בתקיפה ממרחקים כאלה הוא שילוב בין דיוק גבוה (כשלושה מטרים בלבד) לבין הפחתת הסיכון לטייסי הקרב הפועלים בשמי איראן.

במקרה היווני, אם תהיה מלחמה מול טורקיה, אפשר לשגר אותם ליעדים בטורקיה מתוך שטח יוון. בדיווחים היווניים מציינים זאת כסוגיה קריטית מול מערך ההגנה האווירית המגוון של טורקיה, שכוללות את מערכת S-400 הרוסית בשכבה הגבוהה וכן, מערכות מתוצרת מקומית - בהם היסאר וסיפר - בשכבות הנמוכות יותר.

המשותף לספייס ולרמפייג' הוא שהיכולות האלקטרו־אופטיות של החימושים, הופכות אותם למוגנים משיבושי GPS. במקרה של טילי הרמפייג', המהירות העל־קולית והשיגור מטווחים של כ־150־250 ק"מ, תלוי בגובה המטוס, וכן יכולתו של F-16 לשאת ארבעה טילים שכאלו בו זמנית - הופכת אותו לקשה מאוד ליירוט, בדיוק כפי שניכר באיראן.

היוונים גם לא מהססים להבליט יכולות כשלאחרונה, הם ניצלו את "יום כוחות הביטחון" של משרד ההגנה המקומי, במטרה להציג את חימושי ספייס ורמפייג'. בד בבד, היוונים משדרגים משמעותית את צי מטוסי ה־F-16, כשמוקדם יותר החודש הם קיבלו את המטוס ה־63 מדגם "וייפר" המתקדם, כשיתר הרכש צפוי להתקבל מארה"ב עד סוף 2027.

שורה של עסקאות

אספקות חימושי האוויר־קרקע התבצעו לאחר עסקאות אסטרטגיות בין ישראל לבין יוון, ובעת שבה ניכר כי ישנן עוד בקנה. לפני כשלושה חודשים רכשה יוון שלוש מערכות הגנה אווירית מישראל, ספיידר, ברק MX וקלע דוד, תמורת 3.1 מיליארד אירו, במסגרת עסקת "מגן אכילס" האסטרטגית. קודם לכן, באפריל, היוונים סגרו עם אלביט עסקה בסך 650 מיליון אירו לקניית מערכות ארטילריה מדגם PULS.

מוקדם יותר השבוע דווח באתר "קת'ימריני" היווני כי יוון וישראל מנהלות מגעים להסכמים נוספים בסך מיליארד אירו, העוסקים במערכות לוחמה אלקטרונית, בטילים ארוכי־טווח ובהרחבת מרכז האימונים למטוסי קרב שהקימה אלביט בקלמטה לפני כשלוש שנים. לצד זאת, לפי קת’ימריני, בכירים יוונים ממשיכים במגעים עם התעשייה האווירית לגבי רכש טילי לורה, בעלי טווח של כ־400 ק"מ, במטרה להגביר את ההרתעה מול טורקיה.