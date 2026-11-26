חברת הביטוח מגדל מכרה מניות של רימון , חברת התשתיות שבניהול יוסף אלמלם, ובעקבות המכירה כבר אינה בעלת עניין בחברה. לפי דיווח שפרסמה רימון הבוקר (ה'), מגדל מכרה ביום שלישי השבוע כ-440 אלף מניות במחיר של כ-108 שקל למניה, בהיקף כולל של כ-47 מיליון שקל. אחרי המכירה, ירדה ההחזקה שלה ל-4.9% מהון המניות, מתחת לרף של 5% שממנו מחזיק נחשב בעל עניין.

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לפי הדיווח, באותו יום מגדל גם קנתה כ-118 אלף מניות רימון במחיר ממוצע של כ-112 שקל למניה, בהיקף של כ-13 מיליון שקל. כך שבנטו, מכרה מגדל מניות בכ-34 מיליון שקל, פחות מ-1% מהון המניות של רימון. הבוקר, לפני פתיחת המסחר בתל אביב, עמד שווי השוק של רימון על כ-3.5 מיליארד שקל.

מבחינת מגדל, העיתוי של המכירה היה אומנם מוצלח, אך יתרת הפוזיציה שלה עדיין ספגה את הירידות במניית רימון. יום אחרי מכירת המניות שביצעה מגדל (רביעי), פרסמה רימון את התוצאות הכספיות שלה. התוצאות אכזבו את המשקיעים, והמניה ירדה ב-10%. ברבעון האחרון, ירדה מניית רימון בכ-30%, ומתחילת השנה היא נמצאת בסביבת אותו מחיר. זה קרה אחרי שבשלוש השנים הקודמות שוויה עלה ביותר מפי שלושה, בזינוק של יותר מ-220%.

רימון עוסקת בייזום, בהקמה ובתפעול של פרויקטים בתחומי התשתיות, האנרגיה והמים, ושולטת באינטר תעשיות . החברה פרסמה ברביעי כי הרווח הנקי בתשעת החודשים צנח ב-26% והסתכם בכ-53 מיליון שקל, לעומת 71 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, הכנסות הקבוצה (בדיווח מגזרי) עלו ב-3% בלבד ל-1.2 מיליארד שקל - מתוכן 139 מיליון שקל הכנסות קבועות. ייתכן שקצב צמיחה איטי בהכנסות הכביד על סנטימנט המשקיעים באשר ליכולתה של החברה לעמוד ביעד האסטרטגי השאפתני שהציבה - הכנסות של 4 מיליארד שקל עד שנת 2029.