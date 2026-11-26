כשהשווקים גועשים, מניות הבריאות - ובמיוחד מניות הפארמה - מהוות עיר מקלט. התחום נחשב לענף שהביקוש לו קשיח ומנותק ממגמות אחרות בשוק, אך האם הנחות היסוד הללו נכונות גם לתקופה הנוכחית? לדברי ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך ההשקעות של בנק לאומי, אפשר להשתמש בפארמה כמשענת - אבל בזהירות.

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"מניות הבריאות ב־S&P 500 רשמו השנה תשואה של 16% - 17% אם מחשיבים את הדיבידנד - לעומת תשואה של כ־3% ל־S&P כולו. העליות הובילו לכך שרמות התמחור כעת גבוהות יחסית, עם מכפיל של כ־19 על הרווח העתידי, בעוד שמכפיל הרווח ההיסטורי של התחום עומד על כ־17.5 בממוצע. כלומר, אנחנו רואים אפשרות שנחווה דווקא תקופה של תיקון במניות הפארמה, בעיקר אם הטכנולוגיה נסחרת ברמה נמוכה משמעותית מהרמות הרגילות שלה והבריאות חזקה ממנה. ייתכן שנראה רוטציה מהבריאות לטכנולוגיה".

אז בשל המחירים הגבוהים, הסקטור הזה כעת לא דפנסיבי?

"לא באופן מוחלט. נכון שהוא בדרך כלל יורד פחות כאשר כל השוק בירידה, בדיוק כפי שהוא עולה בדרך כלל פחות כאשר השוק חזק. המקום שלו בתיקים הוא בדיוק להעניק יציבות בתקופות של תנודתיות".

לצד זאת, היסודות שעליהם נשען התחום נותרים איתנים. "הקונצנזוס הוא ש־2027 תהיה שנה חיובית, ותירשם אפילו עלייה של 20% ברווחיות הממוצעת של חברות הפארמה. לכן גם אם נראה תיקון מסוים בסקטור כתוצאה מאותה רוטציה עם הטכנולוגיה, עדיין נתוני הרווחיות נותנים לתחום תמיכה".

תרומת תרופות ההשמנה

לדברי אורגד, אלי לילי תוביל חלק ניכר מהצמיחה, כשלפי הקונצנזוס הרווח של ענקית הפארמה - הנסחרת בשווי של 1.3 טריליון דולר - יגדל בשנה הבאה ב־44%, בעיקר בזכות תרופות ההשמנה. "לילי מעריכה שרק 1 מכל 10 לקוחות פוטנציאליים בארה"ב נוטלים היום את התרופה, ובעולם עוד פחות. זה אמור להיות טיפול לכל החיים, אבל 65% מפסיקים תוך שנה - בגלל תופעות לוואי, אך גם בגלל העלויות. כלומר, גם אם תהיה שחיקת מחירים, יש פוטנציאל לכמות המרשמים לגדול באופן שיפצה על כך. לילי השיקה לאחרונה גלולה להשמנה ותשיק ככל הנראה בקרוב גם את רטטרוטייד - המיועדת לבעלי BMI גבוה במיוחד כחלופה לניתוח בריאטרי - שעשויה להרחיב את השוק, המוערך בכ־100 מיליארד דולר, בעוד כ־15%".

מלבד התרומה של אלי לילי ותרופות ההשמנה, האם ה־AI ישפר גם הוא את רווחיות החברות?

"פיתוח תרופה נמשך 10-15 שנה, עולה 2.6-2.8 מיליארד דולר, ופחות מ־10% מהתרופות שמגיעות לניסויים קליניים מאושרות בסוף. כשהענף מוציא סביב 280 מיליארד דולר על פיתוח, פוטנציאל החיסכון גדול. כיום ה־AI תורמת בעיקר לקיצור שלב גילוי התרופות שרק איתור המטרה בו עשוי לארוך 4.5 שנים - ויש צפי לקצר אותו בשנה וחצי ולהוזיל עלויות - אך זהו אינו השלב היקר ביותר. השאלה היא האם שימוש ב־AI אכן מגדיל את סיכויי ההצלחה של התרופות שנכנסות לצנרת. שם טמון החיסכון, אבל בינתיים התועלת לא הודגמה. השוק נעשה חשדן ולא מחבק שימוש ב־AI אם לא הוכחה תועלת. אז אנחנו מחכים".

צוק הפטנטים והגזרה הסינית

ומה לגבי ההכנסות?

"השנה הקרובה תתאפיין בצוק פטנטים עבור חברות רבות, כך שלמרות השיפור הצפוי ברווחיות, ענקיות פארמה עלולות לחוות ירידה בהכנסות. לכן הן מחפשות רכישות, ועד סוף הרבעון השלישי רכשו חברות ב־167 מיליארד דולר - לעומת 147 מיליארד בכל 2025. מתוך העסקאות, 40 נסגרו מעל מיליארד דולר - שיא חדש. זה יוצר הזדמנויות לחברות בינוניות. רכישות נסגרות לרוב בפרמיה, מה שעשוי להסביר את העליות במדדי התרופות. במקביל, שוק ההנפקות פתוח, ונרשמו בו 49 הנפקות לעומת 16 ב־2025".

מה יעשו השינויים הפוליטיים בארה"ב, ובעיקר תוצאות בחירות האמצע, לשוק התרופות בארה"ב - הדומיננטי בעולם?

"הדמוקרטים מוגבלים ביכולת להעביר רפורמות במחירים או פיקוח מוגבר, שכן טראמפ יכול להטיל וטו על כל החלטה, ולכן הציפייה היא שלא נראה שינויים דרמטיים בשנתיים שנותרו לכהונה. במאי 2025 פרסם טראמפ את צו ה־MFN, שלפיו ארה"ב תשלם על תרופות את המחירים הנהוגים במדינות מפותחות אחרות - שנמוכים משמעותית מאלו שבארה"ב. בעקבות הצו, יותר מ־20 חברות חתמו על הסכמים מול הממשל שתוכנם לא ברור, אך ידוע שהחברות לא צופות בעקבותיהם ירידה בהכנסות. ייתכן שהדמוקרטים ידרשו כעת יותר שקיפות לגבי ההסכמים הללו, ואז תיווצר אפילו יותר ודאות".

לדברי אורגד, הדומיננטיות של השוק האמריקאי עשויה להשתנות. "המיקוד בסין גדל. חברות זרות רוכשות רישיונות ושיתופי פעולה מחברות סיניות בתמורה לתמלוגים עתידיים. ניתן להיחשף לזה לאו דווקא דרך השקעה במניות סיניות, בגלל שאלות לגבי שקיפות ורגולציה - אלא באמצעות השקעה בחברות מערביות שסוגרות עסקאות מול חברות סיניות".

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