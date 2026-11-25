אחרי הקריסה הכלכלית, היפר אינפלציה, בידוד והדחת ניקולס מדורו, ונצואלה מנסה לפתוח פרק כלכלי חדש. תחת הנשיאה בפועל דלסי רודריגז, ונצואלה כעת מבקשת למשוך בחזרה את המשקיעים הזרים, לשקם את תעשיות הנפט שלה ולחדש את הקשרים שלה עם המערכת הפיננסית הבינלאומית. אלא שבדרך לשיקום ישנה בעיה עצומה: חובות בהיקף של כמעט רבע טריליון דולר.

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השבוע חשפה ממשלת ונצואלה כי החוב הכולל של המדינה עומד על 237.5 מיליארד דולר. הנתון, שפורסם במסגרת תוכנית מקרו־כלכלית, מספק את התמונה המפורטת ביותר בשנים האחרונות של היקף התחייבויותיה של המדינה. בסוף 2025 הגיע החוב הציבורי של ונצואלה לשיעור של 242% מהתוצר. הממשלה מבקשת כעת לקדם הסדר חוב שעשוי להפוך לאחד הגדולים שנעשו אי פעם.

חובות ענק באג"ח בינלאומיות

ונצואלה חדלה לפרוע את איגרות החוב הבינלאומיות שלה כבר ב־2017 ומאז הצטברו לא רק החובות המקוריים אלא גם עשרות מיליארדי דולרים בריבית שלא שולמה. על פי הנתונים החדשים, היקף החוב באיגרות חוב בינלאומיות מגיע ל־110.1 מיליארד דולר, מתוכם 45.9 מיליארד דולר הם תשלומי ריבית שבפיגור. לכך מתווספים חובות של כ־17 מיליארד דולר לסין, כ־5 מיליארד דולר לרוסיה וגם תביעות בוררות בהיקף של 26.3 מיליארד דולר.

רודריגז הודיעה שבכוונת הממשלה לאמץ הסדר שיכלול את כל קבוצות הנושים ולא להסתפק בהסכמים נפרדים מול חלקם. מבחינת מחזיקי האג"ח, מדובר בהצהרה משמעותית משום שהסדרים חלקיים עלולים להשאיר חלק מהנושים בעמדת נחיתות ולגרום להם לספוג הפסדים כבדים יותר.

הממשלה מקווה להיעזר בגופים בינלאומיים כדי לתמוך בתהליך השיקום. רודריגז הודיעה כי התוכנית כוללת מימון של עד 10 מיליארד דולר ממוסדות רב־לאומיים, שיופנה למיזמי בנייה, לשירותים ציבוריים ולפעילות המגזר הפרטי. בעבר, היא דיברה על אפשרות לגייס 17 מיליארד דולר ממקורות אלה ולא סיפקה הסבר לפער בין הסכומים.

"החזרנו את הייצוג של ונצואלה במוסדות הפיננסיים והרב־לאומיים למצב תקין ואנחנו נמצאים בדיונים מתקדמים לפתרון החובות שבפיגור", אמר קליקסטו אורטגה, היועץ הכלכלי הבכיר של רודריגז, בטלוויזיה הממלכתית. "נבצע ארגון מחדש ומקיף של החוב הציבורי כשארבעה עקרונות מנחים אותנו: קיימות, כוללות, תום לב ושקיפות".

עם זאת, הנתון החשוב ביותר עבור הנושים עדיין חסר: כמה מהחוב ונצואלה באמת מסוגלת להחזיר? המסמך שפרסמה הממשלה מציג את היקף ההתחייבויות ואת תחזיות הצמיחה, אך לא כולל ניתוח של קיימות החוב. ניתוח כזה אמור להביא בחשבון את ההכנסות הצפויות, תשלומי החוב, תנועות ההון ויתרת המט"ח, ולסייע לקבוע איזה שיעור מהחובות ניתן לפרוע ובאיזה לוח זמנים.

בלי נתונים אלה, קשה להעריך כמה מההתחייבויות יצטרכו להימחק או להיפרס מחדש. גם חלק מהתחזיות הממשלתיות מבוססות על ההנחה שהסדר חוב מוצלח יושג ושיימצאו מקורות מימון חיצוניים בהיקף מספק אלא שתנאי ההסדר לא נקבעו והמשא ומתן צפוי להיות מורכב. הממשלה התחייבה בחודש מאי לפרסם נתונים כלכליים מרכזיים בתוך חודש, אבל שתי רעידות אדמה קשות שפגעו במדינה וגבו את חייהם של לפחות 6,500 בני אדם, הקשו עוד יותר על מאמצי השיקום ועל הערכת מצבה הכלכלי.

הממשלה עצמה לא מנסה לייפות את מצבה הפיננסי. במסמך היא מודה כי החוב הציבורי "נמצא במצב של חדלות פירעון מתמשכת ואינו בר קיימא", ומייחסת זאת לשילוב של הסנקציות שהוטלו על המדינה, הירידה בהכנסות מנפט ושנים של חוסר איזון כלכלי. ועדיין, לצד המספרים הקשים, הרשויות בקראקס מציגות תחזית התאוששות שאפתנית מאוד.

דלסי רודריגז, נשיאת ונצואלה בפועל / צילום: ap, Pedro Mattey

לאושש את תעשיית הנפט

חלק משמעותי נוסף מההתחייבויות קשור לחברת הנפט הממשלתי, שנושאת בחובות בהיקף של 67.3 מיליארד דולר. אלא שבמסמך מתברר כי לפחות 35 מיליארד דולר מהסכום הזה מוגדרים כחובות בתוך המגזר הציבורי וכך גם חלק מהלוואה של 240 מיליון דולר מבנק BANDES. במילים אחרות, לא כל 237.5 מיליארד הדולרים הם כסף שוונצואלה חייבת לנושים חיצוניים. ההבחנה הזאת עשויה להיות בעלת חשיבות גדולה כשהצדדים יידרשו להחליט אילו התחייבויות ייכללו בהסדר ובאיזה אופן.

המדינה מחזיקה בעתודות נפט מהגדולות בעולם, אבל במשך שנים לא הצליחה לתרגם את העושר הזה להכנסות יציבות. תעשיית הנפט שלה, שבעבר הייתה מהחשובות בעולם, נפגעה מהזנחה ממושכת, ממחסור בהשקעות ומסנקציות בינלאומיות. בשנת 2012 הפיקה ונצואלה כ־2.8 מיליון חביות נפט ביום. בשנה שעברה עמדה התפוקה על קצת יותר ממיליון חביות. עכשיו מעריכה הממשלה כי תוכל להגדיל את התפוקה בקצב שנתי של 9.1%, עד ל־2.9 מיליון חביות ביום בשנת 2036.

אלא שההתאוששות הזאת אינה צפויה להיות זולה. על פי התוכנית הממשלתית, יידרשו השקעות של כ־160 מיליארד דולר בענף הנפט עד 2036. הממשלה מעריכה כי שותפות עסקיות יספקו 85 מיליארד דולר מהסכום, בעוד שחברת הנפט הממשלתית תידרש להשקיע בעצמה עוד 75 מיליארד דולר.

אם התחזיות יתממשו, הכנסות ונצואלה מיצוא נפט צפויות להגיע השנה ל־30.1 מיליארד דולר. ההכנסות הציבוריות נטו מענף הנפט והגז, הכוללות גם את מצבה הפיסקלי של חברת הנפט הממשלתית, צפויות לגדול מ־12.8 מיליארד דולר ב־2026 ל־18.4 מיליארד דולר ב־2031.

מיתון האינפלציה

גם התחזיות לגבי המשק כולו מציגות תמונה אופטימית. הממשלה צופה צמיחה של 5% השנה ובהמשך גידול של יותר מפי שניים בתוצר הכלכלי בתוך חמש שנים, עד להיקף של 200.9 מיליארד דולר. האינפלציה, שצפויה להמשיך לעלות בטווח הקצר, אמורה להתמתן בהמשך לקצב ממוצע של 24%.

אלא שאפילו לפי התחזיות האופטימיות של הממשלה, ההתאוששות לא תביא לאיזון מיידי של התקציב. ונצואלה צפויה להמשיך לרשום גירעון ראשוני במגזר הציבורי עד 2030, להגיע לאיזון רק ב־2031 ולרשום עודף של 1% מהתוצר ב־2036. המשמעות היא שהמדינה מבקשת להגיע להסכמות עם הנושים שלה עוד לפני שתצליח לייצב באופן מלא את הכנסותיה והוצאותיה.

השינוי בגישתה הכלכלית של ונצואלה מתרחש בעקבות הטלטלה הפוליטית שעברה המדינה בתחילת השנה. בינואר לכדו כוחות אמריקאיים את הנשיא ניקולס מדורו בפשיטה צבאית. הוא מוחזק מאז במעצר בארה"ב ועומד בפני אישומים בסחר בסמים ועוד נוספות.

בשבועות ובחודשים האחרונים אירחה המדינה משלחות משקיעים, השיגה התחייבויות להשקעות מצד חברות פרטיות ואף ביצעה שינויים בחקיקה הנוגעת לתעשיית הנפט, במטרה להפוך את השוק המקומי לאטרקטיבי יותר. אבל גם הממשלה מבינה שבלי פתרון למשבר החוב, יהיה קשה לשכנע משקיעים להזרים למדינה את סכומי העתק הדרושים לשיקומה.