כשצרכן מזמין מוצר באתר אינטרנט, מזין את כתובת המגורים שלו ובוחר באפשרות "משלוח עד הבית", הוא מצפה לקבל את החבילה לדלת ביתו. אבל מה קורה כשבסוף התהליך מתברר לו שעליו להגיע בעצמו לעמדת איסוף? סוגיה זו עומדת בלב מחלוקת משפטית חדשה ובבסיס בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד המותג הבינלאומי לאופנה Next.

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Next מפעילה רשת של למעלה מ־500 חנויות ברחבי העולם, לצד אתר קניות מקוון שדרכו נהנים גם ישראלים ממוצריה. האתר הייעודי מופעל בעברית. לטענת התובע, כשהצרכן בוחר באפשרות משלוח עד הבית ומתבקש בסופו של דבר להגיע לעמדת איסוף, החברה הציגה לו מצג מטעה והפרה את החוזה ביניהם.

עתה משיבה Next אש לטענות. לדבריה, תנאי השימוש מגדירים במפורש כי לא מדובר במשלוח עד הבית, ודמי משלוח של 14 שקל בלבד עבור משלוח מחו"ל אינם יוצרים אצל הצרכן הסביר ציפייה למסירה אישית באמצעות שליח. הדיון בטענות צפוי להגיע לביהמ"ש בינואר הקרוב.

"למרות המצג הברור"

בבקשה לאישור התביעה הייצוגית, שהגישו עורכי הדין ירון אלון ויואב וינר ממשרד הורוביץ', אבן, אוזן ושות', נטען כי Next מפעילה אתר מסחר אלקטרוני, וכי "ישראל מהווה את אחד השווקים המשמעותיים ביותר עבורה, עם היקף מכירות המוערך במיליארדי שקלים בשנה". לפי הערכות, היקף הרכישות של בגדי ילדים בישראל עומד על כ־60־70 מיליון שקל בשנה.

לפי הבקשה, התובע ביצע רכישה באתר החברה ושילם 14 שקלים עבור "משלוח עד הבית", כפי שצוין "במפורש באתר". עוד נטען כי "למרות המצג הברור", המשלוח נשלח לנקודת חלוקה, מה שאילץ אותו "לבזבז זמן ומאמץ כדי לאסוף את החבילה".

בנוסף, נכתב שבאתר הופיע הכיתוב "Home Delivery" ולצידו כתובתו של התובע ועלות המשלוח. גם לאחר השלמת הרכישה קיבל המבקש דוא"ל שבו הוצג, כך נטען, כי הפריטים יישלחו עד לביתו וכי הכתובת שמסר היא כתובת המסירה.

לטענת המבקש, בדיקות נוספות העלו כי מדובר במחדל רחב היקף, שנוגע לכלל לקוחות החברה בישראל, וכי המצג המטעה מופיע גם בגרסה העברית של האתר.

המבקש מסתמך גם על פסיקה של בית המשפט העליון בפרשת אל על, שלפיה אי־אפשר להציג ללקוח דבר אחד ואז לטעון שבמקום אחר הוצג לו דבר אחר.

באותו עניין נקבע, כי "יצירת רושם מוטעה בנוגע למהות העסקה ותנאיה על ידי הצגתם בדרך המקשה על הבנתם מהווה הטעיה לכל דבר ועניין". יצוין כי פרשת אל על עסקה בשינויים שאפשר לבצע בכרטיס טיסה.

אי אפשר להכניס לתיבה

בתגובה לבקשת אישור התביעה, Next טוענת כאמור כי דמי משלוח של 14 שקלים בלבד עבור משלוח מחו"ל אינם יוצרים ציפייה למסירה אישית באמצעות שליח. לטענתה, הצרכן הישראלי שמבצע רכישות מקוונות באמצעות דואר ישראל מורגל בכך שחבילות מחו"ל נמסרות בנקודת איסוף.

בנוגע לנוסח "Home Delivery", החברה טוענת כי הוא מבחין בין שני סוגי משלוחים: האחד נשלח לחנות ונקרא Store Delivery, והשני נשלח לכתובת שמסר הלקוח ואינו מתייחס בהכרח לדלת ביתו.

עוד נטען, כי תנאי השימוש מבהירים "באופן ברור, פשוט ונהיר" שעל הלקוחות לאסוף את המשלוח מסניף הדואר המקומי. לפי התגובה, אופן המסירה מוסדר בתנאים, שבהם נכתב כי כאשר ההזמנה תגיע לסניף הדואר המקומי, הוא ישלח ללקוח הודעה, וכי על המשתמש להצטייד בתעודה מזהה בעת איסוף החבילה. הדברים נכתבו, כך נטען, לא רק בתנאי השימוש אלא גם בעמוד ייעודי שבו מפורטים תנאי המשלוח לישראל.

Next מוסיפה כי במסך התשלום הוצב קישור שמחייב את הלקוחות להסכים לתנאים אלה בכל הזמנה, ולא רק עם ההרשמה לאתר, מה שמכונה "terms and conditions".

לבסוף טוענת החברה, כי היא אכן שולחת את המוצרים לכתובת שמסר הלקוח, אך אין בכך כדי לומר שהלקוח יקבל אותם בפועל באותה כתובת. לדבריה, בהתאם למדיניות דואר ישראל, חבילות מסוג זה יש לאסוף מסניף הדואר הקרוב, שכן לרוב מדובר בחבילות גדולות שאי אפשר להכניסן לתיבת דואר סטנדרטית.

עו"ד ירון אלון, המייצג את התובע, מסר: "הטענות החדשות של NEXT מזלזלות בצרכן הישראלי. כשכותבים משלוח עד הבית זו התחייבות מפורשת ואין שום ציפייה לקבל אותו מלבד בכתובת הבית. ישנם צרכנים שביצעו משלוחים רבים ובכל פעם שילמו על משלוח לביתם וקיבלו אותו במקום אחר. נדאג שיקבלו פיצוי מתאים"