ערן חייא, החשוד בניסיונות הרצח של אלי מוסלי לפני כשנתיים, הוסגר מארה"ב לישראל - כך עולה מהודעה פרקליטות המדינה.

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לפי ההודעה, חייא חשוד כי עמד בראש התארגנות עבריינית אשר תכננה וניסתה, בהנחייתו, לרצוח את מוסלי ולפגוע באחרים מקרב ההתארגנות העבריינית שבראשה הוא עומד. במסגרת זו, לפי החשד, חייא ואנשיו ניסו בשתי הזדמנויות שונות לרצוח את מוסלי באמצעות מטען חבלה רב-עוצמה שיושלך מתחת לרכבו בזמן נסיעה, אך ניסיונות אלה נמנעו ברגע האחרון בשל מעצרם על-ידי המשטרה. הפעולות הללו בוצעו כאשר חייא עצמו מתגורר באותה עת מחוץ לישראל.

במאי 2024 שלחה המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה לרשויות בארה"ב בקשה למעצרו הזמני של חייא לצורך הסגרתו, והוא אכן נעצר שם. בהמשך לכך נשלחה בקשה להסגירו לישראל, ולאחר הליך הסגרה ארוך, במסגרתו העלה חייא התנגדויות רבות, קבע בית המשפט בארה"ב כי ניתן להסגירו. היום (ה') הושלם הליך הסגרתו לישראל.

במסגרת הליך ההסגרה שילבו כוחות רשויות האכיפה - משטרת ישראל (חוליית האינטרפול - מת"מ), פרקליטות מחוז תל אביב והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה - במטרה לאתר ולהביא לדין עבריינים מכל מקום בעולם.

התיק בפרקליטות מחוז תל אביב מנוהל על-ידי עורכות הדין פנינה לוי ודליה ויסברג. הליך ההסגרה נוהל על-ידי עו"ד מתן עקיבא מהמחלקה הבינלאומית.

*** חזקת החפות: ערן חייא הוא בגדר חשוד, לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.