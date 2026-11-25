תאת טכנולוגיות מגייסת 139 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים ישראלים. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 32.5 דולר, והוא משקף הנחה של כ-7% על מחיר הנעילה האחרון בנאסד"ק. מדובר על גיוס גדול יחסית עבור החברה שצפוי להסתכם ב-136 מיליון דולר נטו, ושבעקבותיו הגופים שרוכשים את המניות המונפקות יחזיקו בכ-24% מהון המניות שלה. בסוף הרבעון השלישי עמדו יתרות המזומנים של תאת על 53.7 מיליון דולר.

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תאת, המנוהלת על-ידי יגאל זמיר ויו"ר הדירקטוריון שלה הוא האלוף במיל' עמוס מלכא, עוסקת בתחום התחזוקה למטוסים. החברה מספקת מוצרים, שירותי תחזוקה ותיקונים לתעשיית התעופה האזרחית והצבאית, והיא נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 454 מיליון דולר.

בעבר, בעלת השליטה בה הייתה קרן פימי, אך היא מימשה את ההשקעה ברווח וכיום אין בתאת גרעין שליטה, ובעלי המניות הבולטים הם גופים מוסדיים מהארץ ומחו"ל, ביניהם מיטב, מגדל, Wasatch ובלקרוק.

בחברה מייעדים את כספי הגיוס החדש לצרכים עסקיים כלליים, כולל הון חוזר ורכישות או השקעות פוטנציאליות בעסקים וטכנולוגיות.

האנליסט ליאור וידר, בעל שירות "מכפיל רווח וכותב טור "ניתוח חברה" בגלובס, כתב בתגובה לגיוס כי "מדובר בהבעת אמון מוסדית משמעותית בתאת, שמנצלת את המומנטום כדי להזרים לקופתה 136 מיליון דולר נטו בדיסקאונט סביר והגיוני לטובת מימון הון חוזר ויצירת תחמושת לרכישות אסטרטגיות". מנגד, וידר מוסיף כי "הדילול של כ-24% לא מבוטל, ועשוי להכביד בטווח הקצר על המניה. המבחן של ההנהלה כעת יהיה בהקצאת ההון, להמיר את הנזילות החדשה לצמיחה ולרכישות משלימות שיצדיקו את הדילול ויציפו ערך לאורך זמן".