תפנית דרמטית התרחשה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שהרכב השופטים הודיע ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה שזומנה לאולם בית המשפט, כי הם מציעים לוותר על תיק 4000, רמזו גם לסיכויי ההרשעה הנמוכים בתיק 2000 והמליצו להגיע לסיום והכרעה בתיק 1000.

כמעט 7 שנים אחרי הגשת כתב האישום, שטלטלו את המדינה והביאו לשורת מערכות בחירות, שופטי ההרכב אמרו את עמדתם לגבי כל התיק, לאחר ששמעו את פרשת התביעה ואת עדותו של ראש הממשלה. במסגרת פרשת התביעה שנמשכה 4.5 שנים העידו כ־120 עדים. אילן ישועה מנהל אתר וואלה לשעבר העיד במשך 30 ישיבות, עד המדינה ניר חפץ העיד במשך 30 ישיבות. עדותו של נתניהו נמשכה 18 חודשים, שבהם התקיימו 98 דיונים. לאחר הזמן השיפוטי הרב שהושקע בפרשה, שלושת השופטים רבקה פרידמן פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם הגיעו עם הצהרה דרמטית.

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"נקודת המוצא היא שלאחר סיום עדותו של נתניהו, ההליך הגיע לצומת, שבו נכון לדעתנו לבחון כיצד יש להמשיך", אמרה ראש ההרכב פרידמן פלדמן. "לטעמנו, האינטרס הציבורי מחייב מחשבה מחדש. אנחנו מבקשים לשקף איך אנו מבינים את הדברים, לשתף במחשבות ובתובנות שלנו".

באשר לתיק 4000 ועבירת השוחד, הרכב השופטים קרא לוותר על התיק בשל "שיקולי הרשעה נמוכים". באשר לתיק 2000, תיק ידיעות אחרונות ונוני מוזס, הצביעו השופטים על קושי משמעותי כבר בניסוח כתב האישום והציעו לשמוע טיעון של התביעה. באשר לתיק 1000, תיק המתנות, קראו השופטים לסיים אותו ולהכריע.

היועמ"שית בהרב מיארה השיבה לשופטים באולם: "אנחנו תמיד נכונים לשקול. נבחן בנפש חפצה ונשיב לבית המשפט. הדרך לסיום התיק היא אחת משתיים: הכרעת דין או הסדר ראוי שנותן ביטוי לאופי המעשים והראיות. ככל שהדברים נגעו לסיום התיק בדרך של הסדר, זוהי הדרך המהירה". סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, הגיב לאחר מכן: "ידנו מושטת חזרה. אנחנו חושבים שהדרך הנכונה היא גישור כאן בבית המשפט".

תיק 4000

"מעורר קשיים ניכרים"

בתיק 4000, פרשת בזק־וואלה, הואשם נתניהו בשוחד ומרמה והפרת אמונים. זהו האישום המרכזי בתיק והחמור מכולם. הוא עוסק בטענה לשוחד סביב מתן הטבות רגולטוריות לקבוצת בזק, שהייתה בשליטת שאול אלוביץ', בתמורה לסיקור אוהד באתר וואלה עבור ראש הממשלה ומשפחתו. האישום התבסס בין היתר על הטענה כי נתניהו הנחה את שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, להיטיב עם בזק. יש להזכיר כי פילבר, שהיה עד מדינה, שינה את גרסתו בבית המשפט לעומת זו שמסר במשטרה.

"נדמה לנו שאישום השוחד מעורר קשיים ניכרים", אמרה השופטת פרידמן פלדמן. "ראשית, יסוד ה'בעד' נשען, בעיקרו, על הטענה בדבר הנחייה של מר נתניהו למר פילבר. הטענה מבוססת בעיקר על עדות פילבר. לכאורה, קשה לקבוע ממצאים עובדתיים על בסיס עדות זו, הן נוכח מהלך החקירה והשינוי בגרסה, והן נוכח נתונים אובייקטיביים שאינם מתיישבים איתה".

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לגבי סעיף השוחד בתיק 4000 "עומדת בעינה"

השופטת הוסיפה כי "יש ספק רציני אם הוכחה הטענה של היענות חריגה. לא ברור ביחס למה נטענת החריגות. יש ספק רציני אם התשתית מבססת את הטענה. יש גם ספק רציני אם הוכחה מודעות של מר נתניהו בזמן אמת לקיומה של היענות חריגה כנטען". עוד הוסיפה כי גם האישום במרמה והפרת אמונים "מעורר קושי" וסיכמה כי "אנו מעריכים שסיכויי ההרשעה נמוכים במידה המצדיקה לשקול את הדברים מחדש.

תיק 2000

"ספק שהאישום מגלה עבירה"

באישום זה מואשם נתניהו בעבירה של מרמה והפרת אמונים והוא עוסק בעסקת תן־וקח עם מו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס. "יש לנו ספק רציני אם המתואר בכתב האישום מגלה עבירה", אמרה השופטת לבהרב מיארה. "העבירה הנטענת נוגעת לכך שמר נתניהו לא חדל את השיח עם מר מוזס, קיים עמו שיח מפורט בעניין מרכיבי ההצעה ונקט פעולות כחלק מהצגת אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני ובתפקידו הציבורי הרם, על מנת לקדם את החקיקה המיטיבה עם מר מוזס (חוק ישראל היום - נ"ש).

ראש ההרכב אמרה כי יש "סימן שאלה של ממש" אם המסקנות הנורמטיביות הללו אכן נובעות מן התיאור העובדתי בכתב האישום והאם מסקנות אלה עולות מהראיות שהובאו לפנינו. עם זאת, ציינה השופטת כי מאחר ולא ניתנה לפרקליטות הזדמנות לטעון בעניין "ראוי שנקבל טיעון כזה טרם החלטה כיצד להתקדם. במסגרת טיעון כזה, אנו מניחים שתהיה התייחסות גם לטענה בכתב האישום על אודות שימוש בכוח המשרה לקבלת טובת הנאה אישית. גם כאן, לא ברור על פני הדברים כי המתואר בכתב האישום והראיות שהובאו מבססים את הטענה האמורה".

תיק 1000

"ניתן לחתור לסיום"

בתיק 1000 נאשם נתניהו במרמה והפרת אמונים בכך שקיבל מתנות בשווי של כ־700 אלף שקל בהן סיגרים, שמפניות ותכשיטים מחבריו המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, בעת שעסק בענייניו של מילצ'ן. לפי כתב האישום נתניהו פעל בנושאים כגון ויזה מארצות הברית, הארכת פטור ממס לתושב חוזר ורגולציה בתחום התקשורת. נתניהו טען כי מותר היה לו לקבל מתנות מחבריו, וכי הוא פעל על פי עצת עורכי דינו.

זהו התיק היחיד שהשופטים אמרו כי הם סבורים שניתן להגיע בו לסיום והכרעה - כלומר לא למחוק אותו ולא לוותר עליו. הם גם לא ציינו כי יש קשיים בו לעומת שני התיקים האחרים. "נדמה לנו שניתן לחתור לסיום. אנו פתוחים לכל האפשרויות. צריך למצוא את הדרך הדיונית להגיע לשם", אמרה השופטת פרידמן פלדמן.

מה יקרה עכשיו?

ממו"מ עד הכרעה

בהרב מיארה תשקול את המסקנות הדרמטיות של השופטים. בעבר סירבו בפרקליטות לחזור מאישום השוחד, למרות שהשופטים מסרו את עמדתם פעמיים: פעם אחת לפני שלוש שנים ופעם שנייה ביוני האחרון לאחר סיום עדותו של נתניהו. כעת, המצב שונה והם יתקשו לסרב להמלצת בית המשפט לפחות בחלקה.

אפשרות אחת היא כי יתנהל משא ומתן עם עורכי דינו או גישור בפני שופט והצדדים יגיעו להסדר, שלפיו נתניהו יורשע רק בתיק 1000 בעבירה קלה יותר מזו שהואשם בה - מרמה והפרת אמונים. בנוגע לקלון, הסיכוי יסכים לכך נמוך ביותר לאור ההתפתחויות. אפשרות אחרת היא שהפרקליטות תסכים למחוק את האישומים בתיק 4000 ותבקש מבית המשפט לתת הכרעת דין ביתר התיקים. קיימת גם אפשרות כי הפרקליטות והיועמ"שית יסרבו להצעת בית המשפט, אך אפשרות זו קלושה.

יש להזכיר כי נתניהו לא נענה להצעת הנשיא יצחק הרצוג להגיע ולדון עם הפרקליטות בהסדר טיעון בשל בקשת החנינה שהגיש.

ההודעה של השופטים היום עשויה להביא לסיום גם את האישומים נגד הנאשמים הנוספים בפרשה - שאול ואיריס אלוביץ' בתיק 4000 ונוני מוזס בתיק 2000. נוכח עמדת השופטים - הם צפויים לבקש מהפרקליטות לחזור מהאישומים נגדם במידה והאישומים נגד נתניהו יתבטלו.