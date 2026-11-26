סחורות | לא רק השבבים: איך ג'נסן הואנג טלטל את מחיר הנחושת? כשדירקטוריון אנבידיה הודיע ביום שני על חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל, לא רק מניות הטכנולוגיה זינקו. גם מחיר הנחושת בבורסת המתכות בלונדון טיפס במהלך המסחר בכ־5.3%. אלא שהחגיגה נמשכה פחות מיממה: ביום שלישי צנחה המתכת ביותר מ־5%, וביום רביעי כבר נסחרה ברמתה הנמוכה ביותר מתחילת 2026, יותר מ־20% מתחת לשיא השנתי. מה הקשר בין מנכ"ל יצרנית שבבים לבין מתכת שנכרית באדמה? בשנה האחרונה הפכה הנחושת לאחת הדרכים של המשקיעים להיחשף למהפכת הבינה המלאכותית, בלי לרכוש מניות טכנולוגיה. המתכת משמשת בין היתר לייצור כבלי חשמל, שנאים ומערכות קירור - רכיבים חיוניים בהקמת חוות שרתים ובהרחבת רשתות החשמל המזינות אותן. לפי חברת המחקר S&P Global, חוות השרתים עשויות לצרוך כ־14% מהחשמל בארה"ב עד 2030, לעומת כ־5% כיום. אלא שכעת, כשהמשקיעים מטילים ספק בכדאיות השקעות העתק בבינה מלאכותית, החששות מחלחלים גם לשוק הסחורות. לכך מצטרפים התחזקות הדולר, החשש מהעלאות ריבית והחולשה בכלכלה הסינית, צרכנית הנחושת הגדולה בעולם. והנה הפרדוקס: דווקא בשעה שמחירי הנחושת צונחים, בשוק הפיזי עדיין ניכרים סימני מחסור. בשבוע שעבר שילמו יבואנים בסין תוספת שיא של 500 דולר לטונה מעל מחיר הבורסה בלונדון, יותר מפי חמישה לעומת ספטמבר. במילים אחרות, חוות השרתים לא הפסיקו להיבנות, והן עדיין זקוקות לכבלי חשמל. מה שהשתנה הוא המחיר שהמשקיעים מוכנים לשלם היום על הביקוש שהם צופים בעוד כמה שנים. תומר פדובה קראו עוד

שיווק | במהלך קריאייטיבי קטן המחישה Gett עוול עצום "לא ניתן לקבל גט. זו לא תקלה במערכת". כמה פשוט, כמה מדויק, וכמה חזק. ובעיקר, כמה חשוב להזכיר שגם שלילת החופש של אישה היא אלימות, אפילו כשהיא מתרחשת במרחב שאינו תמיד גלוי לעין. לא כל יום נתקלים במודעה שמצליחה, במילים ספורות ובמהלך קריאייטיבי אחד, להמחיש עוול חברתי שלם. המודעה של Gett לרגל יום המאבק באלימות נגד נשים עושה בדיוק את זה. המהלך של גט / צילום: צילום מסך במקום להסתפק במסר כללי או בהצהרת תמיכה, החברה בחרה לקחת את השפה המזוהה איתה, את מסך התקלה המוכר באפליקציה, ולהשתמש בו כדי לדבר על מציאות שבה נשים מסורבות גט חיות מדי יום.

שאפו ל-Gett על קריאייטיב עם אמירה, על בחירה בנושא שלא תמיד נמצא במרכז השיח, ועל ההבנה שלמותג יש כוח גם באופן שבו הוא משתמש בבמה שלו. הלית ינאי-לויזון קראו עוד

תברואה | יש פתרונות טובים יותר מירי צ'ארלי, כלב מסוג מיני יורקשייר במשקל 2.5 קילו, שהה ביום שישי בגינה ברעות שבמודיעין. צבוע שנכנס לחצר חטף אותו ונמלט איתו דרך פרצה בגדר. ארבעה ימים לאחר מכן הגיח חזיר בר מגרם מדרגות בשכונת הדר בחיפה ופצע קשה גבר בן 38. מקרים כאלה, למרבה הצער, עלולים להתרחש כשהסטטוס קוו העדין בין הטבע לעיר מתערער - והוא מתערער מיום ליום, ככל שהבנייה העירונית מתרחבת וחיות הבר מוצאות בתוך השכונות מזון זמין וקל. אף שהתופעה מוכרת, לפי דוח מבקר המדינה מיולי אשתקד, אין בישראל גוף ממשלתי שהוגדר כמי שאחראי לטפל במינים מתפרצים בתוך תחום הרשויות המקומיות. לרשות הטבע והגנים אין אחריות מפורשת בחוק מלבד הנפקת היתרי ציד, והמשרד להגנת הסביבה "אינו רואה בנושא חלק מתחום אחריותו". בעת הביקורת העסיקה הרשות 14 פקחי נזקי חקלאות בלבד בכל הארץ, שפעלו בתחומן של 15 רשויות. בהיעדר כתובת ממשלתית ברורה, את הנטל התקציבי נושאות העיריות עצמן. חיפה, למשל, הקצתה לנושא 12.7 מיליון שקל בין השנים 2019 ל־2024.

ובמה הושקע הכסף הזה? בעיקר בירי. ב־2024 נורו בשכונות חיפה 664 חזירי בר ובמדינה כולה נורו כ־66.9 אלף פרטים בין 2020 לנובמבר 2024. אלא שהמבקר מזהיר כי מדיניות דילול כזו עלולה להשיג את התוצאה ההפוכה ולהגדיל את האוכלוסייה בטווח הארוך: פגיעה בפרטים בוגרים דווקא מעודדת המלטות מוקדמות. כלומר, הציבור משלם מיליונים על פתרון שעלול בפועל להחמיר את הבעיה. בינתיים, הפתרונות שהוכחו כיעילים לאורך זמן נדחקו הצידה. גדרות ההפרדה שהוקמו בחיפה נמצאו יעילות בבלימת כניסת החזירים, והמבקר ממליץ להרחיבן. בנשר הצליחו פחים קבורים לצמצם משמעותית את מקורות המזון הזמינים ברחוב. ההבדל הכלכלי והמוסרי ברור: ירי הוא הוצאה שוטפת שחוזרת על עצמה מדי שנה ובסופה נותרת חיה מתה, בעוד שגדר ופח הם השקעה חד־פעמית בתשתית שמייצרת שקט ארוך טווח. תומר שמאי קראו עוד