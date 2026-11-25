כשלושה שבועות לסיום הפיילוט הממשלתי לפיצוי נפגעי פרוטקשן, הוגשה בקשה לפיצוי בגין ארבע משאיות שהוצתו בפארק המיחזור דודאים. שוויין הביטוחי המצטבר של המשאיות עומד על כ-2.7 מיליון שקל, בעוד שתקרת הפיצוי במסגרת התוכנית היא 2 מיליון שקל בלבד.

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‏אירוע ההצתה התרחש בלילה שבין 8 ל-9 באוקטובר, ובמהלכו נשרפו ארבע משאיות כבדות ששימשו לפינוי פסולת. מסמכי הביטוח של כלי הרכב מצביעים על שווי ביטוחי מצטבר של כ-2.68 מיליון שקל כאמור, לרבות ציוד ייעודי ותוספות. מדובר במשאיות המשמשות לפעילות סביבתית חיונית, שהפגיעה בהן עלולה להשפיע על רציפות שירותי פינוי הפסולת באזור.

הבקשה לפיצוי בגין האירוע הוגשה במסגרת תוכנית שהשיקה רשות המסים בחודש שעבר המעניק פיצוי בגין נזק ישיר שנגרם לרכוש עסקי או לבית מגוריו של בעל עסק כתוצאה מסחיטת דמי חסות (פרוטקשן).

מסלול הפיצוי הופעל כפיילוט מכוח החלטת ממשלה 4299, וחל על נזקים שנגרמו בתקופה בין 4.10.26 ועד 4.12.26. הפיצוי יינתן בגין נזק ישיר בלבד ואינו כולל נזק עקיף או נזק שנגרם לצד שלישי. תקרת הפיצוי במסגרת המסלול עומדת על 2 מיליון שקל.

הפיצוי מיועד לבעלי עסקים המנהלים עסק חוקי, בעלי רישיון עסק תקף ותיק פעיל ברשות המסים, שרכוש בבעלותם (מבנה, מלאי או ציוד של העסק), או בית מגוריהם, נפגע באופן ישיר בעקבות סירובם לשלם דמי חסות או בעקבות הגשת תלונה במשטרה.

הזכאות לפיצוי מותנית, בין היתר, בכך שהוגשה במשטרה תלונה שהוכרה כתלונה הקשורה לסחיטת דמי חסות; שבעל העסק לא הצליח לקבל כיסוי ביטוחי לנזקי זדון, אף שהיה מבוטח בעבר בכיסוי מסוג זה, או שתביעתו בגין הנזק נדחתה על-ידי חברת הביטוח; וכן בכך שעמד בתנאי המיגון ובאמצעים להפחתת הסיכון שנדרשו ממנו על-ידי חברת הביטוח. במקרה של נזק למבנה, יש להציג גם אישורים לכך שהמבנה נבנה כדין.

לבקשה לפיצוי בגין שריפת המשאיות צורפו המסמכים הנדרשים, וכן אישור משטרה בו צוין כי "מבדיקת המשטרה עולה כי חברת... הם נפגעי פרוטקשן ואינם משויכים לארגוני פשיעה, וכי הנזק הנגרם למשאיות החברה קשור לפרוטקשן". האירוע נחקר על-ידי ימ"ר נגב.

מכת מדינה

תופעות "המס", "דמי השמירה" או "דמי החסות" הן חלק מתופעת "הפרוטקשן" שמטילה אימים על קבלנים באתרי בנייה ברחבי הארץ ועל בעלי עסקים רבים נוספים, שמספרים על איומים מרומזים או ישירים מצד גורמים עברייניים ו"תגובות" קשות לסירוב לעבוד איתם. סירוב כזה עולה ביוקר: מכונות וציוד יקר-ערך נגנבים או מנופצים, מכוניות אישיות נשרפות, ובקבוקי תבערה נזרקים לעבר בתיהם של בעלי העסקים. יש גם פעמים שרימון מונח מתחת למכונית או שמבוצע ירי אל עבר הבית, כשכל המשפחה בפנים.

לאחרונה הייתה זו רשת המסעדות ג'פניקה שעלתה לכותרות בהקשר של תופעת הפרוטקשן לאחר שהפכה לזירת קרב בין ארגוני פשיעה, כאשר רימוני רסס נזרקו לעבר סניפים בעפולה ובנתניה, וגם דווח על ירי לעבר סניף הרשת בהרצליה שגרם לנזק לשמשות. זאת, לאחר שורה של פגיעות דומות ברמת גן, בקריית אונו, ברעננה ובגבעתיים.

התופעה, שנתפסת כמכת מדינה, מטופלת על-ידי המדינה באמצעים שונים, ובהם יחידות משטרה ייעודיות שנועדו להילחם בה וחקיקה ייעודית. באוגוסט 2023 חוקקה הכנסת, כהוראת שעה לחמש שנים, עבירה חדשה של גביית דמי חסות, עם שתי דרגות חומרה: גביית דמי חסות ללא איומים, שבצידה עונש של 6 שנות מאסר; וגביית דמי חסות תוך שימוש באיומים, שהעונש בצידה חמור יותר (7-9 שנות מאסר). החקיקה זכתה לכינוי "חוק הפרוטקשן".