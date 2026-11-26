ימים ספורים לפני שג'נסן הואנג חזר לנהל את אנבידיה, קולט קרס עוד אמרה בפומבי שהדירקטוריון החליט שלא להחזיר אותו. ביום שני הדירקטוריון הפך את החלטתו, וכהונתה של קרס כמנכ"לית זמנית הסתיימה אחרי 11 ימים בלבד.

מניית אנבידיה זינקה באותו יום ב־31%. בהודעה על חזרתו הודה הואנג לקרס על שהובילה את החברה, והיא תמשיך לכהן כסמנכ"לית הכספים - האם הם יצליחו לחיות זה בצד זה?

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קרס, בת 59, הצטרפה לאנבידיה ב־2013 אחרי שעבדה בסיסקו, במיקרוסופט ובטקסס אינסטרומנטס. בלומברג תיאר אותה כמנהלת שממעטת להופיע בפומבי ובוחרת את מילותיה בקפידה. לפי רויטרס, דווקא מאחורי הקלעים היא שימשה במשך שנים משקל נגד לנטייתו של הואנג לקחת סיכונים.

דיווח של הוול סטריט ג'ורנל ממחיש איך זה נראה בחדר הישיבות. לפי העיתון, בקיץ כינס הואנג את בכירי הכספים כדי לדון בערבויות במיליארדי דולרים לחברות שהתקשו לממן את רכישת השבבים של אנבידיה. חלק מהעסקאות קודמו בידי חתנו, ניקו קפרז. לדברי אדם שמעורה בשיחה, הואנג קטע את המצגת של קרס ואמר שהיא נראית כמו "איילה שקפאה מול פנסי מכונית".

מנכ"לית ל־11 ימים, סמנכ"לית כספים כבר 13 שנה

בכהונתה הקצרה ניסתה קרס לשדר יציבות. בשיחת המשקיעים הראשונה אחרי התפטרותו של הואנג היא אמרה כי "העסקים כרגיל", והעלתה את תחזית צמיחת ההכנסות לשנת הכספים 2028 מ־70% לכ־75%. התגובות לניהולה היו מעורבות. עובד אנבידיה לשעבר אמר ל־CNBC שהיא התמודדה עם המצב "במיומנות ובחן", ואילו דניאל ניומן, מנכ"ל קבוצת המחקר Futurum, סיכם את ההשוואה להואנג במילים "היא פשוט לא הייתה הוא".

כעת קרס חוזרת לעבוד לצד אותו מנכ"ל שהחליפה. לפי הפייננשל טיימס, באספת העובדים הראשונה מאז חזרתו הגן הואנג על מבנה הניהול הריכוזי של אנבידיה ועל עמדתו שלפיה החברה אינה זקוקה לתוכנית ירושה.

בוול סטריט ג'ורנל הזכירו שגם סמנכ"לי הכספים של אינטל, לולולמון ופייפאל חזרו לתפקידם אחרי כהונה כמנכ"לים זמניים, מה שלא סותר את השאלות האם תמשיך להיות הדמות הדומיננטית שמאתגרת את ג'נסן הואנג ואיך לאחר הטלטלות תיראה הקדנציה השנייה שלו ושלה בחברה.

כך או כך את ההון שצברה באנבידיה איש כבר לא יוכל לקחת ממנה. לפי CNBC, מחזיקה קרס במישרין ובעקיפין בכ־4.775 מיליון מניות של החברה בשווי של כ־742 מיליון דולר.