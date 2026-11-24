בתחילת החודש עמד מנהיג מפלגת השמאל "צרפת הבלתי כנועה" בפני מצלמות הטלוויזיה, השיק את קמפיין הבחירות שלו לנשיאות צרפת, והבטיח לתושבי ארצו הרים וגבעות.

ז'אן־לוק מלנשון, בן 75, התחייב להפחית את גיל הפרישה ל־60, להגדיל את קצבאות הפנסיה, להעלות את שכר המינימום ל־1,700 אירו (נטו), להקפיא מחירי מוצרי יסוד, להוסיף ימי חופש לעובדים, לממן תשלומי אנרגיה ולהגביל את מחירי השכירות. לקינוח, הוא נשבע לשלוח את הצי הצרפתי להתעמת עם חיל הים הישראלי כדי לאפשר משט ימי לעזה, והבטיח לעזוב את נאט"ו.

● ראש ממשלת צרפת לשעבר: "האנטישמיות הפכה לשגרה. בלי יהודים אין צרפת"

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שיעור התמיכה הוכפל: "שבה את לב דור ה־Z"

התגובות למצע, שפורסם גם בתור חוברת שכותרתה "העתיד משותף", היו בעיקר לועגות. מפלגות המיינסטרים הפוליטי הגדירו את ההבטחות "הזויות", וכלכלנים אמרו שאין שום סיכוי לממן את כל הטוב הזה רק על ידי מיסוי עשירים ו"צמיחה קיינסיאנית" כתוצאה מצריכה מוגברת בשל הזרמת כספים לציבור. בריסל נחרדה מההצעות לבטל את יעדי הגירעון של צרפת, פרנקפורט מההצעה להקפיא את התשלומים על החוב הצרפתי וישראל הטילה על מלנשון איסור כניסה לשטחה בשל "עמדות אנטי־ישראליות קיצוניות".

ז'אן־לוק מלנשון אישי: בן 75, גרוש ואב לבת. נולד בטנג'יר, שבאותה עת הייתה אזור בינלאומי וכיום חלק ממרוקו מקצועי: מנהיג ומייסד מפלגת השמאל הרדיקלי "צרפת הבלתי כנועה". לשעבר שר חינוך וחבר בסנאט הצרפתי ובפרלמנט האירופי עוד משהו: כתב למעלה מ־30 ספרים העוסקים בפוליטיקה, פילוסופיה והיסטוריה

אבל הציבור הצרפתי חושב אחרת. מאז הצגת המצע, התחזקה התמיכה במלנשון בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות, שיתקיים באפריל. לפני הצגת המצע התמיכה הייתה כ־16%-17% מהקולות, תלוי בהרכב המתמודדים, אך סקרי חודש נובמבר כבר מעניקים לו בין 18% ל־19%. סקר שהתפרסם בתחילת השבוע אף הציב אותו על 20%. התוצאות מחדדות את המגמה שהתחזקה כבר לפני כן, לפיה לסיבוב הבחירות השני והמכריע לנשיאות צרפת במאי יעפילו שני מתמודדים משני קצוות המערכת הפוליטית: מרין לה פן ומלנשון.

הפוליטיקאי הצרפתי המנוסה מציג את עצמו כמורד תמידי, אך העביר את רוב חייו כחלק מהממסד הפוליטי. הוא החל את דרכו במפלגה הסוציאליסטית ואף כיהן מטעמה כשר חינוך בתחילת שנות ה־2000, אך התפצל ממנה ב־2008 כדי להקים מפלגה בעלת עמדות שמאל קיצוניות יותר. שנה לאחר מכן הפך לחבר בפרלמנט האירופי. ב־2016 הקים את מפלגת "צרפת הבלתי כנועה" (LFI), שנחשבת לסמן שמאלי בקואליציית שמאל שרצה בבחירות האחרונות. הוא נחשב לפופוליסט שמאל רדיקלי, שמצליח לסחוף בוחרים בעיקר על רקע האדמה החרוכה הפוליטית שמשאיר אחריו הנשיא היוצא עמנואל מקרון.

רק במרץ השנה זכה ל־10% תמיכה בלבד בסקרים לגבי הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות, אך מאז כמעט והכפיל את כוחו. בחודשים האחרונים, ההפגנות האלימות המתרחשות בצרפת מהוות מפגן תמיכה בתנועה שהקים, וברבות מהן רואים את דגלי LFI נישאים על ידי הצעירים. הוא עצמו השתתף בהפגנות, נציגיו ניסו להגן על צעירים ונדליסטים מפני משטרה והוא לא מסתיר את שביעות הרצון שלו מהמצב בשטח. בימים האחרונים הבטיח לחון את כל מי שיורשע בהתפרעויות אלימות. האקונומיסט אמר כי מלנשון המבוגר "הצליח לשבות את לבבותיהם של דור ה־Z". בקרב הצעירים בצרפת (גילאי 18 עד 24), התמיכה במלנשון עומדת על 45%, לפי הסקרים האחרונים.

עיקרי המצע של מלנשון פנסיה מוקדמת ומוגדלת

הורדת גיל הפרישה ל־60 והעלאת קצבאות הפנסיה תנאי עבודה ושכר

העלאת שכר המינימום ל־1,700 אירו (נטו) והוספת ימי חופשה סבסוד ופיקוח מחירים

מימון תשלומי אנרגיה, הקפאת מחירי מוצרי יסוד והגבלת שכר דירה מדיניות חוץ לעומתית

פרישה מברית נאט"ו ועימות ימי מול ישראל לטובת עזה שבירת המסגרת התקציבית

ביטול יעדי הגירעון והקפאת תשלומים על החוב הלאומי

"לא ניתן היה לתזמן את ההפגנות הללו באופן טוב יותר בעבור המועמד לנשיאות מלנשון", כתב הניו יורק טיימס החודש. ואכן, רבים מאשימים את מפלגתו בליבוי ההפגנות הנוכחיות כדי להכין את הקרקע לקמפיין הבחירות שלו. "האלימות היא הדרך הפוליטית שלך להכניס את צרפת למצב של כאוס עד לבחירות לנשיאות", הטיח בפניו ראש הממשלה המכהן, סטפן לקורנו.

הבחירה בין קיצוניים מעוררת עצבנות כלכלית

נכון לעכשיו, לה פן מובילה בבטחה בשני הסיבובים, עם 34%-35% מהקולות בסיבוב הראשון ו־69% מול 31% בסיבוב השני, אם יתקיים מול מלנשון. אבל צרפת כבר הוכיחה בעבר כי הצבעה בשני סיבובים יכולה להיות בלתי צפויה, והתגייסות נגד נשיאות של לה פן עשויה לתפוס תאוצה, אפילו אם הדבר יאמר תמיכה במלנשון.

עצם העובדה שהבחירה תהיה בין שני מועמדים קיצוניים תרמה בשבועות האחרונות להגברת העצבנות מפני עתיד הכלכלה הצרפתית, ולזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות שלה. עדות להשפעת ההצלחה הנוכחית של מלנשון על הקמפיין התקבלה השבוע, כשדווח שגם לה פן שוקלת להוריד את גיל הפנסיה בצרפת ל־60, לעומת הצורך האקוטי להעלות אותו ולהשוות אותו למדינות אחרות באירופה.

מלנשון על האנטישמיות בצרפת: "בעיה שולית"

מלנשון מנסה באופן מודע למשוך את קהל המצביעים המוסלמי הצרפתי (ששיעורו האמיתי לא ידוע) על ידי טיפוח עמדות קיצוניות נגד ישראל. הוא סירב לגנות את טבח ה־7 באוקטובר, הגדיר את הנעשה בעזה כ"רצח עם", הוא תומך בהפגנות הפרו־פלסטיניות הקיצוניות ביותר ולא שש להגן על הקהילה היהודית בצרפת. הוא אמר כי אנטישמיות היא "בעיה שולית בלבד" בצרפת, והוא ומפלגתו דווקא קובלים על אסלאמופוביה הולכת וגוברת, לטענתם. מפלגתו השקיעה רבות בחדירה ל"בנלייה", הפרברים הצרפתיים רווי ההגירה, שנחשבים כעת למעוז של ה־LFI ושל מלנשון.

בבחירות האחרונות לנשיאות ב־2022, לפי סקר IFOP שנעשה אז, כ־69% מהמוסלמים הצביעו למלנשון. בבחירות ההן הוא קיבל 22% מהקולות בסיבוב הראשון ולא היה רחוק מלהעפיל לסיבוב השני על חשבונה של לה פן (שקיבלה כ־23% מהקולות). תומכי המפלגה מחזיקים בעמדות הקיצוניות ביותר כלפי ישראל, ו־81% מהם משווים בין מעשיה של ישראל למעשי הנאצים. "הוא שועל פוליטי שיודע איך לסחוף את הבוחרים, ובבחירות הקודמות לא הייתה מלחמה בעזה", כתב בעל טור באתר "Arab News", שאמר כי אין להמעיט בסיכויים כי הקהילה המוסלמית תתייצב ביום פקודה כדי להצביע בעד מלנשון.

מבחינת הקהילה היהודית בצרפת, כהונה נשיאותית של מלנשון היא סיוט שקשה לדמיין כמותו. סקר שהתפרסם השבוע העלה כי 69% מהנשאלים חברי הקהילה אמרו כי ישקלו להגר מצרפת אם מלנשון ייבחר לתפקיד הרם. 86% סבורים כי הפוליטיקאי הצרפתי תרם בהתבטאויותיו ובמעשיו להתגברות האנטישמיות בצרפת.

במצב העניינים הנוכחי, מועמדי המרכז הפוליטי מפסידים למלנשון בסיבוב הראשון, לא משנה אם מדובר בראשי ממשלה לשעבר כמו אדוארד פיליפ או גבריאל אטאל. מלנשון גם מעלים את מועמד השמאל המתון רפאל גלוקסמן. אחרי קרוב לשמונה שנים של מקרון, ועל רקע יוקר מחיה מטפס וכלכלה תקועה, כתבה פרשנית ב"לה מונד" השבוע, "צרפת מחפשת שינוי כה עמוק, עד שהמומנטום נמצא רק עם המועמדים שמבטיחים לשבש לחלוטין את הסטטוס־קוו".