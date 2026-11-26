המהפך החד ביותר שנרשם השבוע היה בשוק המט"ח. ביום שני נסחר הדולר בשפל של כ־3.29 שקלים וביום רביעי הוא כבר טיפס לסביבת 3.38 שקלים - עלייה של קרוב ל־3% בתוך פחות מיומיים. מדובר ברמה שלא נראתה מאז ספטמבר 2025.

אבל הנתון המעניין באמת הוא שהדולר כבר גבוה יותר מרמתו רגע לפני ההודעה על חזרתו של ג'נסן הואנג לאנבידיה, אז נסחר סביב 3.355 שקלים. כלומר, השקל מחק את כל ההתחזקות שרשם בעקבות הראלי. הנאסד"ק, לעומת זאת, ננעל ביום שלישי גבוה בכ־5% מרמתו ביום שישי וגם החוזים על נאסד"ק 100, חרף הירידות ביום רביעי, עדיין נסחרו בכ־2% מעל רמתם בסוף השבוע הקודם.

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אחד ההסברים לקשר בין וול סטריט לשקל הוא פעילות הגידור של הגופים המוסדיים בישראל: ירידות בשוקי המניות מגדילות את צורכי הביטחונות הדולריים שלהם ועשויות להתגלגל לרכישות דולרים בשוק המקומי.

אלא שהפעם פועלים כוחות נוספים. לפי רויטרס, מדד הדולר בעולם (DXY) עלה ביום רביעי בבוקר בכ־0.2%, בעוד שמול השקל התחזק המטבע האמריקאי ביותר מ־1% במהלך היום. גם מול האירו ניכרת חולשתו של המטבע הישראלי: לפי בנק ישראל, מאז החלטת הריבית הקודמת ועד סוף השבוע נחלש השקל ב־7.6% מול הדולר וב־5.1% מול האירו.

גם פערי הריביות אינם פועלים לטובת השקל. בנק ישראל הותיר ביום שני את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.25%, בעוד שבארה"ב צופים המשקיעים העלאות ריבית נוספות - התפתחות שעשויה להרחיב עוד יותר את פער הריביות לטובת הדולר.