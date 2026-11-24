השופט בדימוס יוסף אלרון צפוי להיבחר בשבוע הבא למבקר המדינה, זאת לאחר שכל סיעות הכנסת, כולל הליכוד, אישרו היום (ג') בוועדה המסדרת כי לא יציעו מועמדים נוספים לתפקיד. בעקבות ההחלטה אלרון צפוי להיבחר בהסכמה רחבה, לאחר שאין מבקר מדינה מכהן מזה כארבעה חודשים.

● איזנקוט הודיע על מועמדותו של יוסף אלרון לתפקיד מבקר המדינה

● איזנקוט מנסה למחוק את הרפורמה של לוין. ממה הוא צריך להיזהר?

אלרון התמודד על תפקיד מבקר המדינה מול עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שזכה לרוב בכנסת הקודמת. ביולי הורה בג"ץ לקיים בחירות חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. חמישה שופטים קבעו פה-אחד כי בסבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה בו נבחר ראבילו - אשר במהלכו תיעדו מספר חברי כנסת את הצבעתם באמצעות סרטוני וידאו - נפל פגם מהותי במישור חשאיות ההצבעה, המחייב את ביטול ההצבעה ואת קיומה מחדש.

עו"ד ראבילו היה אמור להיכנס לתפקיד ב-3 ביולי עם סיום כהונתו של מבקר המדינה הנוכחי מתניהו אנגלמן. לאחר פסיקת בג"ץ הוא החליט לבחור מהמרוץ לתפקיד. בשבוע שעבר הודיע יו"ר ישר גדי איזנקוט על תמיכתו באלרון.

אלרון פרש מכס השיפוט בספטמבר 2025, בהגיעו לגיל 70. לפני מינויו לעליון הוא עמד בראש בית המשפט המחוזי בחיפה וכיהן כשופט שלום ומחוזי. תחום העיסוק המרכזי שלו היה במשפט הפלילי. אלרון הציג בזמנו את מועמדותו לנשיא בית המשפט העליון בצעד חסר תקדים, בניגוד לשיטת הסניוריטי.