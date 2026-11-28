עדכונים שוטפים

08:47 - מפקד חיל הים של איראן שהראם איראני: איראן מתכננת סדרה של פעולות צבאיות לפריצת המצור הימי האמריקאי

04:11 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, סנטקום, פרסם הודעת בדיקת עובדות שבה הפריך שלוש טענות של מפקד צבאי איראני: השתלטות אמריקאית על שתי מכליות נפט איראניות, פגיעה איראנית בנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" במהלך מבצע "Epic Fury", וגביית 2.5 מיליון דולר מכלי שיט העוברים במצר הורמוז. בסנטקום הבהירו כי נושאת המטוסים לא נפגעה, לא נגבית אגרת מעבר במצר וכי שלוש הטענות שקריות



03:07 - ארגון רופאים ללא גבולות (MSF) פרסם הודעה בעקבות חיסול שני מחבלי חמאס, שלפי צה"ל עבדו במקביל כמאבטחים במרפאה של הארגון בעיר עזה

"אנחנו המומים וזועמים בעקבות הריגתם של שניים מעמיתינו, ששימשו כשומרים, בתקיפה ישראלית על אחת המרפאות שלנו בעזה. מדובר בפגיעה ישירה ב-MSF, שמעלה ל-17 את מספר עמיתינו שנהרגו ברצועת עזה", נכתב בהודעה.

עוד נכתב בהודעת הארגון כי "המתחם שלנו סומן בבירור בלוגואים של הארגון, ומיקומו הועבר לצה"ל והיה ידוע לו". בצה"ל הדגישו מנגד כי התקיפה לא כוונה לבית חולים ולא נגרם נזק לתשתיות רפואיות במרחב.

02:21 - שר ההגנה הסעודי ח'אלד בן סלמאן עמד בראש משלחת הממלכה שהשתתפה בישיבה השנייה של הוועדה האסטרטגית לעניינים מדיניים וביטחוניים של ברית ההגנה של מכה, שנערכה באיסלאמאבאד, בירת פקיסטן

במהלך הישיבה נדונו דרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בין מדינות ברית ההגנה של מכה, באופן שיתרום לקידום האפיקים המדיניים והביטחוניים של הברית ולהשגת ביטחון ויציבות. כמו כן, נסקרו כמה נושאים וסוגיות בעלי עניין משותף, ואושרו החלטות והמלצות שהופיעו בסדר היום.

01:09 - צה"ל חיסל אמש את המחבל אחמד ספיאן מוחמד עלי אבו חצירה ואת המחבל מעאד יוסף עליצבח, מפקד חוליית ארטילריה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס

השניים עבדו במקביל כמאבטחים במרפאה של ארגון רופאים ללא גבולות (MSF) - דוגמה נוספת להיטמעות של חמאס בארגונים בין-לאומיים. בצה"ל מדגישים כי בניגוד לנטען, התקיפה לא בוצעה לעבר בית חולים ולא נגרם נזק לתשתיות רפואיות במרחב. "לאורך המלחמה ובעת האחרונה בפרט, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש", הדגישו בדובר צה"ל.

20:23 - תוכנית הפירוז בעזה צפויה לצאת לדרך עוד לפני פירוק חמאס מנשקו. לפי המתווה, ישראל צפויה לאשר את התוכנית בימים הקרובים, וההכנות יושלמו בתוך חודש מהאישור

בתחילת 2027 צפוי כוח רב-לאומי להיכנס לרצועה ולהתפרס באזורים מסוימים לאורך הקו הצהוב. בהמשך יחל פיילוט "רפיח הירוקה", שבמסגרתו יוקמו אזורים הומניטריים לאוכלוסייה העזתית מחוץ לשליטת חמאס.

פורסם לראשונה ב-N12