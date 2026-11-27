עד לפני כשלוש שנים הייתה Leapmotor הסינית יצרנית רכב צעירה ועצמאית, שהתמקדה בשיווק כלי רכב חשמליים ועירוניים קטנים זולים. היא כמעט לא הייתה מוכרת מחוץ לסין (וגם לא יותר מדי בסין עצמה), ולמרות שהנפיקה בבורסה בהונג־קונג, היא התקשתה להשיג את היציבות הפיננסית הנדרשת להישרד בשוק התחרותי הקשוח.

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אבל באוקטובר 2023 התגלתה "סינדרלה הסינית" הזו על ידי ספונסר גלובלי עשיר, קבוצת סטלנטיס, שחיפשה בדחיפות מקור אספקה לדגמים זולים עם הנעה "ירוקה" שיענו על הביקוש הגואה באירופה. סטלנטיס השקיעה בחברה הסינית כ־1.5 מיליארד אירו תמורת 20% ממניותיה, לקחה את הפיקוד על שיווק כלי הרכב שלה באירופה, החלה לייצר אותם גם בספרד והעמידה לרשות הסינים את משאבי המו"פ הבלתי מבוטלים שלה.

בשלוש השנים שחלפו מאז נרשם מהפך, שמייצג במידה רבה את השינוי במאזן הכוחות בין תעשיית הרכב באירופה ובסין; בסיוע מחירים תחרותיים החלה "בת החסות" הסינית של סטלנטיס לתפוס מקום מרכזי במכירות של הקבוצה האירופית ובשלושת הרבעונים הראשונים של 2026 היא מכרה כ־90 אלף כלי רכב. ברבעון השלישי הם כבר היוו כ־7.5% מהמכירות האירופיות של כל הקבוצה. כיום המותג הוא אחד ממנועי הצמיחה הבולטים של סטלנטיס ואפילו ענקית הרכב הסינית FAW תתחיל בקרוב לשווק כלי רכב באירופה על בסיס פלטפורמת ה־B10 של ליפמוטור.

עיצוב חיצוני

חיצונית, פונה עיצובו של ה־B10 למכנה המשותף הרחב ביותר - כאילו מישהו ביקש מצ'אט AI לעצב עבורו רכב שמשלב אלמנטים חזותיים מעשרים דגמים סיניים אחרים. לרכב יש ממדים מכובדים וגובה מעל הממוצע בפלח וכל כולו קווים עגלגלים ונטולי יומרות.

החרטום זקוף ורחב עם תא מנוע קדמי קמור ופגוש חסום כאשר האלמנט העיקרי שבולט בו (ורק בלילה), הם פנסים ראשיים מרובי אלמנטים אופקיים. קשתות הגלגלים עגולות, ידיות הדלתות שקועות, עמודי הגג זקופים יחסית ושיפוע הגג מזערי. גם עיצוב הזנב עם הפנסים האופקיים נטול יומרות אופנתיות. בקיצור, זה רכב שאם תשאירו אותו בחניון עמוס, כדאי לכם לצלם ולזכור את מיקומו אם תרצו למצוא אותו כשתחזרו.

פנים הרכב

הכניסה לתא והיציאה ממנו מתבצעת בנוחות תודות לסף נוח, דלתות רחבות ומסגרת גג גבוהה. תנוחת הישיבה גבוהה והראות לפנים ולצדדים טובה. הראות לאחור נפגמת בשל משענות הראש הגבוהות של המושב האחורי, אך כגיבוי יש מצלמות היקפיות איכותיות.

מרחב הפנים הולם חמישה מבוגרים. מרחב הראש טוב מלפנים ומאחור והמושב האחורי מספק מרחב ברכיים טוב לשלושה, אם כי יש בפלח כלים מרווחים יותר. גג הזכוכית הענק תורם להרגשה המרווחת.

תא המטען רחב אבל לא עמוק במיוחד ומסתפק ב־330 ליטר בגרסת הפלאג־אין, שמאכלסת גם מנוע בנזין וגם מיכל דלק. זה 100 ליטר פחות מאשר הגרסה החשמלית ומתחת לממוצע בפלח. מנגד גב המושבים הקדמיים רוכן לאחור עד למצב כמעט אופקי וכאשר משטחים גם את המושבים האחוריים ניתן להפוך את התא למרחב נמנום מאולתר. רצוי לא תוך כדי נהיגה.

כמו בשאר דגמי ליפמוטור עיצוב הפנים והנדסת האנוש מאמצים גישה סינית־מינימליסטית, שהגיעה במקור מטסלה. זה אומר תא כמעט נטול מתגים, למעט מתגי פתיחת חלונות בדלתות וכמה מתגים מוסווים על גלגל ההגה. התפעול של רוב פונקציות הרכב מתבצע במסך המולטימדיה הגדול, שהוא אמנם איכותי ובהיר אבל ממשק התפעול שלו דורש הסתגלות ממושכת. כבר התרגלנו לתפעול מערכות הקול והאקלים דרך המסך אבל כאן צריך להשתמש בתפריטים חבויים כדי לכוון את מרחק וגובה ההגה, מראות הצד ואפילו כדי להפעיל את וילון הגג החשמלי. זה מטרד מסיח דעת ויש לקוות שהמצב ישתפר בעוד כמה עדכוני תוכנה.

גם מערכת הזיהוי הקולי סובלת מהפרעת קשב מהותית וזקוקה לעדכון תוכנה דחוף. בהשראת טסלה יש גם "מפתח כרטיס" שצריך להצמיד למראה בצד הנהג לצורך פתיחת וסגירת הרכב. החלופה היא להתחבר לאפליקציית היצרן שמחוברת (יש להניח) לשרת בסין ולא כולם מוכנים לזה. היינו שמחים לשלט כמקובל.

איכות הייצור טובה, כמקובל ברכבי החברה, ובידוד רעשי רוח ומנוע הבנזין טוב מהממוצע גם במהירויות גבוהות. מנגד מערך הפיקוד עטוף בהרבה חומרים פלסטיים קשיחים וחסכוניים, שטיפוסיים יותר לתוצרת יפן ואירופה מאשר לתוצרת סין. האבזור התקני סביר, כולל חלון גג עם וילון כבר בגרסת הבסיס. אבל ריפוד דמוי עור, כוונון חשמלי למושבים הקדמיים, דלת תא מטען חשמלית ועוד, מקבלים רק בגרסה הבכירה.

מנוע וצריכת דלק

הכוכבת המרכזית של הגרסה הזו היא מערכת הפלאג־אין, שבחברה מכנים REEV (הנעה חשמלית עם הארכת טווח) ובבריטניה קוראים לה פשוט "הנעה חשמלית היברידית". היא משלבת מנוע חשמלי שמניע את הגלגלים האחוריים, סוללה בגודל של כ־18.8 קילוואט־שעה, שנטענת גם מרשת החשמל, ומנוע בנזין 1.5 ליטר, שתפקידו העיקרי הוא לטעון עצמית את הסוללה תוך כדי נסיעה. ההספק המשולב הוא 218 כ"ס והתאוצה ל־100 מתבצעת תוך 7.5 שניות, די והותר לקרוס־אובר משפחתי.

מחשב הבקרה כולל שלל אופציות מבלבלות להעברת הכוח אבל בשורה התחתונה אפשר לבחור באופציה ההיברידית, שבוחרת אוטומטית במצב האופטימלי. בפועל זו אחת ממערכות ההנעה הטובות מסוגה. מי שיקפיד לטעון את הסוללה חיצונית, כפי שהתכוון היצרן, יזכה לחוויה של רכב חשמלי מלא עם טווח ריאלי של כ־50-70 ק"מ בהתאם לאופי הנסיעה. ההאצות זריזות וחרישיות עד שהסוללה יורדת מתחת לסף טעינה מסוים ומנוע הבנזין נכנס לפעולה, אבל גם אז קשה להבחין בכך בשל בידוד הרעשים האפקטיבי של המנוע עד לסביבות 130 קמ"ש.

לא בדקנו את הטענה לטווח כולל רצוף של עד כ־900 ק"מ בין ביקורים בתחנת הדלק, אבל נראה שהמכונית הזו בהחלט יכולה לקצץ משמעותית בהוצאות הדלק השוטפות.

על הכביש

הדורות הראשונים של ליפמוטור די הותירו את הנהג מחוץ לתמונה, אך נראה שבינתיים מבוגר אחראי, אולי במחלקת ההנדסה של הקבוצה בטורינו, לקח פיקוד על כיול השלדה. היא מיועדת בעיקר לנוחות, ונטיית המרכב בפניות הדוקות היא מוחשית. אבל ההיגוי מחזיר כעת יותר היזון חוזר, אחיזת הכביש סבירה וכך גם היציבות הכיוונית במהירויות שיוט גבוהות.

חבל רק שכמו בהרבה סיניות מערכות ה"סיוע" הדינמיות מטרידות את הנהג ללא הרף עם התרעות ומשיכות הגה מיותרות. המתלים סופגים ללא קושי שיבושי אספלט עירוניים טיפוסיים אבל מעבר על מהמורות רצופות או משמעותיות יגרום לרכב לקפץ.

מחיר

ליפמוטור פלאג־אין עולה בישראל 155 עד 165 אלף שקל, כמה אחוזים מעל מחיר הגרסה החשמלית של המכונית. התמחור הזה מציב אותה בלב אחד הפלחים הצפופים והמבוקשים ביותר בשוק הרכב מול שאר אלטרנטיבות סיניות חשמליות, היברידיות ופלאג־אין. אבל מי שאסתטיקה, התנהגות או שינוע מטענים מאחור לא עומדים בראש סדר עדיפויותיו, ימצא שזו מכונית משפחתית מרווחת ושימושית עם יעילות אנרגטית מכובדת ביחס למחיר.

חלק מהמתחרות

דונגפנג MAGE

150 אלף שקל לקרוס־אובר פלאג־אין של דונגפנג הסינית. אורכו 4.68 מ' והוא ניצב על בסיס גלגלים של 2.78 מ' עם תא מטען מכובד. המערכת מייצרת 188 כ"ס והטווח החשמלי עד 81 ק"מ. תא הנוסעים מרווח אבל מינימליסטי

דונגפנג MAGE / צילום: יח''צ

דיפאל S05 פלאג־אין

155־165 אלף שקל לגרסת הפלאג־אין של ה־S05. מערכת ההנעה מייצרת 259 כ"ס והטווח החשמלי המוצהר עד 100 ק"מ. בסיס גלגלים של 2.88 מ' מספק מרחב ישיבה טוב מאחור ותא מטען גדול. העיצוב מינימליסטי וכמעט נטול מתגים