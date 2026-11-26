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הכנסות של 1.4 מיליארד שקל בתשעה חודשים: הרווח הנקי של IBI זינק ב-82%

הכנסות IBI קפיטל קפצו ב-59% ל-112 מיליון שקל ברבעון, ומגזר הקרנות וניהול התיקים הכפיל את ה-EBITDA ● בנטרול הפסדי הנוסטרו, הרווח הנקי הרבעוני זינק ב-45% ל-57 מיליון שקל ● שווי השוק של בית ההשקעות חצה את רף 5 מיליארד השקלים

למרות הירידות והדשדוש בבורסה, מכונת ההכנסות המשומנת של בית ההשקעות IBI המשיכה לייצר צמיחה דו-ספרתית של 13%, כאשר ההכנסות ברבעון הגיעו ל-426 מיליון שקל. עם זאת, הרווח הנקי עלה בשיעור מתון של 3% בלבד ל-47 מיליון שקל, משום שבתיקי הנוסטרו (השקעות עצמיות) של החברה נרשמו הפסדים של כ-10 מיליון שקל. ברבעון המקביל נרשם שם רווח של 6 מיליון שקל. בנטרול ההשקעות העצמיות, הרווח הנקי עלה ב-45% ל-57 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ההכנסות ב-31% ל-1.4 מיליארד שקל. בתקופה זו הרווח הנקי לבעלי המניות עלה ב-82% ל-206 מיליון שקל, לעומת 113 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

אי.בי.אי בניהולו של דייב לובצקי, ממשיכה להנות מפעילות ניהול האופציות לעובדי ההייטק. הצמיחה הגדולה ביותר נרשמה ב-IBI קפיטל, שמנהלת תוכניות תגמול הוני לכל מי שחולם על אקזיט (ולעיתים מיישם זאת). הכנסותיה ברבעון זינקו ב-59% ל-112 מיליון שקל, והרווח לפני פחת מיסים והפחתות או ה-EBITDA שלה הגיע ל-49 מיליון שקל. מתחילת השנה הצטרפו לשירותיה 373 חברות חדשות, והיא טיפלה ביותר מ-450 עסקאות מיזוג ורכישה.

הכנסות פעילות שירותי המסחר והמשמורת עלו ב-15% ל-126 מיליון שקל. לבית ההשקעות יש כיום כ-95 אלף לקוחות מסחר עצמאי, יותר מפי שלושה לעומת סוף 2023, והיעד שלו הוא 150 אלף לקוחות עד אמצע 2028. במגזר קרנות הנאמנות וניהול התיקים צמחו ההכנסות ב-27% ל-104 מיליון שקל, וה-EBITDA יותר מהוכפל ל-34 מיליון שקל. ה-EBITDA של הסוכנות הפנסיונית ארבע עונות עלה ב-42% ל-16 מיליון שקל. לעומת זאת, למגזר החיתום היה רבעון חלש, עם הכנסות של 9.5 מיליון שקל בלבד. החברה מסבירה שפעילות החיתום משתנה מאוד מרבעון לרבעון, לפי היקף ההנפקות ועיתוין. במגזר ההשקעות האלטרנטיביות נרשמו לראשונה דמי הצלחה של 5.6 מיליון שקל מקרן DataCom 1. לקרן יש עוד 62 מיליון שקל דמי הצלחה צבורים שעדיין לא נרשמו בדוחות.

לדברי מנכ"ל IBI, דייב לובצקי, "השילוב בין מגוון הפעילויות שלנו יוצר גידור מובנה שממתן את השפעת התנודתיות בשווקים". לובצקי הוסיף שהקבוצה נערכת להשקת IBI Account. החשבון יחבר בין מימוש האופציות של עובדי ההייטק לבין ניהול הכסף והשקעתו באפליקציית IBI Smart." מניית איביאי ירדה ב-11% ברבעון האחרון אבל עלתה ב-25% מתחילת השנה. שווי השוק הבוקר עמד על מעל ל-5 מיליארד שקל.

חזי שטרנליכט